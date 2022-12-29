Ngủ chung giường với chị dâu, sáng hôm sau, tôi liền khuyên anh trai ly hôn gấp vì nhìn thấy điều này

Đêm hôm đó tôi để chồng ngủ cùng con, còn tôi ngủ với chị dâu nhưng nửa đêm tôi bị giật mình tỉnh dậy khi vô tình chạm vào bụng chị dâu.

Tôi tên Hằng, trên tôi còn có một người anh trai tên Tuấn. Bố mẹ tôi qua đời từ rất sớm, để lại tôi và anh trai nương tựa vào nhau mà sống. Tình cảm của anh em tôi rất tốt, anh trai rất thương và chiều chuộng tôi. Vì để tôi được đi học đại học, anh đã từ bỏ cơ hội vào đại học và thay vào đó là đi làm để kiếm tiền nuôi tôi ăn học thành người. Biết anh vất vả nên tôi luôn cố gắng học hành, cũng vừa học vừa làm để đỡ đần anh. Chúng tôi luôn tin rằng chỉ cần anh em tôi đoàn kết, như chân với tay, nỗ lực hết mình thì trời sẽ không phụ lòng người đâu. Theo thời gian, anh trai tôi cũng tính đến chuyện lập gia đình. Trước anh không muốn lấy vợ sớm vì còn muốn lo cho tôi, giờ tôi đã có gia đình riêng nên anh cũng bớt phải lo lắng hơn rồi. Tuy nhiên, đối tượng anh yêu lại là một người anh quen qua mạng, gặp nhau chưa nhiều nên tôi có chút lo lắng.

Tết năm vừa rồi, anh đưa chị ấy về ra mắt. Chị ấy rất xinh đẹp, nói năng lại duyên dáng, khéo léo nên ai cũng quý chị ấy lắm. Thực ra tôi cũng chẳng có yêu cầu cao sang gì ở chị dâu, thấy hai người mặn nồng như vậy tôi càng không có lý do gì mà phản đối cả. Tới tháng 3 vừa rồi, hai người tổ chức đám cưới, tôi và chồng cũng góp thêm một chút tiền để tổ chức hôn lễ cho anh. Bạn bè, người thân đều đến chúc mừng, nhìn anh trai và chị dâu bước vào hôn trường, mắt tôi ngấn lệ. Tôi nghĩ đến bố mẹ đã khuất, chắc bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh này sẽ mừng lắm. Anh trai tôi là một người rất có chí hướng. Sau khi cưới chưa được bao lâu thì anh được cấp trên cử đi công tác, vì đi là một cơ hội tốt để thăng tiến nên anh đồng ý. Thương chị dâu mới cưới chưa bao lâu đã phải ở một mình nên tôi bàn với chồng rủ chị ấy qua ở chung với tôi vài ngày cho vui, chị em cũng có dịp hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet Đêm hôm đó tôi để chồng ngủ cùng con, còn tôi ngủ với chị dâu nhưng nửa đêm tôi bị giật mình tỉnh dậy khi vô tình chạm vào bụng chị dâu. Bụng chị có một vết sẹo dài và bị lồi nên chạm vào cái là tôi phát hiện ra ngay. Tôi có hỏi chị vết sẹo này là do đâu và chị nói với tôi rằng đó là vết sẹo do chị phẫu thuật ruột thừa. Nhưng tôi biết rõ chị ấy đã nói dối, vì vết sẹo đó rất giống với vết sẹo do tôi sinh mổ để lại. Tôi không vạch lời nói dối của chị dâu, nhưng cả đêm hôm đó tôi bị mất ngủ. Ngay sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện cho anh trai nói về chuyện này, khuyên anh nên ly hôn với chị dâu, tôi sợ rằng chính anh cũng bị chị ấy lừa dối mà không biết. Không ngờ rằng, thái độ của anh lại rất bình tĩnh và gạt phăng lời khuyên của tôi. Hóa ra anh tôi đã biết chuyện này từ trước, nhưng vì không muốn tôi lo lắng, chị dâu chịu áp lực khi bị người thân chỉ trỏ nên anh mới giấu nhẹm chuyện này đi, cũng bảo chị không nên nói ra. Anh kể, trước đây chị từng có một đời chồng, mang thai được 28 tuần thì chị bị ngã cầu thang, đứa trẻ bất hạnh qua đời và vết sẹo cũng từ đó mà ra. Chồng cũ của chị không thương chị thì thôi anh ta còn chì chiết, đánh đập chị, sau đó vì không chịu đựng được nữa nên chị đành phải ly hôn. Nghe anh trai kể mà tôi thấy bản thân ích kỷ quá, cũng thương chị dâu nhiều hơn. Có một đời chồng rồi thì sao chứ, dù gì chị dâu cũng rất tốt chẳng điểm nào chê được, anh tôi cũng là người trưởng thành, cũng có ý kiến của riêng mình. Tôi nên tôn trọng anh ấy thì hơn, miễn là anh chị sống hạnh phúc với nhau là được phải không?

Ly hôn 1 tuần thì nhận thiệp cưới từ chồng cũ, tới dự đám cưới, tôi ôm anh khóc nức nở tiết lộ 'bí mật tày trời' Đến ngày chồng tôi ra viện, bố mẹ không kiêng dè gì đến tận nhà chìa tờ giấy ly hôn ra bắt chồng tôi ký vào. Nam tuy ngạc nhiên nhưng khi biết thỏa thuận giữa tôi và bố mẹ, anh đành đặt bút ký.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-chung-giuong-voi-chi-dau-sang-hom-sau-toi-lien-khuyen-anh-trai-ly-hon-gap-vi-nhin-thay-dieu-nay-540543.html