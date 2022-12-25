Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng kể chuyện hài trước khi đi ngủ, nào ngờ tiếng động dưới gầm giường phát ra, anh kinh hãi vì sự có mặt của 'vị khách' không mời

Tâm sự 25/12/2022 07:46

Quyết định sẽ kể cho vợ nghe chuyện cười, người đàn ông bỗng nghe tiếng động dưới gầm giường. Trong khi đó, vợ anh mặt tái mét.

Không phải ai khi biết bạn đời của mình ngoại tình mà vẫn giữ được bình tĩnh. Nhiều người đã đánh mất lý trí, bị cảm xúc chi phối và có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Anh Sang là một giáo viên luật trong một trường đại học. Do giá nhà trong trung tâm thành phố rất đắt đỏ nên anh phải mua nhà cách xa thành phố tới 2 giờ lái xe. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng rất ấm áp.

Sau đó, anh gặp được một nữ giáo viên tên chị Sang, dạy học tại một trường cao đẳng khác trong thành phố. Tình cờ, nữ giáo viên này cũng thuê nhà gần nơi anh ở. Mỗi ngày nhìn cô phải chen chúc trên xe buýt đông đúc rất bất tiện, vì tiện đường nên anh Sang đã ngỏ lời đưa cô ấy đi làm.

Sau một thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm. Hơn một năm hẹn hò, cả hai tiến tới hôn nhân và nhận được sự đồng tình ủng hộ của gia đình hai bên.

Điều khiến anh Sang hạnh phúc hơn cả là sau khi kết hôn, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Chị Ngọc tuy bị thuyên chuyển công tác nhưng công việc có phần nhàn nhã hơn, nhờ đó mà chị có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Khỏi phải nói, anh Sang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng kể chuyện hài trước khi đi ngủ, nào ngờ tiếng động dưới gầm giường phát ra, anh kinh hãi vì sự có mặt của 'vị khách' không mời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một ngày nọ, anh Sang lại phát hiện ra điều kỳ lạ ở vợ. Sau khi kết hôn, vợ anh vốn ít khi trang điểm, ăn mặc kín cổng cao tường nhưng gần đây cô lại bắt đầu trang điểm đậm, mặc những bộ đồ hở hang.

Vốn là một giáo viên dạy luật, chứng kiến quá nhiều vướng mắc về tình cảm cũng như mâu thuẫn gia đình, anh Sang ngờ vực vợ mình đang “trật bánh”. Tuy nhiên vì không có bằng chứng nên anh đành kiên nhẫn tìm kiếm sự thật, biết đâu là do anh nghĩ nhiều quá chứ thực ra vợ anh vô tội thì sao.

Hôm đó, anh Sang cố tình nói với vợ rằng anh có tiết dạy thêm tới tối muộn nên anh sẽ ở lại trường qua đêm, không về nhà nữa. Tuy nhiên, đến tối anh lại trở về nhà, mục đích là để bắt quả tang tại trận.

Tuy nhiên khi mở cửa nhà, anh chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ nhưng ngoài vợ thì chẳng có ai trong phòng cả. Đáng nói, vợ anh lại chạy ra đón với vẻ mặt thất thần, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nhìn biểu cảm của vợ, anh ngầm hiểu rõ sự tình. Lúc này anh chỉ muốn tìm ra kẻ thứ 3 đang ẩn nấp trong nhà nhưng bị vợ kiếm cớ ngăn cản.

Bất lực, người đàn ông chợt nhớ ra trước đây anh từng đọc được mẩu chuyện trên mạng rằng kể chuyện cười cho người yêu nghe mà tìm được “kẻ thứ 3”. Không biết thực hư ra sao nhưng anh Sang vẫn muốn thử. Vậy là hai vợ chồng cùng nhau nằm trên giường, anh Sang kể chuyện cười cho vợ nghe.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng kể chuyện hài trước khi đi ngủ, nào ngờ tiếng động dưới gầm giường phát ra, anh kinh hãi vì sự có mặt của 'vị khách' không mời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vì vẫn chưa hết kinh hãi khi chồng về đột ngột nên với câu chuyện cười của chồng, Ngọc đều nghe tai trái rồi ra tai phải. Cô nơm nớp lo sợ, chỉ mong nhân tình của mình không bị chồng phát hiện.

Nhưng điều không ngờ là gã nhân tình đang trốn dưới gầm giường vốn rất căng thẳng, lại nghe được chuyện cười nên nhất thời không nhịn được mà bật cười. Cứ như vậy, anh ta bị phát giác và lôi ra ngoài.

Bị chồng bắt quả tang, Ngọc không còn đường nào chối cãi được nữa nên đành phải thừa nhận. Không thể tha thứ cho sự phản bội của vợ, anh Sang lập tức đệ đơn ly hôn. Về phần Ngọc, sau đó cô cũng bị gã nhân tình bỏ rơi không thương tiếc.

Chuẩn bị cho đêm ‘động phòng’ nồng cháy với hoa và nến ngập tràn, tôi hồi hộp quấn khăn từ nhà tắm bước ra để rồi điếng người nhìn cảnh tượng trên giường

Chuẩn bị cho đêm ‘động phòng’ nồng cháy với hoa và nến ngập tràn, tôi hồi hộp quấn khăn từ nhà tắm bước ra để rồi điếng người nhìn cảnh tượng trên giường

Sợ hãi quá, tôi lắp bắp hỏi anh có chuyện gì. Thế nhưng, nhận được câu trả lời lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy chồng giận dữ như vậy.

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