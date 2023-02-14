Ngủ ngờ nhà bạn thân, nửa đêm tôi bắt gặp màn ân ái cuồng nhiệt, tôi 'hoá đá' lập tức khi thấy mặt người đàn ông ấy

Ngọc thoáng chút bối rối khi tôi xuất hiện ở bậc cửa sớm hơn kế hoạch. Cô ấy lau vội nước mắt, định về phòng để né tránh cái nhìn của tôi, nhưng không được.

Tôi kéo tay Ngọc đầy giận dữ, hét vào mặt cô ấy. Tôi hỏi về mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông kia, ôi khốn thay, đấy chính là anh rể của tôi. Anh rể đạo mạo, nghiêm túc, đưa tiền cho vợ nhiều gấp mấy lần thu nhập của vợ chồng tôi. Với bố mẹ tôi, anh ấy là một chàng rể quý hoàn hảo. Thật không ngờ, anh ấy và cô bạn thân của tôi lại là tình nhân, hơn nữa còn có một đứa con chung, chính là đứa con thứ hai của Ngọc. Thằng bé ấy, nghĩ lại thì có nét giống anh ấy, nhưng sao chồng Ngọc không hề cảm nhận được. Người ta vẫn bảo "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", con không phải của mình ắt phải có nhiều điểm khác biệt.

Ngọc yếu ớt nhìn tôi, giải thích trong nước mắt. Cô ấy không hề biết anh ấy là anh rể của tôi, nếu không thì chẳng dại gì gặp nhau khi tôi đang ở đây. Có lẽ cô ấy nói thật, vì chị tôi du học xa nhà, rồi gặp và kết hôn với anh rể bên Úc, nên những năm tháng tôi chơi với Ngọc, chị cũng không xuất hiện. Những năm gần đây thì chúng tôi đâu có được gặp nhau nhiều. Ngọc đổ lỗi cho chị tôi mới là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của cô ấy. Ngọc nhắc lại cho tôi nhớ rằng trước đây cô ấy học đại học có kể với tôi là yêu một anh khóa trên trong trường đại học, mới được 1 năm thì anh ấy đi du học, nửa năm sau thì chia tay.

Ảnh minh họa: Internet Cách đây 5 năm, bọn họ đã vô tình gặp lại, những cảm xúc năm xưa lại bùng lên, bọn họ bất chấp tất cả để lén lút qua lại. Còn chị tôi, cũng đã biết chồng gặp lại mối tình đầu, thậm chí còn có con riêng, nên anh chị tôi đã ly thân nửa năm nay mà gia đình tôi không hay biết. Những dịp lễ tết, anh rể vẫn về nhà bố mẹ, đóng vai một người con rể hiếu thảo. Tôi hỏi Ngọc: "Người đàn ông trong phòng ngủ của vợ chồng mày hôm trước, có phải là anh ấy không?". Khi cô ấy gật đầu, tôi giận run người. Hóa ra những người ngay bên cạnh tôi đang gồng mình lên để sống với hạnh phúc giả tạo. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là bí mật tày trời khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi ngay lập tức lấy đồ và cuống cuồng rời khỏi nhà Ngọc. Tôi thất vọng vì cô ấy một phần, nhưng thất vọng vì anh rể tôi nhiều hơn. Tình yêu 1 năm có gì quá lớn để khi gặp lại, người ta sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc hiện hữu nhỉ? Tôi ra ngoài khách sạn được 2 hôm thì kết thúc chuyến công tác. Trở về nhà, tôi ngay lập tức hẹn gặp anh rể. Biết tôi là bạn thân của Ngọc, hơn nữa còn vô tình chứng kiến chuyện tình ái của hai người, anh rể vò đầu bứt tai, nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ tột độ. Tôi thở dài nhìn anh ấy, hỏi tại sao anh phản bội chị tôi? Anh chỉ cười bảo tôi: "Tình yêu mà em, anh không giải thích được. Có điều, ngay từ đầu cuộc hôn nhân của anh chị đã là một sự gượng ép, nên lâu nay bọn anh chỉ tỏ ra hạnh phúc thôi. Anh trân trọng những gì cô ấy hy sinh cho anh, nhưng anh không yêu cô ấy".

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

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