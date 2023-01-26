Nhận cuộc điện thoại lạ trong đêm tân hôn, chỉ vừa nghe được tiếng a lô từ đối phương cô dâu đã bật khóc ngon lành

Tâm sự 26/01/2023 04:10

Đêm tân hôn, nhân lúc chồng mải tiếp khách bà con xa dưới tầng 1, Nhung trốn trong toilet gọi điện về nhà. Người nhận điện thoại khiến cô chỉ vừa nghe được tiếng a lô từ đối phương đã bật khóc ngon lành, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Trong mối quan hệ vợ chồng, để đi được cùng nhau dài lâu, hành trang mỗi người cần trang bị không thể thiếu được sự bao dung. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nếu không phải là lỗi lầm tày trời, sự bao dung của bạn sẽ khiến đối phương cảm động xen lẫn hổ thẹn để rồi hết lòng bù đắp mong chuộc lỗi. Từ đó sợi dây liên kết tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng bền chặt.

Nhung (31 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) đã hạnh phúc kể về cuộc hôn nhân mới đi được chặng đường hơn 1 năm của cô và chồng. Cô và anh biết nhau qua mai mối, nên duyên chỉ sau 3 tháng tìm hiểu. Khi ấy, Nhung 30 tuổi, thuộc vào hàng quá lứa lỡ thì. Còn anh 32 tuổi, tính tình nhút nhát lại mải làm nên quên bẵng chuyện yêu đương.

Đêm tân hôn, nhân lúc chồng mải tiếp khách bà con xa dưới tầng 1, Nhung trốn trong toilet gọi điện về nhà. Người nhận điện thoại khiến cô chỉ vừa nghe được tiếng a lô từ đối phương đã bật khóc ngon lành, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô hỏi thăm người đó đủ điều, giọng nói nghèn nghẹn có cố thế nào vẫn chẳng thể che giấu sự đau đớn sâu sắc của cô lúc ấy.

Nhận cuộc điện thoại lạ trong đêm tân hôn, chỉ vừa nghe được tiếng a lô từ đối phương cô dâu đã bật khóc ngon lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

"Đúng lúc tôi cúp máy thì tiếng gõ cửa nhà tắm vang lên. Tôi giật bắn mình, nỗi sợ hãi lan tỏa toàn thân. Phải, là tôi gọi điện cho con riêng của mình, hiện đang ở nhà với mẹ đẻ. Mà chồng tôi chưa hề biết mảy may về điều đó", Nhung tâm sự.

 

Người vợ này kể, cô đâu còn cách nào khác là mở cửa cho chồng. Anh bảo vừa vào phòng đã nghe được tiếng động lạ trong nhà tắm, hỏi cô có chuyện gì sao không kể với anh. Thái độ của anh lúc ấy quá mức bất thường khiến Nhung bần thần khó tin. Vợ vừa khóc vừa nói chuyện với ai đó ngay trong đêm tân hôn, lẽ nào anh không nghi ngờ dù chỉ là một chút?

Nhung cho hay: "Đối diện với ánh mắt đầy quan tâm, dịu dàng ấy, tôi chẳng đành lòng lừa dối anh thêm nữa. Phản ứng đầu tiên của anh là sợ tôi xảy ra chuyện gì mà không phải là tôi có giấu giếm, lừa dối anh. Trong khi chúng tôi mới bên nhau được bao lâu, tình nghĩa vun vén được chừng nào chứ? Chính điều ấy khiến tôi cảm động và thấy hổ thẹn vô cùng".

Nhung chọn nói sự thật cho chồng biết. Mối tình đầu bỏ mặc mẹ con cô khi vừa biết cô mang bầu, đám cưới từng hứa hẹn sẽ cho cô trở thành lời nói dối độc ác nhất, khiến mỗi khi nhớ về Nhung không khỏi quặn thắt cõi lòng.

Những năm qua Nhung và con gái sống cùng mẹ đẻ, người ngoài vẫn tưởng đứa trẻ là con của người họ hàng xa gửi nuôi. Cô nào còn tha thiết tới yêu đương, lấy chồng. Mẹ giục mãi, cô mới chấp nhận đi xem mặt.

Quyết định lấy anh, Nhung nghe lời mẹ để con gái ở nhà với bà. Nhưng ngay ngày đầu tiên phải xa con, cô đã hối hận. Chính vì thế, khi chồng gõ cửa nhà tắm, Nhung vừa sợ hãi lại có phần vui mừng. Cô sẽ phơi bày bí mật này trước mắt anh, sau đó sẽ ly hôn để trở về bên con. Ly hôn ngay khi vừa kết hôn, nghe chừng tréo ngoe và tức tưởi thật nhưng đối với Nhung lại là sự giải thoát.

"Ai ngờ được, diễn biến sau đó lại khiến tôi ngơ ngác tưởng mình nằm mơ. Chồng chẳng những không giận tôi, anh chỉ im lặng một lát rồi ôm lấy vợ. Anh bảo đã biết từ lâu nhưng thấy tôi yêu anh, biết đối nhân xử thế nên anh bỏ qua tất cả để cưới tôi. Anh có nói tôi sai khi giấu anh nhưng anh hiểu nỗi khổ của tôi. Anh còn hẹn mai sẽ đi đón con gái về bên này sống cùng", Nhung tâm sự.

Nhìn vẻ khó tin của cô, anh cười xòa: "Vào thời điểm trước khi cưới, có lẽ anh còn lăn tăn suy nghĩ. Nhưng hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, em là người anh quyết định đi cùng đến hết cuộc đời nên anh chọn tha thứ cho em".

Lời nói thẳng thắn, giản dị chẳng chút hoa mỹ của anh khiến Nhung thổn thức không thôi. Dù anh đã là chồng cô nhưng họ mới bên nhau được mấy tháng ngắn ngủi, sự bao dung của anh vẫn khiến Nhung kinh ngạc để rồi sau đó là xúc động và biết ơn sâu sắc. Lấy anh làm chồng là may mắn lớn nhất cuộc đời này của cô.

Nhung nói, ngay hôm sau khi về lại mặt nhà gái, lúc trở về vợ chồng cô đã đưa con gái cùng theo. Trước sự chất vấn của gia đình chồng, anh luôn là người đứng ra bảo vệ và nói đỡ cho cô. Tấm lòng đáng quý nhường ấy, dù trước thềm hôn nhân Nhung chưa thật sự yêu anh thì lúc này cô đã tự hứa với lòng sẽ dành hết cho anh những gì mình có, chẳng giữ lại mảy may trên quãng đường tương lai.

Con người chẳng ai là hoàn hảo, luôn có thể mắc sai lầm hoặc làm ra chuyện có lỗi với vợ/chồng. Nếu sai trái ấy không phạm vào cấm kỵ của bạn, hãy rộng lượng cho đối phương cơ hội sửa chữa và bù đắp. Bởi nên duyên vợ chồng đã khó, đi được cùng nhau chặng đường dài còn khó hơn, biết hối lỗi sửa sai là điều đáng quý. Đừng dễ dàng vứt bỏ tất cả, quá cầu toàn hay ưa hoàn hảo mà đánh mất đi người thật sự yêu thương mình.

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