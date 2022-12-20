Chồng đi nhậu say khướt lại để vợ phát hiện dấu ‘vết lạ’ trên quần, cô chỉ lẳng lặng cho thứ này vào chậu quần áo và không ngờ kết quả vào sáng hôm sau

Tâm sự 20/12/2022 22:00

Mỗi lần chồng lén lút làm điều gì đó là sẽ như thế này, cô thử một lần để biết sự mách bảo của mình là đúng. Vậy mà sáng hôm sau, kết quả như cô mong đợi.

Chồng về nhà trong trạng thái say rượu liền cởi tung mọi thứ ném bừa bãi khắp nơi rồi nằm phủ phục xuống dưới đệm bất tỉnh ngáy o o, chị chậc lưỡi chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng vơ hết quần áo của anh lại đem đi giặt.

Quá quen với chuyện chồng mỗi lần sau rượu về nhà là có thói quen “lộ thiên”, cưới nhau 3 năm, chị chẳng còn lạ lẫm hay thấy xấu hổ về chuyện đó nữa. Cũng may mà anh chẳng lèm bèm hay có tật xấu gì khác nữa nên chị cũng đành mắt nhắm mắt mở sống chung với lũ.

Bỗng nhiên, đang cầm quần lót của anh lên để vò thì chị chết sững khi thấy quần anh có dấu vết lạ. Rõ ràng hôm qua hai người còn chẳng đụng vào nhau lấy một lần, sáng sớm là chồng chị đã vội vã đi làm rồi nhắn tin cho chị hôm nay có sinh nhật ông bạn cùng cơ quan nên sẽ về muộn.

Chồng đi nhậu say khướt lại để vợ phát hiện dấu ‘vết lạ’ trên quần, cô chỉ lẳng lặng cho thứ này vào chậu quần áo và không ngờ kết quả vào sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết chồng đã léng phéng với ai đó bên ngoài để lại giấu vết tày đình này, chị nắm lấy cái quần bóp chặt, chị vốn để anh thoải mái vì tin tưởng anh sẽ luôn biết thế nào là đủ mà dừng lại, thế mà anh dám lén lút sau lưng chị thế này thì chị sẽ cho anh một bài học để anh nhớ đời.

Quay ra sau bếp, chị lẳng lặng lấy gói bột ớt mẹ gửi lên để ngâm kim chi từ tháng trước mà chị chưa kịp làm ra. Rồi chị lén ngâm nó với quần lót của anh mỗi ngày, chỉ cần dính một chút gì đó ươn ướt vào thôi là chỗ đó của người mặc sẽ sưng tấy đỏ ửng lên.

Không ngờ, lại có ngày chị phải dùng đến chiêu này với chồng mình, ngày xưa, thấy dì ruột bày cho cách này để trị ông chú ngoại tình mà chị cứ gạt đi chẳng quan tâm, để rồi giờ thì…

Mấy ngày sau, chị lẳng lặng coi như không biết chuyện gì xảy ra, chồng chị vẫn cứ đi làm như bình thường. Để rồi một hôm, anh nhắn tin cho chị nói “lại” có ông anh cùng cơ quan sinh nhật nên về trễ.

“Mình ơi, hôm nay có ông anh cùng cơ quan mở tiệc mừng thôi nôi thằng con, anh về muộn chút nhé”. “Ok” chị rep trả ngay lập tức rồi rung chân cười thầm, để xem hôm nay anh có ngủ nổi nữa hay không??

Quả nhiên, chồng chị sau khi trở về cứ ôm quần la oai oái không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nhìn chồng lăn lộn trên giường, chị cười khẩy:

– Sao thế chồng?? Khó chịu lắm à.

– Vợ ơi, sao anh cứ thấy bỏng rát ý, khó chịu lắm.

– Khó chịu là đúng rồi, ai bảo anh thích tòm tèm của lạ cơ. Dám làm thì dám chịu thôi. Giờ còn trách được ai

– Em… em… thế là sao chứ?? Chẳng nhẽ…

– Anh còn nói được với tôi cơ à, tôi để anh tự do, thoải mái, thích đi muộn lúc nào được lúc ấy. Tháng nào cũng cho anh đi nhậu nhẹt với bạn bè mà anh dám đè đầu cưỡi cổ tôi như thế này hả.

– Sao rồi, giờ thấy hối hận chưa?? Hối hận thì cũng đã muộn rồi. Việc đã làm ra thì anh tự biết khỏi cần tôi bóc mẽ.

Chồng đi nhậu say khướt lại để vợ phát hiện dấu ‘vết lạ’ trên quần, cô chỉ lẳng lặng cho thứ này vào chậu quần áo và không ngờ kết quả vào sáng hôm sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ nhìn mình mỉa mai, anh hiểu cô đã biết tỏng chuyện mình tòm tèm bên ngoài vội quỳ xuống van xin cô tha thứ:

– Mình ơi, xin lỗi em, tha thứ cho anh. Là mấy lão ý rủ rê, anh trót dại. Em tha thứ cho anh lần này, anh biết tội của mình rồi.

– Anh biết tội gì nào?? Nói xem??

– Anh xin lỗi em vì đã vụng trộm sau lưng em. Anh xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Có trời làm chứng, anh cam đoan sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh biết sợ rồi.

– Hừ, anh còn dám nữa xem. Anh cứ nhớ đến lần này đấy. Lần sau mỗi lần định làm gì cứ nghĩ đến cảm giác này mà nhớ đấy. Lần đầu tôi tha. Còn thử lần sau tôi phát hiện được thì không nhẹ nhàng như thế này đâu.

– Vâng, vâng, anh nhớ rồi. Mình cứu anh với. Anh khóc chịu quá, nó cứ bỏng rát hết cả.

– Tôi chịu thôi. Mấy ngày nữa rồi tự khắc hết thôi ấy mà. Anh chịu khó đi.

Nói rồi, chị quay vào phòng ngủ đóng sập cửa lại để mặc chồng đang ôm quần lăn lê ngoài đó. Cho anh ta nhớ cảm giác này để lần sau có rủ rê anh cũng không dám làm thế nữa. Không lại cứ nghĩ chị hiền, chị thả cho mà được đằng chân lấn đằng đầu.

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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