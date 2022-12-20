Lê là một bà mẹ bỉm sữa. Câu chuyện của cô hiện đang rất thu hút chị em trong một hội nhóm kín. Số là, Lê cãi nhau với chồng và tạm thời chưa thể hòa giải, cô vợ trẻ giận dỗi xách đồ về nhà ngoại và đi… phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực.

Chuyện vợ chồng nhà ai chẳng có lúc xô lệch, nhưng người phụ nữ thông minh sẽ là người biết giải quyết mâu thuẫn đó bằng cách tốt nhất. Có người sẽ chọn cách nhẹ nhàng nỉ non thủ thỉ vào tai chồng sau khi cơn giận đã nguôi ngoai, có người dùng cách im lặng một thời gian cho chồng thấu hiểu… nhưng cũng có những người chọn phương pháp thay đổi hoàn toàn bản thân để đối mặt với cuộc hôn nhân đang trên bờ vực rạn nứt.

Lúc em trong phòng mổ thì chồng em gọi, bé nhân viên nghe. Bé ấy kêu chị đang mổ ngực bên trong. Chồng em qua nhà làm loạn lên bảo mẹ em là: “Sao mẹ để vợ con đi, nó sao biết tìm ở đâu, mà nếu có sống con cũng không tha thứ cái tội này đâu”.

“Trước hai vợ chồng giận nhau, em xách đồ xách tiền về ngoại, tự thuê xe một mình đi làm ngực luôn. Chẳng hiểu sao lại can đảm đi mà không sợ hãi một chút nào hết. Cũng chẳng có ý định làm đâu mà tự nhiên hứng chí lên, với cả em nghĩ bụng thôi dù gì cũng đang cãi nhau với chồng, cũng đau lòng rồi, giờ làm đẹp để nó đau cái ngực mà quên cái đau lòng đi, sau này đẹp, còn hơn suốt ngày nghĩ đến chuyện giận hờn.

Vậy đấy, mấy ngày chẳng đứa nào gọi đứa nào, đến hôm em chụp một tấm ảnh thật sexy đưa lên Facebook thì khoảng 20 phút sau chồng em gọi bảo: “Chiều anh qua rước hai mẹ con đi chơi”.

Kể từ đó hai vợ chồng em sống hạnh phúc và chồng thì chiều hơn trước rất nhiều. Đi đâu cũng đưa vợ đi theo và tỏ ra hãnh diện với bạn bè lắm”.

Đó là những lời chia sẻ của Lê về “sự tích” đi làm ngực, thay đổi được hoàn toàn từ vóc dáng của mình cho tới mối quan hệ với chồng vốn đang rât căng thẳng như tình hình chiến sự. Cô ấy thông minh đấy chứ khi chọn cách này để đ.ánh vào bản tính thích cái đẹp của ông chồng. Hay là Lê cũng gặp may mắn vì chồng tỉnh ra đúng lúc và trân trọng vợ nhiều hơn?

Lê khoe, cô hiện đang có một phòng chăm sóc sắc đẹp nho nhỏ để làm việc tại nhà và tiện chăm sóc con cái. Vợ chồng cô cũng không thường xuyên xảy ra xích mích mà chỉ cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cô nàng tự nhận, mình mắc phải tính xấu là cứ có chuyện là lập tức dọn đồ về nhà ngoại, thành thử lắm khi chồng cô cũng bực lắm. “Bình thường em luôn chú ý đến việc làm đẹp, trau chuốt vẻ ngoài rồi, nhưng riêng lần này, em quyết tâm thay đổi cho chồng em biết mặt”, Lê chia sẻ thêm.

Quả đúng như Lê mong đợi, anh chồng của Lê đã phải ngỡ ngàng trước thân hình mới của vợ nên đã ngay lập tức đón vợ về chứ không thể nào để vuột mất người phụ nữ đẹp như vậy được.

“Từ khi chuyển sang nhà mới, vợ chồng em hòa hợp hơn, ít cãi nhau nữa. Em không đối đáp lại với chồng nhiều mà cứ anh ấy nóng thì em lánh đi luôn. Anh ấy chỉ nóng tính thế thôi nhưng xong chuyện thì lại tình cảm bình thường, xin lỗi vợ luôn chứ không kiểu người giận lâu nên em cũng chẳng để bụng làm gì”, Lê nói thêm.

Hài lòng với kết quả sau thẩm mỹ nâng ngực, nhưng Lê cũng cho biết, anh chồng vẫn lo lắng cho sức khỏe của vợ: “Chồng em hiện đang làm nghề kinh doanh bất động sản nên cũng kiếm ra nhiều, tiền cứ để đó vợ thích tiêu gì thì lấy chứ không chi li. Anh ấy cũng khen em làm đẹp nhưng lại lo ảnh hưởng đến sức khỏe của em sau này”.

Cô vợ này quả thật may mắn khi lấy được anh chồng vừa có khả năng kiếm tiền lại biết cách chiều vợ như thế. Bù lại, Lê cũng tự nhận ra, mình phải tiết chế bản thân nhiều hơn để hạnh phúc gia đình không bị lung lay bởi những sóng gió dù là nhỏ nhất.

Lê kể lại rằng, cô có được ngày hôm nay cũng là công sức cố gắng phần nhiều của chồng. Chồng Lê là con nhà nghèo, từng phải đi rửa xe máy thuê kiếm tiền nhưng lại là người có chí làm giàu, lại thương bố mẹ nên quyết phải đổi đời. Vận may của họ tới khi có người anh đồng ý giúp đỡ chuyện làm ăn. Rồi mọi thứ đổi thay, gia đình Lê dần khá lên và có của ăn của để hơn.

Nói về chồng vậy thôi nhưng Lê cũng rất thương cái sự chịu khó gánh vác của anh chồng. Tính cô có đôi chút trẻ con khi động cái là về ngoại nhưng chồng cô lại cũng chẳng để bụng cho nên vợ chồng vẫn hạnh phúc sau nhiều lần cãi cọ. Duy chỉ có lần này, sau khi hoàn thiện vòng 1 nảy nở, Lê tự tin hơn về bản thân và về tình yêu mà chồng dành cho mình nữa.

Người ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Điều đó đúng nhưng chưa đủ mà phụ nữ giờ còn phải dùng cái đầu của mình nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, không phải cứ 1 phương pháp mà các chị em đều áp dụng vào các hoàn cảnh giống nhau mà nên biết lúc nào cần phải làm gì, cần cương có cương, cần nhu có nhu thì mọi thứ mới được êm đẹp và hạnh phúc.