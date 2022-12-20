Vợ mất hơn 1 năm, chồng tổ chức hôn lễ với bạn gái, trong lúc chờ cô tắm sạch sẽ, anh rớt mồ hôi vì nhận được tin nhắn cùng chuông báo từ số vợ cũ

Tâm sự 20/12/2022 18:47

Ai? Ai đã cố tình trêu anh lúc này trong khi đêm hôm nay anh đã khấp khởi sẽ là đêm lãng mạn nhất. Cố gắng nhấc điện thoại lên để xem, anh sốc nặng khi điện thoại của vợ cũ đổ chuông.

Chỉ vì tiền, chính xác hơn là vì quyền lực Hậu mới lấy Hằng. Gia đình Hằng không phải quá giàu có nhưng bố Hằng lại là người có chức quyền. Mà công việc của Hậu khi ấy, nếu như có được sự giúp đỡ từ bố Hằng thì quả là diều gặp gió rồi. Trong khi Hằng còn đang có cảm tình với Hậu. Lấy được Hằng, Hậu nghiễm nhiên chẳng phải cố gắng gì nữa. Bố mẹ Hằng lại chỉ có mình Hằng bên cạnh. Thật ra Hằng còn cô em gái tên Khánh nữa nhưng Khánh rất hiếm khi ở nhà vì còn muốn đi xa giúp những người nghèo khó. Bố mẹ cũng ủng hộ chuyện này.

Tính cách của hai chị em lại trái ngược nhau hoàn toàn. Hằng càng dịu dàng, Khánh lại càng hiếu động, mạnh bạo. Còn về phần Hậu, nghĩ được như vậy, Hậu ra sức tán đổ Hằng. Trong đầu Hậu, thay vì mục tiêu là công việc thì lại quay sang Hằng. Hậu dùng tất cả sự khéo léo của mình để lấy lòng bố mẹ Hằng nữa. Chẳng phụ công sức Hậu bỏ ra, chỉ khoảng 2 tháng sau, Hằng đã đồng ý kết hôn cùng Hậu.

Vợ mất hơn 1 năm, chồng tổ chức hôn lễ với bạn gái, trong lúc chờ cô tắm sạch sẽ, anh rớt mồ hôi vì nhận được tin nhắn cùng chuông báo từ số vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hằng còn sớm giục bố lo cho Hậu một chỗ đứng vững chắc trong công việc. Bố Hậu thì không muốn con gái mình phải khổ nên thôi cứ lo cho con rể rồi con gái mình nó cũng được nhờ. Có ngờ đâu…

Đám cưới của Hằng và Hậu thiếu sự vắng mặt của Khánh vì lúc đó Khánh đang ở rất xa, có muốn cũng không về kịp. Mà Khánh còn đang bận làm dự án gì đó giúp trẻ em nghèo. Hằng và bố mẹ cũng thông cảm cho Khánh. Còn về phần Hậu, Hậu chẳng quan tâm Khánh làm gì. Hậu cũng chưa được thấy mặt Khánh vì trong nhà chẳng có ảnh của Khánh. Khánh rất ghét chụp ảnh.

 

Có được mọi thứ trong tay, Hậu bắt đầu thay đổi thái độ với Hằng. Hậu coi thường Hằng ra mặt còn thường xuyên đ.ánh Hằng. Thương bố mẹ, trách mình chọn nhầm chồng, Hằng chẳng dám nói ra, chỉ lén chịu đựng một mình. Rồi không chịu được nỗi đau phản bội lén lút của Hậu, Hằng đã uống thuốc ngủ t.ự t.ử. Nhưng Hậu đã dùng tiền để lo lót, nói rằng Hằng đột quỵ mà c.hết rồi nhanh chóng làm lễ tang. Đồ đạc của Hằng, Hậu chẳng động vào. Khánh cũng về đưa tang chị nhưng không để lộ mặt nên Hậu không thấy mà Hậu cũng chẳng quan tâm đâu. Cái c.hết của Hằng khiến không ít người xót xa. Ai cũng biết nguyên nhân là do Hậu nhưng Hằng cũng suy nghĩ dại dột quá! Bố mẹ Hằng sau lần đó cũng không còn nhìn mặt Hậu nữa.

