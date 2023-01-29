Ngày tái hôn, chồng cũ dắt con trai đến tận nơi trao quà, trong bao là một tấm thẻ kèm lời gửi gắm, mở ra, tôi khóc nấc

5 năm sau chia tay, giữ mối quan hệ bạn bè, tôi chẳng còn điều gì vướng mắc với chồng cũ nữa. Nhưng nào ngờ đâu,...

Lúc mới ly hôn thì con ở với tôi, cuối tuần nào bố nó cũng sang đón đi chơi nên thằng bé cuốn bố lắm. Đến khi tôi có bạn trai mới thì chồng cũ đề nghị để anh chăm sóc con, còn tôi tự do tìm hạnh phúc của mình. Chồng cũ tôi căn bản là người tốt, nhưng mỗi cái trước đây anh ham chơi và đôi lúc không kiểm soát nổi bản thân nên gặp vạ. Anh cũng kinh doanh tự do và kiếm được tiền nhưng đốt tiền cũng nhiều. Hồi đó anh kêu bị thiếu nợ người ta rồi về xin tôi 200 triệu trả nợ. Tôi nghĩ vợ chồng với nhau nên cũng đưa tiền cho anh để lo nợ nần. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra số tiền đó chồng mang để giải quyết việc với cô bồ mà anh lén lút qua lại. Hóa ra cô ta mang thai rồi tống tiền chồng tôi, bảo nếu trả 200 triệu thì mới bỏ cái thai và buông tha cho anh.

Lúc biết chuyện tôi làm ầm lên và quyết định ly hôn, mặc dù chồng vẫn cố gắng tìm mọi cách để níu kéo gia đình. Lúc đó tôi muốn trừng phạt chồng thật mạnh tay, cho anh ta phải đau suốt cuộc đời và thấm thía thế nào là cái giá của sự phản bội. Ảnh minh họa: Internet Ngày ra tòa, tôi kiên quyết nuôi con và vẫn tạo điều kiện cho con gặp bố và ông bà nội. Còn tôi với chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ khá tốt. Nhiều lần anh ấy muốn bọn tôi quay lại với nhau nhưng vì sự tự ái cá nhân quá lớn, nên tôi không muốn cho anh thêm cơ hội nào nữa.

Trước ngày tái hôn của mình, tôi cũng bảo chồng cũ: - Sang tuần em cưới rồi, anh đến dự không? - Có chứ, anh muốn thấy em hạnh phúc. Tôi hỏi anh có buồn không? Thì anh lặng đi hút thuốc không trả lời. Đến hôm tôi tái hôn, chồng cũ dắt cả con trai đến, thằng bé chắc được bố làm công tác tư tưởng rồi nên cũng tỏ vẻ vui chứ mặt không bí xị như tôi nghĩ. Bất ngờ nhất là khi anh MC giới thiệu chồng cũ với con trai lên sân khấu tặng quà. Hai bố con mừng tôi một cái phong bao của ngân hàng, rồi bảo: Ảnh minh họa: Internet - Bố con anh chúc em hạnh phúc. Mong là lần này em lựa chọn đúng người đàn ông tốt với mình. Nhưng nếu khi nào em không hạnh phúc, thì anh với con vẫn chờ em về nhà. Tôi đã cố gắng để không bật khóc khi nghe chồng cũ nói vậy. Chỉ biết cảm ơn anh và con đã dành cho tôi sự ấm áp ngay cả khi tôi không còn là gia đình của hai người nữa. Đến tối, về phòng mở phong bì ra thì trong đó là cái thẻ ngân hàng đã có 500 triệu trong tài khoản chồng cũ lập cho tôi rồi. Thật sự tôi rất thèm muốn cuộc sống bên chồng cũ và con trai như trước. Nhưng tôi đã bước vào cuộc hôn nhân mới với người đàn ông khác nên không thể quay đầu lại nữa rồi.

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