Nghe con riêng của chồng vô tư kể chuyện mẹ nó và ba, tôi kinh hãi sững sờ vì sự thật vì tin tưởng bấy lâu nay

Tâm sự 06/08/2023 08:55

Tôi quá ngây thơ tin tưởng chồng và vợ cũ không còn dây dưa với nhau. Chẳng ngờ họ lén lút sau lưng tôi tình cảm, thậm chí là ngủ cùng nhau.

Chồng tôi từng có một đời vợ. Anh quen biết tôi sau khi đã hoàn toàn chấm dứt với vợ cũ. Anh và vợ cũ sau khi ly hôn thì có một con nhỏ 4 tuổi. Khi gặp tôi, anh rất đau buồn vì chuyện hôn nhân đổ vỡ. Nhờ có tôi động viên, anh từng chút phục hồi, sống vui vẻ hơn.

Bố mẹ tôi ban đầu không chấp nhận tôi lấy đàn ông từng ly hôn. Mẹ tôi nói đàn ông từng ly hôn thì sẽ không thể dứt khỏi con cái, mà con cái thì thường bám theo mẹ. Nói cách khác, mẹ tôi sợ chồng sẽ day dưa với vợ cũ. Nhưng lúc đó tôi vì yêu mà chẳng cần biết gì khác. Tôi chỉ tin vào những điều tốt đẹp tôi và anh sẽ có với nhau khi về chung một nhà.

Nghe con riêng của chồng vô tư kể chuyện mẹ nó và ba, tôi kinh hãi sững sờ vì sự thật vì tin tưởng bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành chấp nhận để tôi lấy anh. Ngày cưới, chồng tôi bế con gái tham gia cùng. Chồng tôi không một phút rời nó, thể hiện tình yêu hết lòng. Nói không chạnh lòng là tôi đang lừa dối mình.

Đến đêm tân hôn, con riêng của chồng cũng đòi ngủ cùng chúng tôi. Nó khóc lóc nhất định không chịu rời khỏi bố. Cả đêm hôm đó, tôi nhìn chồng ôm con gái ngủ thiếp đi, còn mình thì thức trắng đêm.

Con riêng của chồng tôi ở cùng vợ cũ nhưng cứ cách vài tuần thì tôi sẽ đi cùng anh sang thăm. Dù tôi nhiều lần nhắc bản thân phải bao dung nhưng vẫn âm ỉ ghen tuông khi thấy chồng cưng nựng con gái.

Nghe con riêng của chồng vô tư kể chuyện mẹ nó và ba, tôi kinh hãi sững sờ vì sự thật vì tin tưởng bấy lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm trước, tôi qua trường thăm con riêng của chồng nhưng không nói với chồng. Tôi dẫn con bé đi ăn kem thì được nghe kể một chuyện làm tôi chết lặng. Nó nói bố và mẹ thường xuyên gặp nhau, còn hôn nhau. Thậm chí là chồng tôi còn ngủ lại nhà vợ cũ. Tôi càng nghe càng thấy lòng tan nát.

Tôi quá ngây thơ tin tưởng chồng và vợ cũ không còn dây dưa với nhau. Chẳng ngờ họ lén lút sau lưng tôi tình cảm, thậm chí là ngủ cùng nhau. Nếu không có lần đi chơi riêng với con riêng của chồng cũ, tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

 

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ mới lấy chồng 4 tháng, chẳng lẽ lại ly hôn? Tôi cứ ráng nhịn tiếp tục hay là buông tay đây?

 

'Xao xuyến' khi gặp người yêu cũ trong buổi họp, sau câu nói hôm ấy, về đến nhà ôm chồng mà lòng tôi dậy sóng

'Xao xuyến' khi gặp người yêu cũ trong buổi họp, sau câu nói hôm ấy, về đến nhà ôm chồng mà lòng tôi dậy sóng

Thay vì nói là còn tình cảm với anh, thì tôi thấy tội cho anh hơn. Sau đêm hôm ấy, tôi cũng đã thông suốt hơn...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 12 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 42 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 57 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà