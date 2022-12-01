Ngay đêm tân hôn, tận mắt chứng kiến chồng đang 'động phòng' với cô gái trẻ khiến tôi chết sững, không ngờ hạnh phúc của tôi lại chóng vánh đến vậy

Tâm sự 01/12/2022 18:07

Thấy ồn ào, Trang chạy xuống nhà xem thì chết sững thấy cảnh tượng chồng vui vẻ với đứa con gái khác.

Hôm nay là đám cưới của Huy với Trang, hai đứa anh vui lắm mà cùng mọi người uống cho tới bến. Yêu nhau, cả hai đã không ít lần tưởng chia tay hẳn, khó khăn lắm cả hai mới đi đến cái kết có hậu như thế này, không vui tới bến thì phí. 

Ngà ngà say rượu, bắt taxi về nhà mẹ vợ ngủ. Thế nhưng mắt nhắm mắt mở anh lại vào nhầm phòng của em sinh viên được mẹ vợ cho thuê. Tưởng cô bé đó là Trang, Huy cứ thản nhiên nhiên mà lao vào động phòng như đúng rồi.

Cô ta cứ chống cự, la hét thì Huy lại càng làm tới vì nghĩ vợ muốn trêu mình. Đang vui vẻ thì mẹ vợ bất ngờ ập vào, bật điện sáng choang và hất chậu nước lạnh vào người Huy khiến anh giật mình.

Ngay đêm tân hôn, tận mắt chứng kiến chồng đang 'động phòng' với cô gái trẻ khiến tôi chết sững, không ngờ hạnh phúc của tôi lại chóng vánh đến vậy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thấy ồn ào, Trang chạy xuống nhà xem thì chết sững thấy cảnh tượng chồng vui vẻ với đứa con gái khác. Cô òa khóc nức nở chạy lên phòng đóng chặt cửa, Huy chạy theo xin lỗi vợ thế nhưng lát sau Trang lại ném tờ đơn ly hôn ra ngoài nói những lời cay đắng.

 

Bị anh em vợ lôi ra ngoài đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng nhưng Huy vẫn quỳ ở cổng cầu xin sự tha thứ của vợ. Nhưng không, Trang coi Huy như người vô hình, mặc anh có nói thế nào đi nữa. Huy biết việc mình làm là không thể chấp nhận được, nhưng thực sự anh không cố ý, chỉ là sự cố mà thôi.

Ngay đêm tân hôn, tận mắt chứng kiến chồng đang 'động phòng' với cô gái trẻ khiến tôi chết sững, không ngờ hạnh phúc của tôi lại chóng vánh đến vậy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao vợ không thể hiểu và bỏ qua cho anh được chứ, bây giờ với nhà vợ anh như cái gai trong mắt. Lúc nào họ cũng đe đánh Huy, nhưng anh chẳng quan tâm, điều duy nhất Huy mong chờ là sự tha thứ từ vợ, nhưng điều đó lại thực sự rất khó khăn. Bây giờ Huy phải làm gì đây để được vợ tha thứ, anh hết cách, bất lực đến nơi rồi.

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