Nâng niu bồ nhí sinh con trai đầu lòng, 3 tháng sau, nhìn tóc đứa bé mà cả gia đình tôi suy sụp, cuống quýt tìm vợ cũ xin tha

Tâm sự 26/12/2022 15:18

Tôi biết rằng gia đình mình cũng khá áp lực chuyện vợ chồng có hòa thuận hay không, bởi vậy tôi giấu kín việc nhân tình rồi chờ ngày cô ấy sinh con cho gia đình.

Tôi là con trai trưởng lại là cháu đích tôn của cả dòng họ nên áp lực sinh con nối dõi rất nặng nề. Dù bản thân tôi và cả gia đình không hề trọng nam khinh nữ, tôi vẫn rất yêu 2 đứa con gái. Song vợ tôi nhất quyết không sinh thêm đứa thứ ba.

Vợ tôi đã sinh mổ hai lần, lần sinh trước thậm chí còn gặp tai biến sản khoa suýt nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy tuyên bố thẳng sẽ không bao giờ sinh thêm con.

Được thôi, đã thế thì tôi sẽ đi kiếm con cho cô ấy sáng mắt ra. Phần vì bố mẹ tôi sốt sắng giục giã lắm rồi, bản thân tôi cũng muốn có một đứa con trai thừa kế lắm chứ! Bao công sức nỗ lực chẳng lẽ sau này để hết cho con rể?

Khi người tình mang thai, tôi vẫn không nghĩ đến chuyện ly hôn, cùng lắm là lập phòng nhì mà thôi. Nếu cô ấy chịu sinh thêm con thì tôi đâu muốn cảnh vợ nọ con kia làm gì.

Nâng niu bồ nhí sinh con trai đầu lòng, 3 tháng sau, nhìn tóc đứa bé mà cả gia đình tôi suy sụp, cuống quýt tìm vợ cũ xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ biết tin cô bồ của tôi đã mang thai thì lập tức viết đơn ly hôn bắt tôi ký. Ký thì ký, tôi sợ gì chứ? Càng tốt, con trai tôi đỡ phải chịu cảnh con riêng. Còn hai đứa con gái chung với cô ấy, tôi vẫn sẽ chăm lo đầy đủ không để chúng phải thiếu thốn thứ gì.

Tôi và vợ nhanh chóng ra tòa. Vừa ly hôn xong đã cưới vợ mới ngay sẽ bị đàm tiếu chẳng hay ho gì nên tôi chỉ đón người tình đang mang thai về chăm sóc. Đợi cô ấy mẹ tròn con vuông, con trai cứng cáp thêm một chút thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình.

Mẹ tôi vui lắm, chăm sóc con dâu tương lai vô cùng chu đáo, không để cô ấy phải mó tay vào việc gì. Có đồ gì ngon bổ bà cũng mua về nấu nướng cho con dâu dưỡng thai, hy vọng sinh ra một bé trai trắng trẻo, mập mạp.

Đủ ngày đủ tháng bạn gái tôi quả nhiên sinh cho gia đình tôi một cậu quý tử kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Ngày đón con trai từ viện trở về, bố mẹ tôi lập tức mở tiệc ăn mừng. Đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ, đến dịp đầy tháng nhà tôi lại tiếp tục tổ chức tiệc rình rang hơn rất nhiều, tuyên bố với tất cả mọi người là gia đình tôi đã có cháu trai.

Thế nhưng từ khi qua dịp đầy tháng, gia đình tôi bắt đầu phát hiện ra một điều lạ thường ở mái tóc của thằng bé. Khi mới chào đời đứa bé gần như trọc lốc không hề có chút tóc nào. Đó cũng là điều bình thường ở những đứa trẻ sơ sinh. Khi được gần 2 tháng tuổi tóc của đứa bé đã mọc thêm không ít, càng nhìn mái tóc màu vàng kim của thằng bé nhà tôi càng hoang mang.

Mới đầu mọi người vẫn nghĩ tóc trẻ con hơi hoe vàng một chút không phải điều gì quá lạ lẫm. Nhưng khi tóc đứa trẻ dài hơn và dày thêm thì màu vàng kim lại càng hiện ra rõ nét.

Nâng niu bồ nhí sinh con trai đầu lòng, 3 tháng sau, nhìn tóc đứa bé mà cả gia đình tôi suy sụp, cuống quýt tìm vợ cũ xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi không thể bình tĩnh nổi nữa, lập tức bắt mang mẫu tóc của đứa bé đi xét nghiệm ADN. Khi đó đứa bé vừa tròn 3 tháng tuổi. Chỉ có người nước ngoài mới sở hữu mái tóc với màu sắc như vậy, người Việt Nam chẳng ai mang gen tóc vàng kim hết! Cũng bởi ngoài mái tóc thì ngoại hình của đứa bé không hề có nét nào khác biệt nên nhà tôi mới không nghi ngờ từ đầu.

Kết quả xét nghiệm không ngoài dự đoán, đứa bé ấy không phải là con tôi! Lúc này cô người tình mà tôi hằng nâng niu mới sụp xuống khóc lóc xin lỗi. Cô ta vốn làm trong một khách sạn lớn, tiếp đón nhiều khách nước ngoài khác nhau. Sau mối quan hệ chớp nhoáng với một vị khách nước ngoài, cứ nghĩ khi anh ta về nước thì mọi chuyện cũng chấm dứt, ngờ đâu cô ta lại phát hiện bản thân mang thai.

Trùng hợp gặp được tôi đang khao khát con trai, cô ta lập tức biến tôi thành kẻ “đổ vỏ”. Trót lọt thì vui mừng mà bí mật lộ ra thì chia tay thôi, chẳng phải chuyện gì lớn.

Đúng vậy, đối với cô ta thì chẳng phải chuyện gì lớn, thế nhưng hậu quả dành cho tôi lại quá khủng khiếp vì tôi đã đánh mất vợ con và một gia đình đang êm ấm. Lập tức lao đến xin vợ cũ tha thứ nhưng điều tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng. Cô ấy đã dứt khoát ly hôn thì chắc chắn cũng không bao giờ có ý định quay lại. Tôi đã mất tất cả rồi...

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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