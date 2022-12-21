Con gái tháng nào cũng gửi cho tôi 5 triệu để tiêu xài, lâu ngày bất ngờ lên thăm, vừa mở cánh cửa bên trong, tôi chết sững với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 21/12/2022 05:29

Cửa hôm nay lại khép hờ, vợ chồng tôi cũng đẩy vào xem sao thì choáng váng trước cảnh con đang làm việc ấy.

Nhà tôi có 2 cậu con trai, 1 cô con gái út. Vợ chồng tôi chỉ làm nông nên không có kinh tế. Cố gắng làm, nợ nần chồng chất mới nuôi được 3 đứa ăn học. Cũng may thằng lớn nhà tôi đi nước xuất lao động hơn chục năm mới về, mới có tiền. Nhờ con cả mà nhà tôi trả hết nợ, sửa sang được nhà và nuôi 2 đứa em nó ăn học.

Thế nhưng từ lúc con cả về nước, lấy vợ, nó có cuộc sống riêng nên vợ chồng tôi chẳng nhờ vả được gì. Thằng thứ 2 làm văn phòng, lương chỉ đủ tiêu rồi vợ con vào cũng khó khăn. Dù các con chưa dư giả nhưng với tôi cứ đứa nào có gia đình là chúng tôi cho ở riêng hết, không chung đụng bất cứ thứ gì kẻo phức tạp. Căn nhà thằng lớn sửa đẹp, khang trang hơn vợ chồng nó ở, còn hai ông bà già chúng tôi dọn xuống nhà dưới ở nhà cho tiện, thằng thứ 2 thì ra ở bên nhà vợ.

Có mỗi cô con gái, giờ đây nó là niềm tự hào của cả gia đình. Nó học tốt nghiệp Đại học, làm việc luôn ở thành phố rồi lấy chồng trên đó. Con rể tôi buôn bán nên có điều kiện, nhà nó giàu lắm. Con gái mà lấy được chồng giàu là nhàn cái thân, đỡ vất vả, khổ sở. Nó chọn được chồng, nhà chồng tốt như thế tôi cũng mừng. Tôi không mong gì, chỉ mong con đầy đủ là tốt lắm rồi.

Con gái tháng nào cũng gửi cho tôi 5 triệu để tiêu xài, lâu ngày bất ngờ lên thăm, vừa mở cánh cửa bên trong, tôi chết sững với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba đứa con, nhưng cô con gái lại thương và có hiếu với bố mẹ nhất. Từ ngày lấy chồng, tháng nào con cũng giấu chồng gửi về cho vợ chồng tôi 5 triệu để ăn tiêu, đỡ phải vất vả đồng áng. Có tiền con cho, chúng tôi cứ ung dung tiêu, không tham làm nhiều như trước.

Con gái lấy chồng giàu, giỏi, hay cho tiền mẹ tôi tự hào lắm. Ông nhà tôi trước không thích con gái lắm, nhưng giờ thấy con gái còn có hiếu, thảo hơn con trai nên cũng mừng. Chàng rể nhà tôi thì bận buôn bán, mà nó làm ăn ở mãi trên Lạng Sơn có về nhà mấy đâu. Một mình vợ ở nhà vừa đi làm, vừa lo cho con cũng vất vả nhưng được cái có điều kiện cũng đỡ, không sống cùng bố mẹ chồng thì thoải mái hơn.

Bận trông cháu, vợ chồng tôi chẳng có thời gian đi đâu, cũng không lên chơi với cháu ngoại được. Đợi này mấy đứa cháu được nghỉ học 3 hôm, tôi bàn với ông nhà lên thăm con gái một chuyến. Lên không báo trước để con bất ngờ và xem mẹ con nó ăn ở ra sao. Bắt chuyến xe đêm đi, tôi và ông nhà tới nhà con mới có hơn 5h sáng.

Con gái tháng nào cũng gửi cho tôi 5 triệu để tiêu xài, lâu ngày bất ngờ lên thăm, vừa mở cánh cửa bên trong, tôi chết sững với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cổng không khoá, cửa chỉ khép hờ chúng tôi cứ thế đẩy vào. Con bé để cửa thế này, trộm vào khuân đồ đi chẳng trách được. Vào phòng ngủ của con, cháu vẫn ngủ ngon lành trên giường, còn mẹ nó thì ngủ gục trước đống hộp giấy lộn xộn. Sao con tôi phải làm việc cực khổ thế này? Con bé lại tham việc, mang việc về nhà làm đêm hôm rồi ngủ quên thế này sao?

Gọi con dậy, nó bất ngờ trước sự xuất hiện của bố mẹ. Tôi hỏi sao con tham việc thế, con gái mãi mới tâm sự thật rằng để có tiền gửi về biếu bố mẹ, nó nhận thêm việc về làm. Mang tiếng lấy chồng giàu, nhưng chồng nó chi li tháng chỉ đưa cho vợ 5 triệu để nuôi con, không hơn. Còn vợ đi làm được tiền tự lo cho bản thân. Tôi không ngờ con rể lại kẹt sỉ như vậy.

Thở dài khi biết con gái lấy chồng giàu mà lại khổ thế này, tôi bảo con đừng gửi tiền về quê nữa, có thì giữ lấy mà tiêu, còn bảo vệ sức khoẻ nữa. Con rể như vậy, tôi không biết khuyên con mình thế nào. Nhìn nó gầy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà tôi xót quá. Thế mà tôi vẫn nghĩ nó sướng nhất trong 3 anh em, 5 triệu con gửi về mỗi tháng là con rể cho cơ. Tôi lại làm khổ con rồi!

 

Vừa kết thúc phút ‘mây mưa’ trong đêm, nhìn khăn trải giường trắng tinh, chồng đánh tôi thô bạo rồi hôm sau phải quỳ xin lỗi

Vừa kết thúc phút ‘mây mưa’ trong đêm, nhìn khăn trải giường trắng tinh, chồng đánh tôi thô bạo rồi hôm sau phải quỳ xin lỗi

Tôi không ngờ chồng có biểu hiện như thế, dù có giải thích thế nào anh vẫn không tin. Đêm tân hôn của tôi đau đớn như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 46 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng