Chồng đòi đặt tên cho con khi vừa biết tôi mang thai, mãi về sau tôi mới phát hiện bí mật cực sốc đằng sau cái tên ấy...

Một cô vợ mới sinh con nhưng đã lên mạng xã hội kể về câu chuyện của gia đình mình. Đọc xong, ai cũng thở dài và cảm thấy đôi khi, lấy phải người đàn ông kém tâm lý thật khổ làm sao. Chuyện như sau:

Người yêu cũ là vấn đề vô cùng nhạy cảm trong bất cứ cuộc hôn nhân nào. Chẳng thế, nhiều người có nguyên tắc không được nhắc đến tên người cũ của vợ hoặc chồng để giữ gìn hạnh phúc. Tuy vậy, đôi khi cũng có chuyện gây "chướng tai gai mắt".

Suốt hành trình 2 năm yêu nhau cho đến khi có bầu sau này, anh luôn là người chu đáo. Anh chăm cho em từng miếng ăn giấc ngủ, đối xử với họ hàng hai bên cũng rất chu toàn. Em luôn luôn tự hào vì kiếm được anh chồng không tệ.

"Có những chuyện thật sự thử thách sự kiên nhẫn của mình các chị ạ. Em và chồng yêu nhau 2 năm rồi kết hôn. Bọn em có thai luôn, em mới sinh được 1 tháng nay. Hôm nay, em lên kể cho các chị nghe câu chuyện xung quanh bé gái đầu lòng của hai vợ chồng. Nghĩ đi nghĩ lại đôi khi em cũng thấy mình giàu sức chịu đựng quá.

Bọn em đều không phải là mối tình đầu của nhau. Bởi thế, cả hai cùng thỏa thuận từ trước là sẽ không bao giờ hỏi về chuyện người yêu cũ để tránh quan hệ gia đình có xích mích. Thậm chí đến điện thoại cá nhân của chồng hay các tài khoản mạng xã hội em cũng chẳng vào làm gì cả. Bọn em tôn trọng hoàn toàn sự riêng tư của nhau.

Cưới nhau được mấy tháng em có chửa luôn. Chồng em phấn khởi lắm, lại càng chăm vợ kỹ càng. Thai hơn 3 tháng, em đi siêu âm biết là con gái, anh ấy đặt tên luôn.

Chồng em phấn khởi lắm, lại càng chăm vợ kỹ càng. Thai hơn 3 tháng, em đi siêu âm biết là con gái, anh ấy đặt tên luôn - Ảnh minh họa: Internet

Bình thường, khi chọn tên cho con, người ta không soi ngày soi tháng để xem tên có hợp mệnh hay không thì cũng tham khảo hết quyển nọ, sách kia đúng không các chị, chồng em thì không. Sau khi biết con gái, anh ấy đọc ra một cái tên luôn rồi bảo anh thích thế.

Em cũng chẳng để ý nhiều cho đến một hôm đọc được bình luận dưới bài đăng khoe vợ bầu của anh ấy. Một người bạn khi thấy tên con đã bình luận: 'Ố ồ, thế này có người phải hắt hơi suốt đời rồi'. Chỉ vài phút sau, bình luận đó đã bị xóa đi.

Khi ấy, em đọc được nhưng tỏ vẻ không biết gì, ôm mối nghi ngờ vậy thôi. Thật sự, em cũng nghĩ đó có vấn đề gì đó sai sai, không thì lão bạn kia đã chả rú lên vậy. Rồi một lần, em lục hết tất cả những ảnh trên facebook cũ của chồng giờ anh ấy không dùng nữa thì thấy có tấm ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau. Ảnh đăng lên gần 4 năm trước.

Một người có facebook N.C.N vào bình luận: 'Tay em xấu thế mà cũng đăng, người yêu chả tâm lý gì'. Thế thì đúng rồi, chồng em đã đặt tên con gái theo tên người yêu cũ. Vào xem tận nơi, em thấy cô ấy có chồng, có con, gia đình hạnh phúc. Hóa ra, chắc chỉ chồng em thương nhớ khôn nguôi thôi. Em vẫn im thế, làm như chẳng có gì.

Ngày đi đẻ, họ hàng nhà chồng rồi bố mẹ, chị gái em đến rất đông. Em đẻ xong xuôi, y tá giục chồng em đi làm giấy chứng sinh, điền tên cho con. Mọi người đang đứng ở đó em gọi chồng bảo luôn: 'Anh ghi tên con là P.T.A nhé'. Đọc xong, mẹ chồng em phấn khởi ra mắt: 'Phải cái tên hôm trước mẹ con mình bàn nhau không, con thay tí đệm vào mà hay hơn hẳn'. Mọi người cũng bảo em chọn tên khéo. Nhưng chồng em không chịu, cau có, đòi đặt bằng được tên N. như người yêu cũ.

Lúc đó, ai cũng băn khoăn thấy khó hiểu thì em cười nhạt nói luôn: 'Tên đó hay thì có hay thật nhưng cái gì đã cũ thì thôi, mang nó về thực tại và tương lai làm gì anh. Sau này con nó hỏi nguồn gốc cái tên thì chẳng lẽ anh bảo đó là tên mối tình năm xưa của bố, bố đau đáu đến tận lúc mẹ con đẻ con à?'.

Chồng em tái mét. Mẹ chồng và em chồng em bắt đầu điên tiết lườm xéo chồng em. Có lẽ biết chuyện ngày xưa, mẹ chồng mắng chồng em xơi xơi luôn. Em chồng cũng xắt xéo bảo: 'Đây là chị dâu hiền, chứ nếu anh mà là chồng em thì anh chết chắc rồi đấy. Ích kỷ nó vừa thôi'. Sau mẹ em phải xua xua đi không mất vui.

Nhưng em lại thẳng thắn mà vẫn nhẹ nhàng bảo mọi người: 'Thôi, mẹ với cô đừng nặng lời thế. Có lẽ anh ấy đơn thuần nghĩ cái tên hay thôi chứ anh vẫn chưa làm gì có lỗi với mẹ con con hết. Vậy chọn tên bé là T.A như bà nội ưng nhé'.

Chồng em từ hôm đó hình như cảm thấy có lỗi lắm, lúng búng xin lỗi em rồi chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Em giận thì vẫn giận nhưng chuyện gì cho qua được thì cũng chẳng bám riết làm gì".

Ảnh minh họa

Người yêu cũ của chồng là một cái gì đó khó chấp nhận với nhiều chị vợ. Bởi vậy, các anh chồng tốt nên suy nghĩ và soi xét kỹ lưỡng trước khi quyết định một vấn đề gì. Đôi khi, các anh có những lời nói, hành động chẳng thèm nghĩ ngợi kĩ càng nhưng đó sẽ là một vết rạn trong cuộc hôn nhân.

Các chị vợ cũng thế, trong trường hợp nào cũng nên bình tĩnh suy xét. Đừng tự biến mình thành kẻ thất bại trong hôn nhân chỉ vì những điều nhỏ nhặt và không đáng nhé!