Nghi ngờ chồng ngoại tình khi 'xin khất' chuyện ân ái, lén lút theo dõi, tôi rớt nước mắt khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự 15/01/2023 04:35

Chị từng nghĩ, nếu anh chị cưới nhau 10 năm, 15 năm mà anh lạnh nhạt chuyện ấy, chị còn đỡ buồn. Đằng này hai vợ chồng mới cưới nhau có 4 năm, mới có một em bé nhỏ. Vì thế những lần anh từ chối chuyện ấy, chị không khỏi tủi thân.

Chị làm mảng nghề truyền thông, đồng nghiệp của chị toàn người trẻ, năng động và cởi mở trong việc chia sẻ thông tin. Đôi khi vào giờ ăn, giờ nghỉ trưa, đám bạn nhao nhao ấy cũng bàn tán về những chuyện "thâm cung bí sử" trong nhà. Đặc biệt, đề tài “giường chiếu” cũng được nhắc đến rất nhiều. Có người khoe chồng tâm lý, đổi gió vừa dẫn đi du lịch, vừa là thay đổi địa điểm “yêu”. Có người kể về những kỷ niệm nhớ đời trong chuyện ấy…

Cũng có thời điểm, chị cho rằng mình xồ xề, xấu xí nên anh chán. Nhưng rõ ràng, chị vẫn ổn, tóc tai vẫn mượt mà, da vẫn trắng mịn. Chị có tăng vài cân sau sinh nở, nhưng dáng người vẫn thon thả, không đến nỗi nhìn vào đã chán ngấy. Vậy thì anh từ chối chị vì chuyện chi?

Mấy lần, chị học trên mạng về những tuyệt chiêu dụ dỗ chồng “yêu”. Nhưng áp dụng cho anh không hiệu quả. Cứ khi nào chị chủ động, anh lại nói câu quen thuộc: “Anh mệt quá, mai được không em?”. Chị mua váy ngủ gợi cảm về, anh cũng không để ý vợ có gì mới mẻ, thơm tho. Nhiều lần như vậy, chị không còn cảm giác muốn gần gũi chồng. Chị cứ lầm lũi đi làm, lo cho con, cơm nước nhà cửa chị vẫn chu toàn, và cảm giác được chồng thương yêu cưng nựng trong chị chẳng còn là bao.

Anh thì vẫn chạy ngược chạy xuôi, có vẻ bận rộn nhiều hơn, anh cũng mặc nhiên cho rằng mọi chuyện trong gia đình vậy là bình thường. Có khi cả tháng anh chẳng đụng vào vợ, có lần đụng vào thì cũng nhanh chóng là xong. Chị đã chán lại càng thêm chán.

Bạn chị khuyên chị nên tỉnh táo. Bởi đàn ông mà cả tháng chẳng đụng vào vợ thì chắc chắn có bồ. Chị nghe vậy lại càng hoang mang. Trước kia anh tình cảm, chủ động lắm cơ mà. Cuộc trò chuyện với bạn thân khiến chị càng lo lắng. Nếu anh có bồ thật, ăn nằm với cô nào đó thật, thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ vỡ nát.

Nghi ngờ chồng ngoại tình khi 'xin khất' chuyện ân ái, lén lút theo dõi, tôi rớt nước mắt khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị theo dõi anh nhiều hơn, nhưng không có dấu hiệu nào khả nghi, ngoài trừ việc anh luôn bận bịu. Một hôm, chị phát hiện anh bỏ quên một tập hồ sơ trong ngăn kéo bàn làm việc. Chị tò mò mở ra đọc. Bên trong là giấy tờ thanh lý hợp đồng làm việc. Chị rụng rời nhận ra mọi chuyện hoàn toàn khác chị tưởng.

Hóa ra, anh đã nghỉ làm ở công ty, hóa ra anh đang chật vật kiếm một công việc mới. Email của anh toàn thư ứng tuyển, nộp ở các công ty khác nhau. Chị bất ngờ, bởi anh chưa từng sẻ chia điều này với chị. Đến tối, chị thẳng thắn hỏi anh. Cuối cùng anh cũng thú nhận rằng anh gần như bị ép sa thải do bị đồng nghiệp khác chơi xấu. Cả tháng nay, anh vừa kiếm việc mới, vừa nhận làm thêm mỗi ngày để vẫn duy trì thu nhập như trước. Anh chưa muốn chia sẻ với vợ, để chị không lo lắng. Vả lại, anh lạc quan cho rằng chỉ mất khoảng 1 tháng là có thể sắp xếp làm việc mới. Nhưng đâu có ngờ, mùa này công ty nào cũng đang giảm bớt nhân sự.

Chuyện công việc không như ý, cộng với việc làm thêm vất vả nên anh chẳng thiết tha gì nữa. Đúng là anh hơi vô tâm, đúng là anh nên chọn cách nói ra cho nhẹ lòng, san sẻ với vợ.

Chị không trách anh, chị hiểu áp lực mà anh đang chịu. Vậy mà chị đã lo lắng, nghĩ cả tháng trời, còn tưởng anh bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài. Thôi thì vợ chồng, không hẳn chỉ có ôm ấp nhau, đồng hành cùng nhau trong sinh hoạt, ăn ở, trên giường mà còn cần dìu nhau qua những lúc khốn khó. Đêm đó, chị vùi mình vào lòng anh, nghe anh thở mệt, nhưng chị đã yên tâm hơn hẳn.

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