Ngày cưới, chồng không cho bái gia tiên mà trừng mắt, nghiến răng bắt em phải quỳ trước di ảnh một người phụ nữ

Tâm sự 22/11/2022 05:12

Mặc dù đã lường trước cuộc sống gia đình không hề đơn giản nhưng em không thể ngờ, mọi chuyện lại xuất phát từ chồng mình.

Chồng em từng sống cảnh gà trống nuôi con. Vợ trước của anh qua đời cách đây 4 năm. Khi ấy, con trai mới được một tuổi, chồng em đã ở vậy nuôi con việc chăm con không hề dễ dàng.

Em ở gần nhà anh, lại có quen biết với bố mẹ chồng nên thường xuyên lui tới giúp đỡ. Thú thật thấy anh vất vả chăm con một mình, em mủi lòng và muốn được đỡ đần. Trong chuyện tình cảm này, em cũng chính là người đã chủ động tỏ tình.

Lúc đầu chồng em từ chối. Nhưng hôm sau, mẹ chồng gọi em đến nhà rồi phân tích cho anh biết mặt lợi khi có vợ. Vậy là chồng em thay đổi, anh bắt đầu cởi mở hơn với em. Yêu nhau được 8 tháng thì bọn em đi đến hôn nhân. Suốt khoảng thời gian quen nhau, mặc dù chồng em khá lạnh nhạt và hờ hững nhưng em lại thấy anh càng có sức hút hơn. Bản thân chồng em cũng nói, anh không phải một người giỏi biểu đạt tình cảm.

Ngày cưới, chồng không cho bái gia tiên mà trừng mắt, nghiến răng bắt em phải quỳ trước di ảnh một người phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phía con riêng của chồng, em rất thương con. Thậm chí còn muốn bù đắp cho con nên đã hy vọng sau khi thành người một nhà, hai mẹ con sẽ có cơ hội để hiểu nhau hơn.

Mặc dù đã lường trước cuộc sống gia đình không hề đơn giản nhưng em không thể ngờ, mọi chuyện lại xuất phát từ chồng mình. Khi chuẩn bị cưới, em đã lên kế hoạch sẽ thiết kế lại phòng ngủ sao cho đẹp mắt và hài hòa. Nhưng chồng em bắt giữ nguyên trạng, anh không chịu chỉnh sửa dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Không muốn mất vui, em ngậm ngùi chấp nhận ở căn phòng mà chồng đã từng sống cùng người vợ quá cố, dù mỗi lần đặt chân vào, em lại nổi hết da gà. Cứ nghĩ đó đã là giới hạn, vậy mà ngày cưới, chồng còn khiến em thất vọng hơn. 

Ngày cưới, chồng không cho bái gia tiên mà trừng mắt, nghiến răng bắt em phải quỳ trước di ảnh một người phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bình thường khi rước dâu, cô dâu chú rể sẽ bái gia tiên. Đằng này chưa bái gia tiên, chồng em đã trừng mắt bắt vợ phải quỳ xuống trước bàn thờ vợ quá cố của anh. Em không chịu thì anh cau có. Sợ mọi người để ý, em phải cắn răng bái người vợ trước của chồng.

Kể từ khi làm vợ chồng, anh càng hờ hững với em hơn. Đến nỗi đã có lúc em nghĩ anh chỉ cưới em về để em trai có mẹ. Thật sự em mệt mỏi quá. Em phải làm gì để chồng quên đi cái bóng của người vợ đã khuất đây ạ?

Vừa nói với chồng rằng mình có dấu hiệu trầm cảm, anh đã quát một câu khiến tôi giật nảy người

Vừa nói với chồng rằng mình có dấu hiệu trầm cảm, anh đã quát một câu khiến tôi giật nảy người

Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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