Trước lúc tái hôn, tôi trở về thăm mộ chồng cũ, nào ngờ mẹ anh đưa lại món đồ, cầm trên tay tôi khóc rưng rức thương cho số phận_P1

Tâm sự 29/01/2023 07:13

Lúc ấy, anh đã qua đời vài tháng rồi, nghe tin ấy, tôi đau xót khôn nguôi rồi tự nhủ phải làm điều gì đó. Tôi đã quay lại thăm anh hôm nay.

Tôi quyết định trước khi làm đám cưới thì sẽ về viếng mộ chồng cũ một lần. Tôi muốn thông báo với anh quyết định tái hôn của mình, cũng hứa với anh vẫn sẽ chăm lo cho con gái chung của chúng tôi thật tốt.

Chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ tái hôn. Chồng sắp cưới của tôi từng ly hôn và đang nuôi bé gái 4 tuổi. Bản thân tôi cũng đang chăm sóc con gái riêng mấy năm nay. Anh là người đàn ông khá tốt, tuy không giàu có gì nhưng hiền lành và chịu khó. Mong rằng cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại này của chúng tôi sẽ được suôn sẻ, êm đềm.

Tôi ly hôn cách đây 4 năm, sau gần 5 năm chung sống với chồng cũ. Nguyên nhân ly hôn là vì chồng cũ ngoại tình. Lúc ấy, tôi nghĩ cho con gái và muốn cho cuộc hôn nhân của mình một cơ hội, vì thế tôi chấp nhận tha thứ cho anh một lần. Song chồng cũ không cần cơ hội ấy. Anh thẳng thừng đòi ly hôn để chạy theo cô bồ của anh. Đã đến bước đường ấy thì tôi cũng chẳng thể níu giữ được anh nữa.

Sau khi ra tòa, tôi và con gái vẫn ở lại thành phố còn chồng cũ đưa người tình về quê anh sinh sống. Mẹ anh sức khỏe ngày càng yếu, bà lại chỉ có một mình thui thủi ở quê. Khi trước cũng có đôi lần anh rủ tôi về quê sống nhưng tôi không đồng ý. Vậy mà người tình của anh lại chấp nhận, có lẽ chị ta tốt hơn tôi thật nên anh mới bỏ vợ theo bồ.

Trước lúc tái hôn, tôi trở về thăm mộ chồng cũ, nào ngờ mẹ anh đưa lại món đồ, cầm trên tay tôi khóc rưng rức thương cho số phận_P1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi gần như không liên lạc hay gặp gỡ nhau. Trách nhiệm làm bố anh ấy cũng không thực hiện đầy đủ, không lên thăm con, tiền gửi nuôi con cũng bập bõm, lúc có lúc không. Tôi xác định ly hôn là tự mình nuôi con, anh ấy gửi được đồng nào thì gửi, chứ tôi không yêu cầu hay trách móc gì cả.

Sau khi ly hôn 2 năm thì chồng cũ của tôi bất ngờ qua đời vì tai nạn. Khi tôi biết tin về cái c.hết của anh thì anh đã qua đời được mấy tháng. Lần đó, tôi có đưa con về thắp hương cho anh. Sau đó tôi không về thêm lần nào nữa vì xa cách thời gian dài, con tôi thậm chí còn quên cả bố nó. Và mẹ chồng cũ cũng chẳng mấy mặn mà với mẹ con tôi.

Lần này, khi sắp tái hôn, tôi chợt nhớ về chồng cũ nhiều hơn. Quả thật sau này là anh có lỗi với tôi, thế nhưng trong mấy năm chung sống, anh đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi quyết định trước khi làm đám cưới sẽ về viếng mộ chồng cũ một lần. Tôi muốn thông báo với anh quyết định tái hôn, hứa với anh vẫn sẽ chăm lo cho con gái chung của chúng tôi thật tốt. Không để con bé phải chịu thiệt thòi dù tôi có hạnh phúc mới với những đứa con khác đi chăng nữa.

Song tôi có ngờ đâu được, chuyến đi này lại khiến tôi khám phá ra một bí mật mà chồng cũ đã che giấu tôi cho đến tận khi anh qua đời…

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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