Bế cháu nội trên tay, mẹ tôi buột miệng hỏi một câu nào ngờ phát hiện ra sự thật điếng người còn con dâu mặt tái mét run cầm cập

Lúc này ngay bên cạnh tôi là 1 cô gái khá đẹp. Em có vẻ đang buồn chán vì uống rất nhiều rượu. Thấy tôi 1 mình, em chủ động tiến lại làm quen và mời uống cùng. Chúng tôi đã uống với nhau đến nỗi say bí tỉ. Đêm khuya khoắt ấy, cả hai còn đưa nhau vào nhà nghỉ và chuyện gì đến đã đến.

Tôi và vợ quen nhau rất tình cờ. Đó là một lần tôi theo thằng bạn thân vào bar. Lần đầu vào bar trải nghiệm nên tôi còn lớ ngớ lắm. Vào đó, thằng bạn ham vui tách ra đi nhảy nhót với bạn. Chỉ còn mình tôi ngồi đó nhìn mọi người.

Hai tuần qua lại kể từ cái đêm đầu tiên bên nhau ở nhà nghỉ, em hoảng hốt thông báo cho tôi bảo thử que lên 2 vạch. Tôi vừa bất ngờ vừa vui bảo em:

Buổi sáng, cả 2 chúng tôi tỉnh dậy nhìn nhau cười ngượng ngùng. Từ hôm đó, 2 đứa chính thức liên lạc, qua lại với nhau. Em đồng ý trở thành người yêu của tôi. Tôi thì hạnh phúc lắm vì em đẹp, năng động, sành sỏi. Em cũng đang làm tại một công ty dược phẩm.

“Có bầu thì cưới thôi, có lẽ chúng ta là định mệnh của nhau”.

Khoảng hơn 1 tháng sau thì đám cưới của 2 đứa được 2 bên gia đình tổ chức rất long trọng. Bố mẹ tôi dù thấy các con yêu nhanh cưới gấp khá lo lắng xong vì “bác sĩ bảo cưới” nên ông bà cũng không ý kiến gì. Đặc biệt sau khi kết hôn, ông bà còn cho chúng tôi gần 2 tỷ mua căn chung cư để ở.

Con dâu có bầu, mẹ tôi vui mừng lắm. Bà thường dặn dò vợ tôi rất kỹ khi ăn uống đi lại. Thậm chí cả đàn chim câu gần 20 con, bà cũng thịt dần để tẩm bổ cho con dâu.

Bản thân tôi cũng chăm vợ bầu. Lần nào đi khám thai, tuy chẳng đọc cụ thể trên giấy siêu âm viết gì nhưng thấy vợ khoe mẹ khỏe con khỏe nên tôi yên tâm. Cứ đi làm về, bao việc nhà tôi nhận làm hết để vợ chỉ việc dưỡng thai. Ngay cả chuyện vợ chồng, để đảm bảo thai kỳ an toàn, tôi cũng kiêng từ tháng thứ 6.

Dù đã chăm sóc vợ bầu kỹ lưỡng nhưng cô ấy vẫn sinh non trước khoảng 2 tháng. Một ngày khi tôi đang đi làm thì vợ gọi điện bảo vào viện ngay vì cô ấy có dấu hiệu sinh. Khi đến viện, bác sĩ nói ngôi thai ngược nên phải mổ gấp. Lo cho con dâu sinh non trước 2 tháng nên mẹ tôi từ quê cũng phải mau chóng vào viện.

Khi mẹ tôi đến, bà cứ cuống lên:

“Còn tận 2 tháng nữa mới sinh mà sao giờ đã sinh rồi. Sinh non như này đứa bé sẽ yếu và nhẹ cân lắm. Thể nào cũng phải nằm ấp trong lồng kính”.

Ấy vậy nhưng sau ca mổ đẻ, y tá vẫn bế đứa bé ra trao cho người nhà còn bảo được 3,8kg, sản phụ cũng khỏe mạnh. Điều này khiến 2 mẹ con vui lắm, mừng vì vợ tôi đã vượt cạn an toàn.

Vậy nhưng khi bế đứa cháu nội trên tay, mẹ tôi cứ phải buột miệng bảo:

“Ơ sao cái Linh (vợ tôi) bảo sinh non 7 tháng mà đứa bé lại nặng được 3,8kg nhỉ? Bác sĩ cũng không thông báo gì về chuyện sinh non. Không biết là vợ chồng con có tính nhầm không hay có nhầm với con nhà ai mới đẻ không?”.

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi, bà nhất quyết xông vào phòng đẻ hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói rõ vợ tôi sinh đủ tháng đủ ngày, không có chuyện sinh non. Và đứa bé đúng là con của vợ chồng tôi chứ không nhầm lẫn với ai khác.

Chỉ có vợ tôi là tái xanh mặt và khóc rưng rức khi nghe bác sĩ nói. Sau khi về phòng, cô ấy thú nhận đã lừa dối tôi. Thực tế cô ấy mang bầu trước khi gặp tôi và tôi chỉ là kẻ “đổ vỏ”. Cô ấy cứ xin tôi tha thứ vì đứa bé sơ sinh này vô tội.

Nghe lời thú nhận của vợ mà tôi choáng váng. Tôi chưa dám nói cho mẹ và gia đình biết chuyện tày trời này. Tôi phải làm sao bây giờ đây?