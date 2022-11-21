Người tình bé bỏng của chồng 'to gan' gửi loạt ảnh nóng kèm lời hẹn gặp mặt cho vợ nhưng tới nơi cô ả đã phải tái mét mặt trước 2 nhân vật này!

Cũng may vợ chồng Vy sống với mẹ Kha, bà trẻ khỏe, vừa nghỉ hưu nên tâm lý mà thương con dâu. Biết con trai bộn rộn không có thời gian chăm lo cho gia đình, bà luôn thay Kha trông con, cơm nước giúp con dâu mỗi khi cô bận việc. Rảnh rỗi mẹ con lại ngồi tâm sự, thủ thỉ với nhau cả buổi không chán.

Kết hôn với Kha gần chục năm nay, Vy chưa bao giờ nghi ngờ hay than trách gì về chồng bởi Kha sống có trách nhiệm lại rất biết cách quan tâm, săn sóc vợ con. Có điều thời gian gần đây, anh thường xuyên đi sớm về khuya, chuyện chăn gối vợ chồng cũng thất thường, hời hợt. Có đôi lần Vy cũng lựa lời hỏi khéo chồng song Kha giải thích rằng do công việc áp lực nên bị căng thẳng. Anh mong cô thông cảm, khi nào công việc được giải quyết hết, nhất định anh sẽ dành nhiều thời gian bù đắp lại cho vợ.

Mẹ Kha thấy thế vội vàng cầm máy lên xem. Không biết ai gửi cho Vy 1 loạt ảnh tình tứ của Kha với 1 người phụ nữ, còn có cả ảnh giường chiếu khiến bà xem mà đỏ mặt. Gửi xong hình, người đó nhắn: "Chị thấy chồng chị với em có đẹp đôi không? Khi đàn ông được ở bên người phụ nữ họ yêu, nụ cười của họ luôn rạng rỡ vậy đó".

Hôm đó, Vy ra ngoài có việc, để dỗ con ở nhà cô phải cho thằng bé mượn điện thoại của mình chơi trò chơi rồi nhờ mẹ chồng trông giúp. Ai ngờ Vy vừa đi được vài phút thì con trai cô cầm điện thoại khoe rối rít với bà nội: "Ơ, bà ơi, bố cháu chụp ảnh với cô nào này. Đây không phải mẹ cháu bà nhỉ".

Đến đây thì bà bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Kha đang giấu vợ, cặp bồ bên ngoài. Cô ta đang nhắn tin khiêu khích Vy. Không do dự, bà liền vào vai con dâu nhắn tin đáp lại.

Ngày hôm sau, bà dậy sớm đi chợ, nấu sáng rồi dặn con dâu: "Mẹ ra ngoài 1 lúc. Trưa mẹ về, con ở nhà cứ ăn cơm trước đừng đợi mẹ".

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi bà xách túi đi thẳng khiến Vy không kịp hỏi lời nào. Đến đúng địa chỉ quán cà phê đã hẹn với cô bồ của Kha, bà chọn bàn ngồi đợi. Khoảng 15 phút sau người đàn bà trong những tấm ảnh hôm qua bà xem đi vào quán. Nhìn cô ta ngơ ngác tìm, bà vẫy tay: "Tôi đây".

Nhìn mặt ả thẫn thờ nghe vẻ chưa hiểu chuyện, bà mỉm cười tiến lại giới thiệu: "Tôi là mẹ thằng Kha".

Lúc ấy cô ta mới ngớ người, mặt tái nhợt định quay gót chạy song mẹ chồng Vy sẵng giọng: "Sao, có gan cặp với con trai tôi mà không có gan diện kiến mẹ nó à? Thế làm sao đòi về làm dâu nhà tôi được?".

Cô ta nghe vậy đành quay lại. Song vừa ngồi xuống ghế, mẹ Kha nói luôn: "Cô nghĩ gì mà lại gửi mấy bức hình bậy bạ đó vào máy con dâu tôi. Cô nghĩ có thể thế vai nó vào nhà tôi sống được à? Nay tôi hẹn cô ra đây để nói rõ cho cô biết, ngoài Vy ra, tôi không chấp nhận bất cứ 1 ai về làm dâu".

Cô ta cứng họng chưa biết trả lời sao thì Kha bất ngờ đi vào. Thì ra bà không chỉ hẹn cô bồ của Kha mà còn nhắn luôn con trai tới quán để 3 mặt một lời nói chuyện.

Nhìn thấy con trai, mẹ chồng Vy nghiến răng: "Hôm qua người tình bé bỏng của con gửi ảnh nóng tới cho vợ con nhưng cái Vy nó không có nhà nên mẹ với con trai con được ngắm đã mắt luôn đó. Con làm bố, làm chồng kiểu gì thế?".

Kha nhìn người tình trợn mắt làm ả co rúm người. Mẹ anh vẫn tiếp tục nói tiếp: "Mẹ không biết mày chơi bời bên ngoài thế nào, nhưng đừng có làm con dâu với cháu mẹ khổ. Mẹ vừa nói rõ đó, không bao giờ mẹ chấp nhận ai thay thế cái Vy. Nếu con trái ý, mẹ sẵn sàng từ con. Giờ con chọn đi, một là vợ hai là bồ, một lời thôi cho mẹ biết".

Ảnh minh họa: Internet

Kha thẫn thờ hết nhìn người tình lại nhìn mẹ. Bà quát thượng: "Nói ngay, con chọn ai?".

Kha đáp vội: "Tất nhiên không đời nào con bỏ mẹ con Vy, mẹ hiểu mà".

Ả bồ ngồi chết lặng nhìn Kha không chớp mắt. Mẹ anh đứng dậy dắt con trai về. Trước khi ra xe, bà còn ngoảnh lại nói thêm: "Cô nghe rõ rồi đó, đừng bao giờ làm phiền con dâu tôi nữa nếu không đừng có trách tôi không nương tay".

Trên đường về, mẹ Kha mắng con trai xối xả. Kha thì cứ cuống quýt van xin mẹ giấu đừng cho vợ biết. Bà tuyên bố, tạm thời bà chưa kể cho Vy song nếu Kha còn tái phạm, nhất định bà sẽ làm giấy từ mặt anh. Con trai bội bạc bà không cần, con dâu hiếu thảo nhất định bà bảo vệ.