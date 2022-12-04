Ngay đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi thấy bức thư từ biệt của chồng, mãi đến 3 năm sau anh trở về lại lần nữa khiến tôi thẫn thờ với món quà tặng

Tâm sự 04/12/2022 10:53

Anh bảo tôi hãy trở về nhà mẹ đẻ, không phải anh yêu người khác mà anh muốn đến một phương trời khác xây dựng cuộc sống mới. Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ anh yêu thật lòng chứ không muốn hôn nhân tạm bợ. 

Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Quen nhau có hai tháng thì chồng đã ngỏ lời cầu hôn. Tôi thấy hơi vội vàng nhưng bố mẹ đều khuyên nhủ, bảo anh là người tốt, điều kiện không tệ, nếu từ chối sợ rằng không tìm được người tốt hơn. 

Vậy nhưng đến đêm tân hôn, nhìn lá thư chồng bỏ lại thì tôi mới biết tại sao anh lại sốt sắng như thế. Anh muốn cưới vợ cho xong chuyện theo lời cha mẹ, còn bản thân anh không có tình cảm với tôi. Anh bảo tôi hãy trở về nhà mẹ đẻ, không phải anh yêu người khác mà anh muốn đến một phương trời khác xây dựng cuộc sống mới. Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ anh yêu thật lòng chứ không muốn hôn nhân tạm bợ. 

Lúc đó chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, tôi có thể ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ. Đưa lá thư cho bố mẹ chồng xem, ông bà khẳng định nếu tôi muốn ở lại, ông bà sẽ coi tôi như con gái. Mẹ chồng bảo con trai bà có lỗi với tôi. Sau này tôi vừa ý ai, ông bà sẽ coi tôi như con gái mà tặng của hồi môn đưa tôi về nhà chồng. Dù phẫn hận khi bị bỏ rơi nhưng lúc ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi quyết định ở lại nhà bố mẹ chồng. 

Ngay đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi thấy bức thư từ biệt của chồng, mãi đến 3 năm sau anh trở về lại lần nữa khiến tôi thẫn thờ với món quà tặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi đi làm, tối về đã có cơm nước sẵn sàng, nhà cửa gọn gàng. Tôi không cần phải động tay làm việc gì, thậm chí đóng tiền ăn mà mẹ chồng còn không chịu nhận. Ông bà thật sự coi tôi như con gái, trong chuyện này họ cũng không hề có lỗi.

3 năm qua tôi sống với bố mẹ chồng rất vui vẻ. Tôi chưa có bạn trai và chẳng hề mặn mà với chuyện kết hôn. Tròn ba năm sau ngày bỏ đi, chồng tôi đột ngột trở về. 

Chúng tôi đã chia tay, có thể nói là như vậy, nên tôi đối xử với anh khá lạnh nhạt. Anh về rồi thì chắc tôi cũng sớm dọn ra ngoài thuê nhà ở, mấy năm qua tôi đã tích góp được một khoản tiền do không cần phải chi tiêu nhiều. 

Tối đó ăn cơm xong, tôi đi ngủ sớm vì không muốn đụng mặt chồng. Thế nhưng lúc đêm muộn, cửa phòng tôi đột ngột vang lên tiếng gõ. Người đứng ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng và nụ cười gượng chính là chồng tôi.

Vừa bước vào phòng, anh quỳ sụp xuống chân tôi tha thiết xin lỗi:

- Mấy năm qua dù chúng ta không trò chuyện liên lạc gì nhưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho anh nhắc về em. Càng nghe bà kể về em mà anh càng thấy quý mến. Lại thấy bố mẹ yêu thương em, anh càng áy náy về hành động của mình lúc trước. Nhưng do hổ thẹn nên giờ anh mới dám về.

Anh biết thật khó mà bù đắp được tổn thương em phải chịu nhưng đến giờ phút này em vẫn ở đây, chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, vậy thì mong em có thể cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. 

Nói xong chồng bảo anh sẽ không xin lỗi suông, mà còn có món quà chuộc lỗi với tôi. Đó chính là sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng. Đó chính là số tiền anh tích góp dành dụm được trong 3 năm qua. Anh bảo mình không có bạn gái, mấy năm qua chỉ chú tâm làm ăn, anh cũng biết tôi chưa có ai. 

Tôi không biết liệu mấy năm qua anh có từng yêu ai khác hay không nhưng tôi biết thời điểm anh quay về quỳ dưới chân tôi xin lỗi là chân thành và thật lòng mong được đoàn tụ. Bố mẹ chồng biết chuyện thì vui mừng lắm. Nhưng ông bà không hề ép buộc tôi, chỉ bảo tôi quyết định thế nào ông bà sẽ không trách cứ.

Ngay đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi thấy bức thư từ biệt của chồng, mãi đến 3 năm sau anh trở về lại lần nữa khiến tôi thẫn thờ với món quà tặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói thật tôi rất nể trọng và yêu quý bố mẹ chồng. Mấy năm qua ông bà cũng yêu thương, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đoán chắc mẹ chồng gọi điện cho con trai kể về tôi là cố tình. Cái tâm của bà thật sự khiến tôi cảm động. Đúng là chồng đã có lỗi với tôi rất nhiều nhưng thôi thì chẳng có ai là vẹn toàn, chẳng mối quan hệ nào là không có vấn đề gì. 

Tôi quyết định tha thứ cho chồng. Hiện tại anh đã về được 3 tháng và tôi đã mang thai đứa con đầu lòng của hai đứa. Khỏi phải nói bố mẹ chồng cưng chiều tôi thế nào, chồng thì hết mực nâng niu, một chuộc lỗi với vợ.

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn chính thức, sổ tiết kiệm 4 tỷ kia anh đưa cho vợ tùy tôi quyết định. Thôi coi như tôi đã được bù đắp rồi phải không mọi người? 

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Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

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