Người xưa có câu 'lấy chồng như một canh bạc', nhưng phụ nữ khôn ngoan biết cách chọn chồng nắm giữ 4 thứ này khiến anh ta cả đời 'quy phục'

Tâm sự 07/05/2023 01:46

Người phụ nữ phải khôn khéo và có con mắt tinh tường để lựa chọn người đàn ông đích thực của đời mình.

Các cụ có câu, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Thế nhưng lấy chồng như một canh bạc, được ăn cả mà ngã thì về không. Để có một tấm chồng như ý, thay vì nhìn vào túi tiền của đàn ông, người phụ nữ cũng phải khôn khéo và có con mắt tinh tường để lựa chọn. Những người phụ nữ thông minh luôn nằm lòng bí quyết chọn chồng. Vậy đó là những bí quyết gì?

Là người đàn ông có trách nhiệm

Trong khoảng thời gian yêu nhau, chắc chắn người ấy sẽ làm đủ mọi cách để sưởi ấm trái tim bạn. Đừng vội mừng, đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ không chỉ có màu hồng. Và để cuộc hôn nhân của mình vẫn bền vững đi qua sóng gió, bạn cần quan tâm đến một phẩm chất của người đàn ông, đó là trách nhiệm. Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ biết quan tâm, chăm sóc và gánh vác các công việc gia đình. Họ dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn, nhờ đó mà người phụ nữ của họ cũng cảm thấy mình luôn được che chở.

Người xưa có câu 'lấy chồng như một canh bạc', nhưng phụ nữ khôn ngoan biết cách chọn chồng nắm giữ 4 thứ này khiến anh ta cả đời 'quy phục' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông có chí tiến thủ

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu người phụ nữ đóng vai trò giữ lửa trong gia đình thì người đàn ông là trụ cột kinh tế chính. Những người có tầm nhìn xa và luôn hướng tới tương lai là những người có tiền đồ rộng mở. Như vậy, chọn chồng không cần nhìn đến ví tiền, bởi nếu không có khả năng khiến tiền đẻ ra tiền thì sớm muộn cũng sẽ hết nhẵn. Đàn ông cần có chí tiến thủ, tham vọng và luôn vạch kế hoạch cho cuộc sống, đó mới chính là những người sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho bạn.

Người xưa có câu 'lấy chồng như một canh bạc', nhưng phụ nữ khôn ngoan biết cách chọn chồng nắm giữ 4 thứ này khiến anh ta cả đời 'quy phục' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người đàn ông biết quan tâm gia đình

Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ bắt chồng phải đặt vợ và mẹ lên bàn cân. Bởi nếu không có lòng hiếu thảo thì tình yêu đôi lứa cũng mỏng manh dễ vỡ. Những câu nói xem bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ chỉ là sáo rỗng. Vì thế, hãy nhìn cách mà người yêu quan tâm đến bố mẹ. Điều đó sẽ thể hiện đạo đức và phẩm chất của họ, cũng như cách mà họ sẽ đối xử với bố mẹ bạn khi cả hai đã về chung một nhà.

Người đàn ông luôn tôn trọng vợ

Đàn ông càng khiêm tốn và biết lắng nghe càng đáng trân trọng. Có rất nhiều người đàn ông kiếm được tiền nên nảy sinh tính cách tự mãn. Họ luôn cho rằng mình đúng trong tất cả câu chuyện. Kết hôn là một chặng đường dài, nếu người phụ nữ luôn phải chịu cảnh nhún nhường, cuộc sống sẽ trở nên ngột ngạt và rất dễ dẫn đến chuyện tan vỡ. Chính vì vậy, ở bên người đàn ông biết lắng nghe, phụ nữ sẽ cảm thấy giá trị của mình.

 

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