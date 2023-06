Ngủ chung giường với chị dâu, sáng hôm sau, tôi liền khuyên anh trai ly hôn gấp vì nhìn thấy điều này

Tết năm vừa rồi, anh đưa chị ấy về ra mắt. Chị ấy rất xinh đẹp, nói năng lại duyên dáng, khéo léo nên ai cũng quý chị ấy lắm. Thực ra tôi cũng chẳng có yêu cầu cao sang gì ở chị dâu, thấy hai người mặn nồng như vậy tôi càng không có lý do gì mà phản đối cả. Tới tháng 3 vừa rồi, hai người tổ chức đám cưới, tôi và chồng cũng góp thêm một chút tiền để tổ chức hôn lễ cho anh. Bạn bè, người thân đều đến chúc mừng, nhìn anh trai và chị dâu bước vào hôn trường, mắt tôi ngấn lệ. Tôi nghĩ đến bố mẹ đã khuất, chắc bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh này sẽ mừng lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó tôi để chồng ngủ cùng con, còn tôi ngủ với chị dâu nhưng nửa đêm tôi bị giật mình tỉnh dậy khi vô tình chạm vào bụng chị dâu. Bụng chị có một vết sẹo dài và bị lồi nên chạm vào cái là tôi phát hiện ra ngay. Tôi có hỏi chị vết sẹo này là do đâu và chị nói với tôi rằng đó là vết sẹo do chị phẫu thuật ruột thừa. Nhưng tôi biết rõ chị ấy đã nói dối, vì vết sẹo đó rất giống với vết sẹo do tôi sinh mổ để lại.

Tôi không vạch lời nói dối của chị dâu, nhưng cả đêm hôm đó tôi bị mất ngủ. Ngay sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện cho anh trai nói về chuyện này, khuyên anh nên ly hôn với chị dâu, tôi sợ rằng chính anh cũng bị chị ấy lừa dối mà không biết.

Không ngờ rằng, thái độ của anh lại rất bình tĩnh và gạt phăng lời khuyên của tôi. Hóa ra anh tôi đã biết chuyện này từ trước, nhưng vì không muốn tôi lo lắng, chị dâu chịu áp lực khi bị người thân chỉ trỏ nên anh mới giấu nhẹm chuyện này đi, cũng bảo chị không nên nói ra.

Anh kể, trước đây chị từng có một đời chồng, mang thai được 28 tuần thì chị bị ngã cầu thang, đứa trẻ bất hạnh qua đời và vết sẹo cũng từ đó mà ra. Chồng cũ của chị không thương chị thì thôi anh ta còn chì chiết, đánh đập chị, sau đó vì không chịu đựng được nữa nên chị đành phải ly hôn.

Nghe anh trai kể mà tôi thấy bản thân ích kỷ quá, cũng thương chị dâu nhiều hơn. Có một đời chồng rồi thì sao chứ, dù gì chị dâu cũng rất tốt chẳng điểm nào chê được, anh tôi cũng là người trưởng thành, cũng có ý kiến của riêng mình. Tôi nên tôn trọng anh ấy thì hơn, miễn là anh chị sống hạnh phúc với nhau là được phải không?