Vô tình thay quần áo cho vợ bị ốm, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật vợ không sinh được con, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, tôi càng đau buốt vì điều vợ làm

Tâm sự 29/01/2023 06:59

Những điều tôi nghi ngờ quả không sai, ai ngờ được điều em lén lút làm sau lưng với người ấy cuối cùng tôi đã phát hiện ra mà đau đớn tột độ.

Chỉ có điều tôi và Thanh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống của 2 vợ chồng từ khi cưới nhau rất vất vả. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn vợ sinh con nên nói rằng sẽ không dùng phương pháp tránh thai, trong khi đó vợ tôi ban đầu thì phản đối, nhưng thời gian sau khi tôi cương quyết quá, cô ấy cũng gật đầu chấp nhận.

Nhưng cưới được vài tháng thì tôi phát hiện vợ rất lạ, cô ấy thường mua nhiều son phấn quần áo mới, mà bình thường khi yêu vợ tôi không ăn chơi như vậy. Nghĩ rằng vợ cũng khổ nhiều, giờ cô ấy tự thỏa mãn 1 chút cũng không sao nên tôi đã không hỏi sâu về việc đó.

Nhưng rồi, vợ chồng tôi cố gắng “thả” suốt 2 năm mà vợ vẫn không dính bầu, trong khi gia đình 2 bên đều giục rất nhiều. Tôi dẫn vợ đi khám bác sĩ thì nhận được kết quả cả 2 người đều khỏe mạnh bình thường.

Vô tình thay quần áo cho vợ bị ốm, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật vợ không sinh được con, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, tôi càng đau buốt vì điều vợ làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi cứ an ủi rằng:

Con cái là lộc trời cho, cứ từ từ rồi sẽ có.

Nghĩ cũng đúng, tôi không còn suy nghĩ nặng nề về chuyện sinh con nữa. Thế nhưng, sau 1 lần vợ ốm, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra bí mật động trời của cô ấy khiến tôi không thể sinh con.

Hôm qua, đột nhiên vợ tôi cảm nặng, lúc đầu, cô ấy không cho tôi đụng vào người nhưng sau khi uống thuốc xong, vợ tôi thiếp đi ngủ. Đêm xuống thấy người vợ đầy mồ hôi, thương quá tôi liền trở mình để thay quần áo cho em.

Ai ngờ, vừa c.ởi v.áy vợ ra thì tôi c.hết ngất khi thấy trên ngực trên cổ và phần dưới của vợ toàn là vết cắn chi chít. Rõ ràng đó là dấu răng mà tôi thì không bao giờ cắn vợ mình. Càng nghĩ càng thấy lạ, tôi nhớ lại mỗi lần ân ái, vợ bắt tắt hết điện đi tôi thường không nhìn thấy gì.

Tôi giật mình lẩm bẩm:

Có lẽ nào vợ mình ngoại tình.

Nhưng lúc đó vợ tôi đang sốt cao đã ngủ say tôi không làm lớn chuyện. Sáng sớm mai, thấy vợ tỉnh dậy, tôi liền giả vờ nói:

Vô tình thay quần áo cho vợ bị ốm, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật vợ không sinh được con, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, tôi càng đau buốt vì điều vợ làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em nhé.

Vợ tôi có vẻ hoang mang khi nhìn bộ đồ em mặc trên người, có lẽ cô ấy đã đoán được đêm qua sau khi thay đồ cho em, tôi đã biết được điều gì đó. Nhưng vợ tôi cứ im lặng tảng lờ không có chuyện gì. Ai ngờ tôi vừa đi khỏi đã thấy vợ bắt máy gọi điện cho 1 người đàn ông.

Quả thực tôi đoán không sai, vợ tôi thì thầm với gã kia rằng cô bị ốm không tới được, hơn nữa, có lẽ tôi đã biết được chuyện ngoại tình nên bảo hắn nhanh chóng rước em đi nếu không sợ sẽ bị tôi đ.ánh đ.ập.

Nhưng giận hơn hết là chính vợ thừa nhận rằng đã uống thuốc tránh thai để không có con với tôi, em muốn khi người đàn ông kia ổn định, giàu có thì sẽ theo anh ta và bỏ tôi nên không muốn có con làm vướng bận.

Tôi nghe xong mà điếng cả người, không ngờ tôi luôn ảo tưởng về 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhưng sự thật quá cay đắng. Đến nước này, tôi sẽ tự nguyện ly dị cho vợ mình đi theo người đàn ông khác, tôi không ích kỷ giữ em bên mình để khiến em khổ, nếu em nói sớm, tôi đã không cưới em, dù thế nào tôi vẫn rất yêu em.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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