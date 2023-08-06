Vô tình gọi thợ sửa thông tắc bồn cầu khi chồng đi vắng, tôi choáng váng phát hiện bí mật khủng khiếp sau lưng anh ta

Tâm sự 06/08/2023 08:44

Tôi choáng váng khi thấy điều ấy và những gì mà anh ta làm sau lưng tôi. Càng nghĩ, tôi càng không thể tha thứ.

Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.

 

Tôi cũng mặc kệ lời can ngăn của bạn bè. Tôi cảm thấy chồng mình rất tốt, anh ấy có thể nấu ăn, làm việc nhà. Dù chúng tôi có nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sẽ cố gắng để sống hạnh phúc cùng nhau.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn bận rộn với công việc, tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Chồng tôi không ép vợ sớm sinh con, mỗi tối anh dọn dẹp, nấu nướng đợi vợ về nhà. Khi tôi về nhà mệt rã rời, chồng sẽ đun nước để vợ tắm, hâm lại đồ ăn để sẵn trên bàn. Anh còn học cách xoa bóp để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ như thế.

Vô tình gọi thợ sửa thông tắc bồn cầu khi chồng đi vắng, tôi choáng váng phát hiện bí mật khủng khiếp sau lưng anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con. Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợ?

Vô tình gọi thợ sửa thông tắc bồn cầu khi chồng đi vắng, tôi choáng váng phát hiện bí mật khủng khiếp sau lưng anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi định bụng cùng chồng đi du lịch vài ngày. Nhưng khi tôi vừa nói mình xin nghỉ mấy hôm thì anh lại nói muốn về quê một thời gian. Anh cũng không cho tôi cơ hội phản đối, cứ vậy mà đi luôn. Tôi đành chịu, không gây khó dễ với anh.

Hôm sau, tôi phát hiện bồn cầu bị tắc nên gọi thợ đến sửa. Tôi cũng thấy lạ, đó giờ vợ chồng tôi xài vẫn bình thường, trước nay chưa từng xài giấy để bị tắc như thế này. Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Đó là rất nhiều sợi tóc dài cùng bao cao su. Nhìn qua thì liền biết đó là tóc phụ nữ, độ dài cũng không giống tóc của tôi. Còn cả bao cao su, vợ chồng tôi chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai này…

 

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

 

'Xao xuyến' khi gặp người yêu cũ trong buổi họp, sau câu nói hôm ấy, về đến nhà ôm chồng mà lòng tôi dậy sóng

'Xao xuyến' khi gặp người yêu cũ trong buổi họp, sau câu nói hôm ấy, về đến nhà ôm chồng mà lòng tôi dậy sóng

Thay vì nói là còn tình cảm với anh, thì tôi thấy tội cho anh hơn. Sau đêm hôm ấy, tôi cũng đã thông suốt hơn...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 20 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 50 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 5 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà