Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng 'hóa đá', chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Tâm sự 21/01/2026 19:49

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Trước khi lấy chồng, tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng chỉ đến khi gặp Quốc, người chồng hiện tại thì tôi mới bằng lòng kết hôn với anh. Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn dốc lòng vì chồng con, thậm chí là quên đi chăm sóc bản thân.

Sau 7 năm ngày cưới, tôi một nách hai con, trở thành mẹ sề hết xuân sắc. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con, vì thằng bé hay bệnh vặt. Đến khi có con thứ hai, tôi tuy ở nhà nhưng chẳng có chút thời gian nào cho bản thân. Thương chồng ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, tôi không bao giờ để chồng làm việc nhà. Tôi ôm hết việc chăm con, vun vén nhà cửa vào người. Tôi chỉ nghĩ mình làm được gì cho chồng con thì ráng hết sức.

Vậy mà có một ngày tôi thấy chồng mất tăm chỉ để lại đơn ly hôn. Anh nhắn tin cho rôi rằng anh không chịu nổi người xấu xí làm mất mặt mình nữa. Tôi đau hận tận cùng, quyết tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh như biến mất, gọi điện cho anh thì chỉ nghe tiếng người phụ nữ khác.

Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng 'hóa đá', chồng cũ xé nát đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bỏ đi suốt 1 tháng sau đó, bỏ rơi vợ con ở nhà. Tôi phải cầu cạnh nhà chồng nhưng cũng vô ích, chồng tôi không nghe bất kì ai. Tôi mất ngủ suốt, sụt cân gầy ruộc đi. Sau đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi không muốn mình phải chịu đựng cảnh này nữa. Đàn ông có thể mất nhưng mình thì vẫn phải sống thôi. Tôi quyết định thay đổi bản thân để sống tiếp, cũng là để chồng phải hối hận khi phản bội vợ, bỏ rơi con.

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Tôi ra tòa với trang phục nổi bật, trang điểm cẩn thận, làm tóc điệu đà khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi còn thuê một người đàn ông cao to điển trai đi cùng mình. Gia đình chồng thấy thế thì “đứng hình”, vì họ chưa từng thấy tôi rực rỡ như thế bao giờ. Họ càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng tôi.

Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi. Chẳng ngờ, sau đó chồng tôi ầm thầm rút đơn ly hơn. Anh ta còn nói muốn trở về với vợ con, không muốn bồ bịch nữa.

Tôi lại chẳng tin được anh ta, bây giờ anh ta không muốn ly hôn chỉ là vì thấy tôi đi với người đàn ông khác. Đến khi tôi lại trở về làm vợ anh ta thì có lẽ anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Con người không ai ngã hai lần trong một hố đau, tôi dù có phải cực khổ nuôi con một mình, chông chênh bắt đầu lại cuộc sống cũng không quay lại.

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn, anh nói đợi duyên con cái đến với mình. Chồng càng như thế lại càng khiến tôi thấy có lỗi. Anh tốt tính, là người chồng mẫu mực sao lại chịu cảnh không con cái cái thế này?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau 2 năm ly hôn, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay chồng cũ, để rồi câu nói của anh sau đó càng khiến tôi chết sững

Sau 2 năm ly hôn, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay chồng cũ, để rồi câu nói của anh sau đó càng khiến tôi chết sững

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Tâm sự 47 phút trước
Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Tâm sự 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Sau ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi, 6 năm sau em chồng mang trả toàn bộ đất đai kèm một bí mật kinh hoàng

Đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi, 6 năm sau em chồng mang trả toàn bộ đất đai kèm một bí mật kinh hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "hóa đá", chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "hóa đá", chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 22/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc đúng ngày 22/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình

Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình