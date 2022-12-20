Đêm tân hôn, vừa cởi váy vợ thì chồng lôi 'xình xịch’ đến bệnh viện, nghe tiết lộ này từ bác sĩ, anh thẫn thờ trở về

Tâm sự 20/12/2022 20:05

Anh vừa cất tiếng hỏi, bác sĩ đã giật mình. Vậy là trong đêm, anh vẫn phải chứng minh cho bằng được vợ anh không làm điều này.

Trung và Xinh yêu nhau đã 3 năm nhưng Xinh nhất quyết không cho Trung đi quá giới hạn. Cô nhất định bắt Trung phải giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Không như những gã trai khác, sau 1, 2 lần đòi hỏi không được, Trung đành chấp nhận chiều bạn gái.

Anh nghĩ thôi thì giữ đến lúc đó cũng tốt, nhỡ đâu hai đứa có cơ sự gì không đến được với nhau, Xinh cũng không phải sống khó xử với chồng cô ấy.

Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy chứ Trung không muốn mất Xinh. Xinh là cô gái hiền lành, chăm chỉ, xinh xắn lại biết điều. Xinh sống với mọi người khá chan hòa và thân thiện. Nhà Trung ai cũng quý mến Xinh, cô cũng chẳng gây nhiều áp lực cho anh, nói thật anh thực sự rất ấm áp khi ở bên Xinh.

Cuối cùng, đám cưới như mơ của Xinh và Trung cũng thành hiện thực. Trung bị đám bạn vừa chuốc rượu vừa trêu lên trêu xuống, đỏ hết mặt nhưng Trung nhất định phải cho lũ bạn thấy. Cưới vài tháng nhất định vợ chồng anh sẽ có tin vui.

Đêm tân hôn, vừa cởi váy vợ thì chồng lôi 'xình xịch’ đến bệnh viện, nghe tiết lộ này từ bác sĩ, anh thẫn thờ trở về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn cũng tới, Trung hí hửng tắm rửa sạch sẽ nằm dài chờ vợ. Vợ anh hôm nay trông quyến rũ hơn ngày thường rất nhiều, cảm xúc dâng trào, sau màn dạo đầu ôm hôn thắm thiết. Trung mới từ từ cởi áo vợ nhưng vừa nhìn thấy ngực vợ, Trung thảng thốt vội vàng đóng lại ngay rồi tức tốc lôi vợ đi bệnh viện.

Xinh chẳng hiểu cơ sự gì nữa mà cứ thế bị Trung lôi đi. Không dám đến bệnh viện, anh vội vàng gọi cho một vài người bạn hỏi vài phòng khám tư. Đi đến nơi thứ 3 mới gặp được bác sĩ.

Gặp vợ chồng Trung trong tình trạng ngái ngủ, một bác sĩ nữ ra và hỏi tình trạng. Trung mới kể lể sự tình rằng "em nghe nói phụ nữ làm chuyện đó rồi thì vòng 1 lớn và đầu ngực thâm lắm, bác sĩ xem giúp vợ em có phải cô ấy đã quan hệ rồi không". Không chỉ Xinh mà kể cả bác sĩ đó đều phì cười vì sự ngây ngô của Trung.

Nữ bác sĩ hỏi "thế hai người yêu nhau lâu chưa, hôm nay tân hôn à mà bảo thế". Trung khép nép "bọn em yêu nhau 3 năm nhưng em chưa làm chuyện ấy với vợ em bao giờ". Nữ bác sĩ tiếp lời "chẳng lẽ cậu không tin vợ mình, hóa ra đàn ông cũng có người thích ngực lép đấy, về đi mà tân hôn rồi phán xét, mất việc của tôi quá.

Đúng là nực cười". Trung dường như vẫn chưa thỏa mãn nhưng bị Xinh nằng nặc lôi về. Trước khi đóng cửa bác sĩ còn với lại một câu "lần sau nhớ đọc kỹ lý thuyết rồi hãy phát biểu nhé".

Về tới nhà mặc dù muộn nhưng Trung nhất định bắt Xinh phải tân hôn, sáng hôm sau đến khi nhìn thấy vệt máu nhỏ trên ga giường anh mới tin chắc chắn vợ mình trong trắng.

Phần Xinh vừa tức, vừa thương lại vừa buồn cười với ông chồng ngố của mình. Nhưng đổi lại, Trung rất yêu thương nên Xinh bỏ qua hết. Nghĩ lại đêm tân hôn nhớ đời đó, Xinh và Trung đều phải phì cười.

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