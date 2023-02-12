Người quen báo tin chồng bị hỏng xe ở công viên, vợ hốt hoảng lập tức đến giúp thì bắt gặp 'cảnh tượng kinh hoàng' trước mắt

Tâm sự 12/02/2023 06:56

Từ ngày lấy nhau, tôi chưa phải ghen tuông, giận dỗi vì chồng tôi rất đàng hoàng, không có bất kỳ sự mập mờ với những người phụ nữ khác.

Tôi trải qua 10 năm hôn nhân trong hạnh phúc, nhìn gia đình nhỏ của tôi ai cũng tấm tắc ngợi khen vì vợ chồng xứng đôi, hai con ngoan ngoãn, đáng yêu. Kinh tế gia đình tôi cũng từng bước được nâng lên, có nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu không phải suy nghĩ… Nhiều khi tôi tôi tự nhủ, một người phụ nữ không giỏi, cũng không nổi trội về nhan sắc nên cảm thấy mình thật may mắn với những gì mình đang có.

Chồng tôi là quý ông lịch lãm, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, kiêu căng nhưng lại rất đầm ấm, quan tâm tới vợ con. Tôi không thể chê chồng mình về điểm gì, bởi anh ấy khá hoàn hảo, công việc làm ăn thuận lợi, kiếm tiền giỏi, hết lòng với gia đình nội, ngoại và có lối sống trong sáng. Từ ngày lấy nhau, tôi chưa phải ghen tuông, giận dỗi vì chồng tôi rất đàng hoàng, không có bất kỳ sự mập mờ với những người phụ nữ khác.

Tin tưởng chồng tới mức chưa một lần kiểm tra ví, xem điện thoại của chồng. Tôi và chồng chọn cách tôn trọng quyền riêng tư của nhau, coi đó là phương châm sống để giữ gìn hạnh phúc… Vậy mà hôn nhân của tôi lại đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, cũng chính từ sự mất cảnh giác, hay đúng hơn là niềm tin vào chồng một cách mù quáng. Tôi không ngờ, có lúc tôi lại phải rơi vào tình trạng đau khổ, tồi tệ như vậy.

Người quen báo tin chồng bị hỏng xe ở công viên, vợ hốt hoảng lập tức đến giúp thì bắt gặp 'cảnh tượng kinh hoàng' trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm thứ 7 vừa rồi, dù ngày nghỉ nhưng chồng tôi vẫn lên công ty vì đang nhiều việc. Anh ấy cũng báo trước với tôi là không phải nấu cơm tối cho anh ấy bởi sau khi xong việc có đi ăn với một số đồng nghiệp và đối tác, có thể về muộn. Tôi chỉ dặn chồng cố gắng uống ít bia rượu để giữ sức khỏe, về sớm được thì càng tốt.

Tuy nhiên, đến khoảng 21h, tôi nhận được điện thoại của đứa cháu họ thông báo: "Cô ơi, cháu đi chơi với bạn ở công viên thì gặp xe ô tô của chú. Chắc xe bị hỏng hay sao ấy vì thấy cũng đỗ ở đó khá lâu. Cháu không biết gì về xe, lại bận đưa bạn gái về nên không tiện ra hỏi han. Cô gọi cho chú, hoặc đến đó xem thử, nhỡ đâu chú bị say vào đó ngủ tạm, tỉnh mới đi về".

Tôi gọi cho chồng mà không được vì anh ấy tắt máy. Theo định vị mà đứa cháu gửi cho, đề phòng chồng bị say tôi lái xe về nên tôi đi taxi cho tiện. Đến nơi, thấy xe chồng đỗ bên lề đường cạnh hồ trong công viên, nôi nóng ruột khi thấy xe ô tô của chồng ở phía trước. Càng lại gần, khi xe taxi dọi đèn vào xe chồng, tôi tá hỏa khi phát hiện chồng mình đang ôm hôn một người phụ nữ trong xe ô tô.

Lúc đó, tôi rất sốc, nhưng cố bình tĩnh kêu lái xe taxi đi ra phía xa để lén quan sát chiếc xe ô tô của chồng. Chồng tôi và nhân tình trẻ đẹp ở công viên một lát rồi hai người họ đi đến khách sạn, sau đó chồng tôi đưa ả kia về. Trước khi về nhà, chồng tôi còn bình tĩnh ngồi trong xe ô tô mở chai rượu uống một hụm, vẩy chút ra quần áo để đánh lừa vợ là vừa đi nhậu về.

Tôi đau đớn vì chồng phản bội, suốt 10 năm qua tôi một lòng với anh ấy, nhưng đổi lại là sự phản bội trắng trợn. Tôi chỉ muốn ly hôn người chồng giả dối, nhưng lại thương các con còn nhỏ. Bây giờ tôi rất đau khổ, tôi phải làm gì khi đã phát hiện ra chồng ngoại tình? Tôi có nên ly hôn không?

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Khi mẹ tôi cam kết sẽ không có chuyện xô xát, chồng tôi và ả bồ mới bình tĩnh mặc quần áo và chịu ra ghế ngồi nói chuyện. Tôi vẫn còn bị sốc, chỉ lắp bắp vài câu.

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