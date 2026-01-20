Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi 'hóa đá' khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình

Tâm sự 20/01/2026 23:15

Chẳng ngờ khi tôi vừa mở cửa thì tôi và Ly điếng người đứng hình khi thấy một đôi nam nữ đang quấn nhau trong nhà. Thấy chúng tôi đứng nhìn thì cả hai hoảng hốt buông nhau ra. Tôi dù vẫn sốc nhưng đã vội vàng dẫn người yêu rời khỏi ngay.

Tôi có một đời vợ, từng ly hôn cách đây 3 năm. Hiện giờ tôi độc thân, đang hẹn hò với người yêu tên Ly. Cô ấy dịu dàng, hiền lành, đặc biệt rất hiểu chuyện, cảm thông cho tôi. Lần đó, tôi quyết định dẫn bạn gái về nhà chơi sau nửa năm quen biết. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một ngày đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ yêu đương của chúng tôi.

Chẳng ngờ khi tôi vừa mở cửa thì tôi và Ly điếng người đứng hình khi thấy một đôi nam nữ đang quấn nhau trong nhà. Thấy chúng tôi đứng nhìn thì cả hai hoảng hốt buông nhau ra. Tôi dù vẫn sốc nhưng đã vội vàng dẫn người yêu rời khỏi ngay.

Người phụ nữ kia là vợ cũ của tôi. Chuyện này kể ra có vẻ kì lạ, chúng tôi đã ly hôn nhưng vẫn quyết định ở cùng nhà với nhau. Vì có chút vướng mắc về việc chia tài sản. Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác. Nhưng vợ cũ vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa cho tôi. Hơn nữa, chúng tôi quyết định sống cùng nhà để hai con chung không bị sốc tâm lý khi bố mẹ ly hôn.

Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi 'hóa đá' khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù ở chung một nhà nhưng tôi và vợ cũ không hề đụng chạm thân xác. Sau ly hôn, tôi và vợ cũ đều có mối quan hệ khác. Cô ấy nhanh chóng có bạn trai, thường dẫn bạn trai về nhà khi tôi và con đi vắng. Tôi thì có người yêu chậm hơn cô ấy mấy tháng. Ly khi biết chuyện này cũng rất hiểu cho nỗi khổ tâm khi phải sống cùng nhà với vợ cũ của tôi. Cô ấy còn nói sẽ cùng tôi cố gắng để có tiền mua một căn nhà khác.

Nhưng sau hôm thấy vợ cũ và bạn trai ôm lấy nhau trong phòng khách đó, Ly bỗng chốc thay đổi thái độ với tôi. Cô ấy ít nói chuyện, hẹn hò cùng tôi. Cô ấy nói rõ không thích tôi sống cùng vợ cũ như thế. Nhưng giờ tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhà mới, cũng không muốn con cái ám ảnh tâm lý bố mẹ ly hôn. Mà không chuyển đi thì tôi sợ mất người yêu. Giờ tôi phải làm sao đây?

Ngày bố gần đất xa trời, người ông khao khát được nắm tay lần cuối hóa ra không phải là mẹ tôi

Ngày bố gần đất xa trời, người ông khao khát được nắm tay lần cuối hóa ra không phải là mẹ tôi

Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về tặng vợ hộp vàng ròng, nghe xong lời giải thích tôi chỉ muốn vứt tất cả để chạy trốn

Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về tặng vợ hộp vàng ròng, nghe xong lời giải thích tôi chỉ muốn vứt tất cả để chạy trốn

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình

Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
U23 Việt Nam sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu thắng U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu thắng U23 Trung Quốc

Tin tức giải trí 2 giờ 34 phút trước
Ngày bố gần đất xa trời, người ông khao khát được nắm tay lần cuối hóa ra không phải là mẹ tôi

Ngày bố gần đất xa trời, người ông khao khát được nắm tay lần cuối hóa ra không phải là mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi rụng rời khi người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để làm xét nghiệm ADN và kết quả khiến tôi lo sợ

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi rụng rời khi người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để làm xét nghiệm ADN và kết quả khiến tôi lo sợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Chăm mẹ chồng bệnh liệt giường, tôi chết lặng khi bà đưa sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm một lời đề nghị sốc

Chăm mẹ chồng bệnh liệt giường, tôi chết lặng khi bà đưa sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm một lời đề nghị sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Cưới chồng đại gia đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn tôi kinh hoàng tông cửa chạy trốn khi chú rể lộ diện bộ mặt thật

Cưới chồng đại gia đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn tôi kinh hoàng tông cửa chạy trốn khi chú rể lộ diện bộ mặt thật

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ đột ngột gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi sốc ngất

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ đột ngột gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi sốc ngất

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Vì sao tháng Chạp được gọi là tháng củ mật?

Vì sao tháng Chạp được gọi là tháng củ mật?

Không gian sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Tử vi thứ Tư 21/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 21/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi rụng rời khi người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để làm xét nghiệm ADN và kết quả khiến tôi lo sợ

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi rụng rời khi người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để làm xét nghiệm ADN và kết quả khiến tôi lo sợ

Cưới chồng đại gia đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn tôi kinh hoàng tông cửa chạy trốn khi chú rể lộ diện bộ mặt thật

Cưới chồng đại gia đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn tôi kinh hoàng tông cửa chạy trốn khi chú rể lộ diện bộ mặt thật

Không phải kẻ lạ mặt, danh tính người đàn ông ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm khiến tôi hối hận đến tột cùng

Không phải kẻ lạ mặt, danh tính người đàn ông ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm khiến tôi hối hận đến tột cùng

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn