Dùng hết ‘chiêu trò’ đêm tân hôn để chồng thỏa mãn, tôi không ngờ nhận cái kết phũ phàng

Tâm sự 21/12/2022 04:44

Vì quá yêu chồng và mong anh có một đêm khó quên mà tôi... tìm hiểu mọi kĩ năng. Nhưng tôi nào có ngờ, sau đêm tân hôn, anh nguội lạnh.

Năm nay, tôi 26 tuổi, mới lấy chồng được hơn hai tháng. Tôi quen chồng khi đến xin làm việc ở cửa hàng thời trang của gia đình anh. Tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhưng không xin được việc làm đúng chuyên ngành nên phải tìm công việc khác.

Gia đình chồng thuộc hàng khá giả, mẹ làm kinh doanh thời trang còn chồng và bố quản lý công ty xây dựng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ lấy chồng người thành phố, chứ chưa nói đến việc giàu có.

 

Duyên số đưa đẩy, vài lần mẹ anh nhờ tôi đến nhà nấu cơm quét dọn vì giúp việc nghỉ đột xuất, tôi mới gặp anh. Anh tỏ ra quý mến nhưng tôi luôn tìm cách né tránh vì nghĩ anh chỉ trêu đùa cho vui.

Hoàn cảnh của chúng tôi quá chênh lệch để nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi. Nhưng anh kiên trì theo đuổi, anh bảo yêu tôi vì sự trong sáng, ngây thơ mà những cô gái xung quanh anh không có.

Nói cho công bằng, tôi có vẻ bề ngoài dễ nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ. Khi còn học cấp ba, tôi từng yêu một cậu bạn cùng lớp nhưng sau đó chia tay. Giữa chúng tôi chỉ mới dừng lại ở mức nắm tay nhau.

Dùng hết ‘chiêu trò’ đêm tân hôn để chồng thỏa mãn, tôi không ngờ nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi gặp chồng, tôi mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh rất chiều chuộng và tôn trọng tôi, không bao giờ đi quá giới hạn. Yêu nhau gần nửa năm, anh muốn tổ chức đám cưới vì mình đã lớn tuổi.

Tôi luôn tự hào khi có anh, tự thấy mình thua kém chồng về nhiều mặt. Trước khi bước vào hôn nhân, tôi cất công tìm hiểu học hỏi thêm về kinh nghiệm làm vợ của những người bạn, người chị đi trước.

Mọi người đều khẳng định, chuyện chăn gối trong đời sống vợ chồng rất quan trọng. Muốn giữ chồng, duy trì tình cảm lâu bền thì vợ phải giỏi chuyện đó. Quả thật, tôi chưa bao giờ gần đàn ông, với anh chỉ thân mật ở mức ôm hôn, âu yếm nên không biết nhiều.

Tôi lên mạng tìm hiểu, thậm chí xem cả phim sex để học hỏi thêm với mong muốn sẽ làm chồng hài lòng. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, trước đó đã trải qua không ít mối tình và chắc chắn rất sành sỏi chuyện chăn gối.

Dùng hết ‘chiêu trò’ đêm tân hôn để chồng thỏa mãn, tôi không ngờ nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày cưới, tôi tự tin với những gì mình học được và hy vọng sẽ tạo cho chồng bất ngờ. Đêm tân hôn, dù hơi mệt mỏi, tôi vẫn chuẩn bị thật kĩ, khoác lên người bộ váy ngủ mỏng tang, xịt nước thơm từ đầu đến chân.

Có lẽ, vì quen nhìn tôi trong trang phục kín đáo, chồng khá ngạc nhiên khi thấy vợ loã lồ như thế. Trong lòng khá ngại ngùng, tôi vẫn tỏ ra mạnh bạo vì theo hướng dẫn, đàn ông rất thích phụ nữ chủ động.

Tôi tung ra hết mánh khoé mà mình học được từ phim lẫn lời truyền kinh nghiệm của chị em để quyến rũ khiến chồng mắt tròn mắt dẹt. Đêm hôm đó, tôi làm chủ chuyện ấy trên giường chứ không phải chồng.

Anh vẫn hưởng ứng theo nhưng có vẻ không vui, thậm chí lộ rõ sự thất vọng. Sau cuộc vui, tôi không biết mình đã làm sai điều gì cho đến tận lúc chồng mở lời. Tôi bị sốc khi anh hỏi: "Trước anh, em đã ngủ với bao nhiêu người rồi vậy".

Tôi cứng họng, cảm thấy bị xúc phạm, nước mắt lăn dài: "Anh nói thế nghĩa là sao, anh nghi ngờ sự trong trắng của em". Anh cười khẩy: "Em tỏ vẻ ngây thơ giỏi lắm, anh yêu em chính vì sự non nớt vụng dại, không ngờ em lại sành điệu như thế".

Tôi lí nhí giải thích: "Anh là người đầu tiên của em". Anh bảo: "Đúng là em có ra máu nhưng điều đó chẳng nói được điều gì cả, dịch vụ vá trinh rất rẻ. Kinh nghiệm giường chiếu của em chắc phải tích luỹ lâu lắm rồi. Một cô gái lần đầu, chẳng ai như thế".

Tôi bật khóc nức nở, không biết biện minh thế nào khi chồng không tin mình nữa. Từ đêm tân hôn đến giờ, anh không động vào vợ nữa, đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Thậm chí anh còn đăng lên Facebook những lời bóng gió như: "Trải đời như mình mà còn bị sói già đội lót cừu non lừa. Thật thất vọng",

Tôi không biết phải làm sao để chồng hiểu vì mỗi lời nói của tôi, anh đều nghĩ tôi diễn kịch, nói dối. Nếu chúng tôi phải chia tay vì lý do này thì quả thật không đáng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để chứng minh sự trong sạch của mình.

Đắn đo lắm mới quyết định qua đêm tại nhà bạn trai, 2h sáng thì nghe tiếng khóc thút thít và câu nói phía sau khiến tôi điếng người

Đắn đo lắm mới quyết định qua đêm tại nhà bạn trai, 2h sáng thì nghe tiếng khóc thút thít và câu nói phía sau khiến tôi điếng người

Tôi nhận ra sự thật phía sau mà bạn trai dành cho mình lại hoàn toàn trái ngược hoàn cảnh mà anh đang sống. Lí nào anh lại làm vậy?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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