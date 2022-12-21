Lấy đại anh chàng nghèo nhất công ty để chống ế, đêm tân hôn, anh kéo lại gần đưa cho tôi một món quà khủng, đọc kĩ dòng chữ bên trên mà tôi choáng váng

Trong môi trường công sở có rất nhiều cặp đôi yêu nhau. Rõ ràng, những anh chàng ga lăng, hào phóng hoặc có ngoại hình nổi bật sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của các cô gái. Thế nhưng, đôi khi vì hoàn cảnh đưa đẩy, có những người mang tiếng xấu là nghèo vẫn cưới được mỹ nhân. Hai người không kén chọn lại may mắn lấy được nhau. Nhờ vậy, đêm tân hôn cô dâu được phen bất ngờ vì chú rể khác xa với tưởng tượng.

Hằng chia sẻ, cô vừa tắm xong bước ra thì chồng kéo lại gần, vừa ôm vừa đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm, mặt hết sức nghiêm túc nói...

"Mình bắt đầu thay đổi khi anh ấy đến công ty làm việc. Ngày đầu tiên anh ấy va phải mình nên đổ cafe vào áo sơ mi. Những ngày sau mình thấy anh ấy giặt xong vẫn còn vết bẩn mờ trên áo, thế mà không bỏ đi. Mình để ý mới thấy anh ấy tiết kiệm quá đáng. Ăn cơm hộp tự nấu mang theo, không tụ tập bù khú, không karaoke với anh em trong công ty.

Câu chuyện của Hằng, cô nàng 31 tuổi mới cưới cách đây hai tháng khá thú vị. Hằng kể lại là cô luôn tự ti với lịch sử tình trường của mình. Cô khá xinh, tính cũng vui vẻ hòa đồng. Thế mà yêu 3 lần, lần nào cũng gặp Sở Khanh nên nhiều khi chẳng muốn lấy chồng nữa. Mỗi năm qua đi, bố mẹ giục giã, đồng nghiệp trêu trọc, bạn bè nhắc nhở Hằng đều bỏ ngoài tai.

Về quần áo, rõ là anh ấy rất đơn giản, quanh đi quẩn lại chắc có 4 bộ để thay đổi. Dáng người cao ráo, đẹp trai nhưng giản dị quá. Mọi người cũng bình luận nói xấu khá nhiều. Thế mà, một lần anh ấy nhiệt tình đi mua bông băng, thuốc sơ cứu cho mình khi bị ngã xe máy khiến mình thấy xúc động.

Sau đó, anh ấy chủ động làm thân rồi ngỏ lời. Thật sự, mình nghĩ là hơn 30 rồi cũng khó kén chọn. Anh ấy hơi tiết kiệm nhưng bù lại rất chăm chỉ, hiền lành, tốt tính. Ai ngờ đêm tân hôn lại nhận được quà to đến thế", Hằng chia sẻ.

Hằng chia sẻ, cô vừa tắm xong bước ra thì chồng kéo lại gần, vừa ôm vừa đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm, mặt hết sức nghiêm túc nói: "Quà anh tặng vợ, hy vọng em thích nó". Hằng vừa mở ra xem suýt hét lên vì ngỡ ngàng. Chồng có 2 tỷ tiền tiết kiệm. Số tiền quá lớn đối với một người có vẻ giản dị, nhiều khi có phần quê mùa như anh ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Hằng kể, thấy cô ngạc nhiên thì chồng cô cười phá lên, trêu cô là "trúng số độc đắc". Lúc này, chồng Hằng mới chia sẻ quan điểm sống của mình: "Trước đây nhà anh khó khăn lắm nên ai cũng tiết kiệm. Thức ăn mẹ gửi lên sạch không việc gì đi ăn bên ngoài. Chịu khó nấu là có đồ ngon và đảm bảo. Quần áo anh không cần nhiều, chỉ tốn tiền mua sách. Mà giờ đọc sách điện tử cũng đỡ tốn kém. Anh muốn tiết kiệm cho vợ con có được ngôi nhà để sống ở thành phố này. Sau hôm nay mình đi xem nhà nhé".

Hiện tại, Hằng và chồng đã mua xong nhà bằng số tiền tiết kiệm anh để dành suốt hơn 10 năm đi làm. "Ông chồng keo kiệt" đã khiến cho Hằng nở mày nở mặt với cả công ty.

"Cưới rồi mình mới biết gái ế như mình vẫn có cơ hội lấy được anh chồng tuyệt vời. Chồng mình ngoài công việc trên công ty còn thiết kế kỹ thuật cho nhiều công ty khác. Số tiền anh kiếm bên ngoài còn nhiều gấp mấy tiền lương hàng tháng. Đã thế, chồng mình nấu ăn ngon, nhiệt tình làm việc nhà và rất thương vợ".

Người ta bảo "đừng trông mặt mà bắt hình dong" quả thực không sai! Một anh chàng giản dị, tốt tính, ít tụ tập bù khú đôi khi lại là một kho vàng mà chỉ có người vợ không ham hình thức mới được hưởng.