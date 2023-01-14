Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt nhạt nhòa

Tâm sự 14/01/2023 11:10

Chúng tôi yêu nhau 2 năm mới cưới. Lúc mới bắt đầu chuyện tình cảm, chính bé Mít, con gái của Quân trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng tôi.

Mọi người vẫn trách tôi cạn nghĩ khi quyết định lấy Quân làm chồng. Bởi Quân từng có một đời vợ và đang nuôi dưỡng một cô con gái 7 tuổi. Dù bị gia đình cấm cản, tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên khi ở cạnh Quân. Hơn nữa, anh là kiểu mẫu đàn ông vì gia đình, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không thích tụ tập bạn bè. Tan làm là về thẳng nhà và biết quan tâm, phụ giúp vợ việc nhà cửa. Với tôi, vậy là đủ rồi.

Chúng tôi yêu nhau 2 năm mới cưới. Lúc mới bắt đầu chuyện tình cảm, chính bé Mít, con gái của Quân trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng tôi. Con bé thông minh, nhạy cảm và thương mẹ nên lúc đầu cũng không chấp nhận tôi. Dù vậy, tôi đã dùng thời gian để chứng minh tình yêu thương, sự quan tâm của mình với con.

Con đau bệnh, tôi nghỉ làm để chăm sóc. Tết, lễ, tôi và Quân đưa con đi du lịch, đi chơi, mua quần áo mới. Tôi dùng tình cảm để kéo gần khoảng cách với con bé. Tôi cũng nói thẳng với Quân, sau 2 năm, nếu như mọi nỗ lực của tôi không thành thì chúng tôi sẽ chia tay vì tôi không muốn lao mình vào một cuộc hôn nhân bấp bênh, thiếu sự an toàn. Và sau 2 năm, tôi đã làm được điều này.

Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt nhạt nhòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm thứ 7 là ngày cưới của chúng tôi. Lễ cưới hoành tráng nhất ở khu xóm. Bố mẹ tôi cũng nở mày nở mặt với hàng xóm, bà con. Sính lễ mà gia đình Quân hỏi cưới tôi gồm 1 cuốn sổ đỏ, 100 triệu tiền mặt và 3 lượng vàng.

Đêm tân hôn, tôi đi ngang phòng mẹ chồng và vô tình nghe câu nói của bé Mít, con riêng của chồng mình. "Con thương mẹ H quá. Con mong mẹ H nhanh có em bé để con bế em nữa". Mẹ chồng tôi hỏi lại: "Con không sợ mẹ H giành mất bố sao?". Con bé nói lớn: "Không. Con thương mẹ H, mẹ H thương con. Cả nhà con là một gia đình".

Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé. Nhưng tôi cũng sợ, cũng hoang mang nhiều thứ. Nhất là khi nghe tin mẹ bé sắp về Việt Nam sau khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động. Nghĩ đến những biến đổi trong tương lai, tôi bắt đầu có cảm giác run sợ. Nếu có một ngày, mẹ bé đột ngột xuất hiện và đòi gặp con, đòi nuôi con, lúc đó tôi nên quyết định như thế nào đây?

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Lúc tối muộn, tôi định đưa Hương về nhà nhưng Hương bảo buồn chán nên không muốn về. Tôi biết ý nên đã đưa Hương vào nhà nghỉ. Đêm đó, chúng tôi có những giây phút cuồng nhiệt bên nhau.

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