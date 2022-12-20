Sáng nay, trên công ty, Lộc không có tâm trí tập trung vào công việc, bởi tối hôm qua Trâm lại không về nhà, anh chỉ nhận được tin nhắn: "Em say quá nên không về đâu, em sẽ ngủ ở nhà mẹ đẻ!". Lộc điên tiết gọi điện nhưng điện thoại của Trâm đã khóa máy, anh chẳng thể nào liên lạc với cô.

Dạo gần đây, Lộc nhận thấy vợ có những biểu hiện lạ như đi sớm về khuya, điện thoại của Trâm luôn trong tình trạng khóa máy. Thậm chí cô thường xuyên ngủ qua đêm tại nhà bố mẹ đẻ sau khi tiệc tùng thâu đêm với hội bạn. Ngay cả bố mẹ chồng cũng bắt đầu cảm thấy không hài lòng về nàng dâu và muốn Lộc góp ý thẳng thắn với vợ.

Lộc nhắn tin: "Tối nay, anh muốn gặp em ở nhà, nếu em muốn tiếp tục hôn nhân của chúng ta thì em hãy về gặp anh!". Lộc đợi mãi nhưng không thấy tin nhắn hồi âm của vợ, anh sốt ruột đến mức chỉ muốn tìm Trâm ngay bây giờ. Anh muốn chất vấn vợ về mọi chuyện, muốn biết chính xác điều gì đang xảy ra trong hôn nhân của hai người.

Lộc không muốn tình trạng này tiếp diễn, bởi anh bắt đầu hoài nghi về lòng chung thủy của vợ. Cho dù cô nhắn tin bảo ngủ tại nhà mẹ đẻ, nhưng biết đâu cô đang say giấc nồng bên người đàn ông khác.

Tối hôm ấy, hơn 11 giờ khuya Trâm mới về đến nhà. Cô mệt mỏi bảo cần phải tắm trước rồi mới có thể nói chuyện với chồng. Lúc Trâm bước vào phòng tắm, Lộc mất kiên nhẫn lục lọi túi xách của vợ. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là tấm ảnh siêu âm thai nhi. Lộc kinh ngạc đến mức phải cố giữ bình tĩnh để không chạy xộc vào phòng tắm hỏi vợ.

Giờ phút này, mọi niềm tin Lộc dành cho vợ đang lung lay. Anh bỗng chốc hoài nghi liệu đây có phải là con của vợ cùng gã đàn ông nào khác. Khi Trâm tắm xong, cô nhìn thứ Lộc đang cầm trên tay, vội chạy đến giật lại rồi nhét vội vào túi xách. Phản ứng bất thường của Trâm khiến Lộc có cơ sở khẳng định anh đang bị vợ cắm sừng.

Trâm cuống quýt giải thích: "Ảnh siêu âm thai nhi này không phải của em, là của một người bạn!". Lộc ngạc nhiên: "Thế tại sao nó ở trong túi xách của em, em giải thích thế nào đây?". Trâm ậm ừ không nói gì, cô cúi gằm mặt, mãi một lúc sau cô mới hỏi: "Anh và Như còn liên lạc với nhau không?"

Ảnh minh họa: Internet

Lộc thẫn thờ bởi Trâm vừa đề cập đến tình đầu của anh. Lần họp lớp vừa rồi anh đã gặp lại Như. Tình cảm anh dành cho cô đã nhạt nhòa bởi giờ đây Lộc đã có gia đình và không muốn làm chuyện có lỗi với vợ.

Lộc thẳng thắn đáp: "Anh và cô ấy đã là chuyện quá khứ. Tại sao em nhắc đến cô ấy?". Trâm đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào: "Cô ấy từng đến gặp em, nói với em rằng đứa trẻ trong tấm ảnh là của anh. Em đã rất sốc, em không nghĩ anh có thể lừa dối em như vậy!".

Lộc trố mắt không dám tin những điều vợ vừa nói. Có vẻ anh đã hiểu ra những biểu hiện lạ của Trâm trong những ngày qua. Hóa ra cô ghen tuông và nghĩ rằng chồng đang qua lại với tình cũ. Thậm chí, cô ngủ lại nhà mẹ đẻ và lao vào tiệc tùng với bạn bè vì muốn giải tỏa tâm trạng, cô sợ chấn vất chồng, sợ anh thừa nhận đã phản bội vợ.

Lộc ôm Trâm vào lòng an ủi: "Tại sao em chỉ nghe từ một phía? Em nên hỏi anh rõ ràng trước khi tin vào những lời Như nói. Mọi chuyện không như em nghĩ, kể từ ngày anh cưới em, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em!".

Lộc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của vợ, anh biết chắc Trâm vẫn còn hoài nghi về tình yêu anh dành cho cô. Lộc bấm số gọi Như, anh bật loa cho cả hai vợ chồng cùng nghe. Lộc chất vấn Như: "Tại sao em lại nói đứa trẻ trong ảnh siêu âm là con của anh và em. Em có biết dạo gần đây vợ chồng anh đang hiểu lầm nhau vì lời bịa đặt của em không?".

Thấy rõ vẻ mặt xấu hổ của Trâm khi bị tình cũ của chồng chơi xỏ. Nếu cô thẳng thắn với anh ngay từ đầu thì mọi chuyện đã sớm được hóa giải. Trâm ấp úng xin lỗi chồng và thừa nhận cơn ghen tuông đã khiến cô mất tỉnh táo, đáng lẽ cô nên tin chồng chứ không phải tin vào những lời đùa bỡn của Như.

Cả hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm bởi mọi hiểu lầm sau cùng đã được giải quyết. Nếu anh không nhìn thấy tấm ảnh siêu âm trong túi xách của vợ, có lẽ giờ này Trâm vẫn đang âm thầm oán trách chồng và chẳng thèm giải thích với anh bất cứ điều gì. Sau thử thách sóng gió này, cả hai vợ chồng đều tự nhủ phải thẳng thắn với nhau để chuyện tương tự không bao giờ xảy ra.