Vợ mất hơn 1 năm, chồng tổ chức hôn lễ với bạn gái, trong lúc chờ cô tắm sạch sẽ, anh rớt mồ hôi vì nhận được tin nhắn cùng chuông báo từ số vợ cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

1 năm sau…

Hậu muốn đi bước nữa lắm rồi nhưng muốn xoa dịu dư luận nên để sau 1 năm. Hơn nữa, Hậu cũng chưa tìm được người muốn cưới. Rồi bất ngờ, không biết là vô tình hay cố ý, Hậu quen Hương. Là Hương bị tai nạn đúng lúc Hậu đi qua. Một cô gái xinh đẹp như Hương, Hậu bỏ qua làm sao được. Hậu nhanh chóng bị Hương thu hút. Hương quyến rũ đến mức Hương nói gì Hậu cũng nghe. Hậu còn sướng phát điên lên khi Hương đồng ý lấy Hậu.

Đám cưới nhanh chóng được tổ chức và Hậu mường tượng mình sẽ có một đêm tân hôn rất tuyệt vời cùng Hương vì Hậu mới chỉ được nắm tay Hương, hôn lên má Hương thôi. Hậu đâu ngờ, cơn ác mộng đó đang đợi mình.

Vợ mất hơn 1 năm, chồng tổ chức hôn lễ với bạn gái, trong lúc chờ cô tắm sạch sẽ, anh rớt mồ hôi vì nhận được tin nhắn cùng chuông báo từ số vợ cũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hậu đang hăm hở đợi Hương ra khỏi nhà tắm thì điện thoại báo có tin nhắn. Đằng nào cũng không làm gì, Hậu nhấc lên đọc để rồi c.hết đứng khi dòng chữ đó hiện lên: “Chúc chồng tân hôn vui vẻ”. Rùng rợn hơn, đó còn là số điện thoại của Hằng nữa. Ai đang cố tình trêu Hậu hay sao? Trêu gì ghê vậy? Hậu nhấc điện thoại lên gọi xem kẻ đó là ai thì sốc nặng hơn khi điện thoại của Hương đổ chuông.

Hậu ngã ngửa, chuyện gì đang xảy ra đây…

Hương bước ra, nhìn Hậu cười nhạt:

-Anh sợ gì vậy? Cuộc chơi mới bắt đầu thôi mà. Anh không nhìn kĩ tôi ư? Anh không thấy tôi giống ai ư?

Hậu nheo mắt, rồi giật b.ắn mình, sao bây giờ Hậu mới nhìn thấy hai đôi mắt giống nhau đến vậy, khi trước Hậu đã bị mê muội ư? Hương và Hằng có lẽ nào…

-Tôi là Khánh, không phải Hương. Tất cả từ chuyện gặp anh vô tình, đến bố mẹ giả đều do tôi sắp đặt. Anh, chính anh đã khiến chị tôi đau khổ mà c.hết mà tôi lại đi lấy anh hay sao?

-Cô… Cô định làm gì…

-Yên tâm, tôi không thèm động vào anh đâu. 

Dứt lời, Khánh gọi 5 gã trai cơ bắp, vạm vỡ vào phòng đấm bóp cho mình trước mặt Hậu. Hậu hét lên điên loạn vì không ngờ Khánh dám làm vậy. Cảm giác này có phải là cảm giác của Hằng năm xưa không? Đây có phải là cái giá mà Hậu phải trả cho những gì mình đã gây ra không? Hậu thấy nhục nhã, hối hận rồi!

Nửa đêm thấy vợ lấm lét trong nhà tắm kèm âm thanh rên rỉ nho nhỏ, tôi ghé sát tai rồi sửng sốt trước lý do mình phải ‘nhịn’ bấy lâu nay

Nửa đêm thấy vợ lấm lét trong nhà tắm kèm âm thanh rên rỉ nho nhỏ, tôi ghé sát tai rồi sửng sốt trước lý do mình phải ‘nhịn’ bấy lâu nay

Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại nhưng vẫn có tiếng rên rỉ từng hồi, mãi không thấy vợ trở ra, tôi xông cửa phá vào thì điếng người trước vật em cầm.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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