Phụ nữ U30 khiến đàn ông mê mẩn nhờ sử dụng 'tuyệt chiêu', 'vũ khí' bí mật này, chớ nên coi thường

Phụ nữ tuổi 30 có quá nhiều cái quyến rũ, chẳng hạn như việc đã trải qua vài mối tình cũng giúp họ điều ấy.

Đối với tôi, đàn bà quyến rũ thì trong 7 phần thành thục của nàng phải có 3 phần ngây thơ. Nàng không mời gọi đối phương bằng váy áo trễ nải mà bằng mùi hương khiêu khích. Nàng không khoe da thịt thanh xuân trắng lóa, căng mịn mà vẫn khiến đàn ông phải ngẩn ngơ bước theo chân nàng. Đàn bà như vậy không bao giờ sỗ sàng ngay từ lúc đầu. Trang phục của nàng bao giờ cũng tươm tất, tinh tế và không khoe da thịt phản cảm. Khác với những cô bé con, nàng biết chỗ nào cần kín chỗ nào cần hở. Sức dẫn dụ của những người đàn bà từng trải giống như trái cây chín mọng trên cây. Thanh nhã, nhẹ nhàng mà vẫn khiến đàn ông thèm thuồng, khát khao.

Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trải qua vài cuộc tình nằm lòng cách khiến đàn ông mê mẩn. Những cuộc đi săn của họ không bao giờ bắt đầu quá vội vàng. Màn dạo đầu bao giờ cũng nhẩn nha, nhấn nhá, vờn bắt đối phương. Nàng kiệm lời không nói nhiều về chuyện ái ân. Nàng cũng không nhìn bạn đắm đuối mà chỉ lướt qua với một nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, nàng sẽ khiến bạn nghĩ về nàng chỉ bằng một cái chạm tay rất khẽ. Vâng, nàng có mời gọi gì đâu, nàng chỉ vô tình chạm tay bạn trong thang máy, nàng chỉ chẳng may đánh rơi ví để lộ ra những vật dụng vô cùng riêng tư của nàng. Nàng không mời gọi, thật mà.

Ảnh minh họa: Internet Ừm nhưng bạn có cưỡng lại nổi vẻ đẹp của một đóa hồng đang lúc rực rỡ nhất không? Bạn có thể phớt lờ mùi xạ hương gợi cảm trên da thịt nàng không? Nàng hứa hẹn một thiên đường êm ái và ngon tuyệt. Nàng biết cách chiều chuộng, biết cách khuất phục cũng biết cách quyền lực sao cho vừa xinh. Phụ nữ trưởng thành luôn biết phải làm thế nào cho đàn ông của mình say đắm. Nàng mang đến sự tin cậy, ấm áp và chăm sóc thay vì những cuộc rượt đuổi bất an. Nàng là trái đào chín ngọt lành không còn vị đắng ngắt thuở nào. Bạn sẽ luôn luôn quay trở về với nàng vì không ai có thể thấu hiểu bạn như nàng. Bạn sẽ luôn khắc khoải mùi hương da thịt trên gáy nàng. Đó là lúc bạn đã yêu nàng. Thời gian có thể lấy cắp đi của phụ nữ nét đẹp tươi trẻ rực rỡ nhưng nó sẽ trả lại cho họ thứ khí chất không cô gái trẻ nào có thể sánh bằng. Trải qua đủ thăng trầm cuộc đời phụ nữ 30 biết quyền lực của mình nằm ở đâu. Họ hiểu đàn ông cần một bến bờ bình yên, cần sự ấm áp dịu dàng chứ không phải những cuộc rong chơi sớm tối. Ai chơi mãi rồi cũng mệt, cũng chán, cũng cần một nơi để về. Bởi vậy phụ nữ chín chắn đem đến cho đối phương cảm giác được che chở, bao bọc và vỗ về. Quyền lực của họ chính là sự nữ tính, trái tim ấm ấm, thấu hiểu. Phụ nữ trưởng thành chính là báu vật mà mọi người đàn ông đều khát khao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-u30-khien-an-ong-me-man-nho-su-dung-tuyet-chieu-vu-khi-bi-mat-nay-cho-nen-coi-thuong-579109.html