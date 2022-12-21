Ngoại tình công khai, 2 tháng sau biết được sự thật trong cuốn sổ, tôi chết đứng ngay tại chỗ

Tâm sự 21/12/2022 09:41

Vì yêu vợ nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng có vấn đề gì. Vậy là tôi đi qua đêm với bạn gái để rồi 2 tháng sau đọc thông tin ghi trong cuốn sổ mà tôi sững sờ.

Tôi năm nay 34 tuổi đã kết hôn và có 1 cậu con trai khá kháu khỉnh, cuộc sống sau khi cưới của tôi khá êm đẹp, vợ trẻ con ngoan lại là cháu đích tôn nên cha mẹ ưng ý lắm.

Công việc của hai đứa khá an nhàn vì đều làm nhà nước, vì thế công việc nhà vợ chăm lo tử tế vì khá nhiều thời gian rảnh, tôi thì làm chân trong chân ngoài nên lương cũng khá nhất là hai bên nội ngoại có điều kiện nên chẳng lo lắm vì kinh tế.

Nhất là sau khi kết hôn hai đứa gom tiền lại cộng với ông bà giúp đỡ cho thêm nên mua được căn nhà khang trang - đó là lý do chuyện cơm áo hai vợ chồng khá thoải mái chẳng mấy khi phải lo nghĩ.

Nhưng không hiểu sao gần đây vợ tôi thay tâm đổi tính, đúng ra là hơn 1 tháng trước cô ấy trở nên lạ kỳ hơn, từ cư xử tới hành động ăn uống đặc biệt trong chuyện vợ chồng gần như là cấm túc tôi.

Ngoại tình công khai, 2 tháng sau biết được sự thật trong cuốn sổ, tôi chết đứng ngay tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đầu tưởng vợ mệt nhưng sau đó thấy cô ấy bình thường vẫn làm vẫn ăn đi lại chẳng khó khăn gì, hỏi mãi thì cũng không trả lời tôi đã ít lần bảo nếu cứ thế tôi sẽ "ăn phở" - chẳng hiểu là quá tin chồng hay tự tin vào mình hoặc là có tôi cũng được không cũng chẳng sao vì tôi bảo vậy nhưng cô ấy chẳng nói gì.

Giận lắm, tôi yêu vợ nhưng đã ngang nhiên ngoại tình, chắc chắn cô ấy biết nhưng vẫn thờ ơ, tôi càng giận càng công khai hơn tất nhiên cha mẹ hai bên đều không biết chỉ là nhắn tin nói chuyện với gái trước mặt vợ mà thôi.

Cho tới 1 ngày cuối tuần tôi vô tình lục đồ thấy có cuốn sổ lạ bên ngoài bọc kín nhìn như cũ kỹ tò mò mở ra tôi hóa đá khi đó là hồ sơ bệnh án của vợ. Hóa ra vợ tôi bị ung thư tử cung giai đoạn 2, đó là nguyên nhân mà cô ấy không cho tôi gần gũi...

Tôi đau lòng tự trách mình và cũng giận vợ sao không chia sẻ với tôi, sao lại giấu và hành xử như vậy, bệnh đó đâu có tới mức chết người, con thì đã có tôi chỉ cần cô ấy sống bên tôi là được... Giờ tôi hối hận và thương vợ lắm nên làm thế nào đây?

 

 

Che giấu quá khứ để kết hôn, giữa đêm đang gần gũi thân mật, tôi run lẩy bẩy khi nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng gọi yếu ớt bên trong

Che giấu quá khứ để kết hôn, giữa đêm đang gần gũi thân mật, tôi run lẩy bẩy khi nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng gọi yếu ớt bên trong

Tôi rụng rời khi nghe tiếng gõ cửa, vội vội vàng vàng mặc quần áo và chạy đến mở cửa ra. Trước mặt tôi là cảnh tượng không thể giấu giếm về quá khứ của mình.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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