Đau khổ khôn nguôi vì mẹ chồng không chăm dâu bầu lấy 1 ngày, chẳng nhìn mặt cháu lúc sinh, lúc biết rõ lý do, tôi khóc nghẹn

Tâm sự 25/12/2022 23:44

Con 4 tháng tuổi, tôi mới phải bế về nhà, nhờ mẹ chồng bế cháu thì tôi tá hỏa nhận được câu trả lời sau đó.

Khi tôi về làm dâu, dù không sống cùng bố mẹ chồng nhưng mỗi khi về quê, mẹ con nói chuyện gần gũi. Bà cũng hay hỏi han tôi về công việc, cuộc sống vợ chồng và rất muốn chúng tôi sớm có em bé:

“Nhà mình neo người, giờ chỉ có 2 ông bà với vợ chồng con thôi, vì thế sớm sinh 1 đứa bé cho nhà có tiếng cười nói”.

Nghe mẹ chồng nói vậy tôi ấm lòng ấm dạ lắm, còn tưởng ông bà mong có cháu bế bồng nên không kế hoạch gì. 1,5 năm sau cưới thì tôi cũng có bầu. Vợ chồng tôi hớn hở gọi điện về khoe nhưng chỉ có bố là vui mừng, còn mẹ anh chỉ chúc mừng qua loa cho có lệ.

Đau khổ khôn nguôi vì mẹ chồng không chăm dâu bầu lấy 1 ngày, chẳng nhìn mặt cháu lúc sinh, lúc biết rõ lý do, tôi khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lạ 1 điều là mong có cháu như thế nhưng sau khi con dâu bầu, mẹ chồng tôi chưa từng 1 lần biết mua cho đồng quà tấm bánh, hộp sữa bầu, đồ ăn vặt gửi lên tẩm bổ dâu bầu. Bà cũng chẳng lên thành phố chăm dâu bầu lấy 1 ngày dù 4 tháng đầu tôi ốm nghén khủng khiếp.

Thậm chí lúc tôi đẻ, bà còn gọi cho bà thông gia nhờ cậy vào viện. Sau khi biết con dâu đẻ mổ nằm 5 ngày tại viện, bà còn gọi trực tiếp cho tôi bảo:

“Sau sinh con đưa cháu về nhà bà ngoại ở cữ, đừng mang nó về quê nội. Mẹ sợ mang về đây sẽ không chăm con cháu được tốt. Ở nhà ngoại có ông bà chăm cho lại thoải mái con ạ”.

Thực sự nghe những lời nói sáo rỗng đó của mẹ chồng mà tôi chán ngán. Tôi không còn lạ gì những hành động của bà cả. Bà vốn dĩ chỉ coi con dâu, coi đứa cháu này như người ngoài nên mới đối xử thế.

Bởi trong khi bà lạnh lùng thì bố chồng lại rất quan tâm đến con cháu. Tôi ở viện ông cũng vào thăm hàng ngày. Thậm chí khi tôi đưa cháu về quê ngoại ở cữ, ông nội 1 tháng 2-3 lần bắt xe về quê thông gia thăm con dâu và cháu.

Tôi đã từng nghĩ, sau ở cữ tôi sẽ ở rịt nhà ngoại đi làm lại sau sinh. Bà nội không quý cháu, tôi sẽ cấm bà bế đứa cháu này vì thực sự bà có quan tâm đến con cháu đâu.

Cho tới hôm rồi khi con tôi tròn 4 tháng tuổi thì nhà bác chồng có đám tang nên vợ chồng phải bế con về quê. Để chạy sang nhà bác phúng viếng, tôi đành phải nhờ mẹ chồng bế cháu giúp 1 lúc.

Lúc vợ chồng tôi về thì 2 bà cháu đã rời từ phòng khách lên phòng riêng trên gác nằm. Sợ cháu quấy khóc vì lạ bà, tôi mới đi nhẹ nhàng lên phòng tìm con. Cửa phòng chỉ khép hờ nên tôi thấy mẹ chồng đang bế cháu trên tay ru. Rồi bà tâm sự với cháu đỏ hỏn:

“Bà xin lỗi vì suốt gần 1 năm qua từ khi mẹ cháu mang thai đến khi sinh chẳng dám quan tâm và giúp đỡ được gì. Cháu có biết tại sao không? Tại từ ngày chú của cháu mất đi, bà không vượt qua được ám ảnh này. Bà còn chưa bao giờ dám đối diện thắp cho chú của cháu 1 nén nhang.

Đã vậy bà sợ mình mang thai và đi đẻ không may như vậy sẽ lây cái không may ấy sang cho mẹ cháu, sang cho cháu. Vì thế… bà đã bỏ lơ 2 mẹ con cháu như vậy, không biết mẹ con cháu trách bà nhiều không? Nhưng chỉ cần 2 mẹ con cháu bình an như này, dù có bị mẹ cháu ghét thì bà vẫn cam chịu”.

Đau khổ khôn nguôi vì mẹ chồng không chăm dâu bầu lấy 1 ngày, chẳng nhìn mặt cháu lúc sinh, lúc biết rõ lý do, tôi khóc nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi cũng đứng ngay sau lưng tôi lúc đó. Anh ôm tôi kể về chuyện ngày xưa. Thì ra dưới chồng tôi còn có một người em kém 3 tuổi. Thế nhưng không may mắn cho người em này, bởi chỉ mới sinh ra đời được vài tiếng thì mất. Nguyên nhân là do thai nhi bị ngạt khi sinh. Cũng từ khi em trai bị mất trong quá trình sinh nở, mẹ anh vì quá tiếc thương em nên mắc bệnh trầm cảm. Cả nhà anh từng phải đưa bà đi chạy chữa ở nhiều nơi, sử dụng nhiều liệu pháp thì tình trạng bệnh của bà mới cải thiện.

Hiểu rõ câu chuyện mà nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên do và lý lẽ của nó. Không cầm được lòng mình, tôi chạy vào phòng ôm 2 bà cháu khóc, bà thì bất ngờ khi thấy con dâu. Tôi nức nở:

“Con xin lỗi mẹ, thế mà con đã từng nghĩ sai về mẹ, đã từng trách cứ sao mẹ chưa 1 ngày chăm con đâu mang thai và ở cữ. Thì ra là do mẹ chưa vượt qua ám ảnh quá khứ. Nhưng quá khứ đau buồn ấy đã qua rất lâu rồi, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Từ giờ mẹ phải trông cháu giúp con đấy, con sắp đi làm rồi”.

Mẹ chồng tôi cứ gật gật rồi ôm con dâu khóc…

Suốt 6 năm dậy 3h sáng cung phụng nhà chồng tôi vẫn bị chê lười, đợi lúc mẹ chồng dè bỉu, tôi nói một câu thấu tâm can khiến bà im bặt

Suốt 6 năm dậy 3h sáng cung phụng nhà chồng tôi vẫn bị chê lười, đợi lúc mẹ chồng dè bỉu, tôi nói một câu thấu tâm can khiến bà im bặt

Khó chịu với con dâu nên bà mẹ chồng được đà lấn tới, vừa lúc bạn bè đến nhà, bà được đà nói tới tấp nhưng không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 50 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 50 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình