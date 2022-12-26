Biết bạn trai ung thư, em kiên quyết kết hôn để rồi sau đêm về nhà chồng, anh thừa nhận một bí mật mà em hốt hoảng

Tâm sự 26/12/2022 13:22

Có lẽ vì quá yêu nên em nhất định sẽ gắn bó cả đời dù anh có bị gì đi chăng nữa. Em sẽ cùng anh đi hóa trị bệnh sau đó nhưng nào ngờ.

Em và Hùng yêu nhau được hơn 2 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Ai ngờ đâu khi gia đình Hùng còn chưa kịp đến nhà em bàn chuyện chính thức thì anh tình cờ đi khám và phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 2.

Hùng ôm chặt lấy em bật khóc xin em đừng bỏ rơi anh. Anh bảo ước nguyện đời này là được nắm tay em trong bộ váy cô dâu bước vào lễ đường. Em nghe mà bàng hoàng đau xót và thương anh vô vàn.

Em yêu Hùng chân thành, hơn nữa tình nghĩa hơn 2 năm qua đâu thể nói dứt là dứt. Lúc này nếu em bỏ rơi anh thì Hùng sẽ nghĩ quẩn mất. Do đó em đã thông báo với bố mẹ quyết tâm lấy anh làm chồng, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

Bố mẹ em phản đối gay gắt, mẹ bảo bệnh tình của Hùng nếu chữa cũng chẳng biết kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian. Em mà lấy Hùng thì lỡ dở cả đời, chưa nói về sống cũng không được ngày nào hạnh phúc vì phải oằn mình cùng Hùng chữa bệnh. Bố thì mắng em ngu ngốc, đường quang không đi lại thích đâm đầu vào bụi rậm.

Sau đó là những ngày em thuyết phục và đấu tranh với bố mẹ không ngừng nghỉ. Một bên thì lo lắng cho sức khỏe của bạn trai, trong khi đó em vẫn phải đi làm mỗi ngày, quá nhiều áp lực đổ dồn lên người khiến em gần như suy sụp.

Biết bạn trai ung thư, em kiên quyết kết hôn để rồi sau đêm về nhà chồng, anh thừa nhận một bí mật mà em hốt hoảng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng bố mẹ em đã chấp nhận cho tụi em kết hôn. Đám cưới của em và Hùng nhanh chóng được tổ chức. Em dự định sau đám cưới sẽ gom tiền và thu xếp công việc để đưa chồng đi hóa trị. Đâu ngờ được trong đêm tân hôn em đã phải ngã ngửa khi chồng cười tươi rói, ôm chặt vợ thú nhận một bí mật không thể tin nổi.

Hóa ra Hùng chẳng có bệnh gì cả, anh chỉ muốn thử lòng em mà thôi. Để xem em có xứng đáng là người phụ nữ có thể đi bên anh trọn đời, không bỏ rơi anh những lúc khó khăn hay không.

Em đúng là quá ngờ nghệch, dễ dàng tin lời anh. Hùng bắt em giấu kín mọi chuyện không được nói với ai, thậm chí chỉ có em và bố mẹ em biết, bố mẹ anh vẫn chẳng hề biết gì. Tất nhiên em thở phào nhẹ nhõm vì chồng được khỏe mạnh. Nhưng nghĩ lại cả tháng trời đằng đẵng em mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho anh mà em tức giận vô cùng.

Em thấy chuyện thử lòng nhau thật vớ vẩn và độc ác. Cả tháng trời em gầy mòn, xanh xao đi nhưng Hùng vẫn thản nhiên như không, có khi sau lưng còn cười trộm cũng nên. Có phải anh quá nhẫn tâm, không hề thương em phải không các chị? Xin mọi người cho em lời khuyên với?

 

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