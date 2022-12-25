Để tìm lại sự cân bằng tâm lý, cô bắt đầu có mối quan hệ bên ngoài, không ngờ lại bị chơi xỏ vì sự ngây thơ của mình. Chính xác thì điều gì đã xảy ra?

Cô Hồng và chồng kết hôn được hơn 20 năm, giờ họ đã trở nên rất xa lạ, không còn chủ đề chung để nói với nhau. Cô Hồng muốn cứu vãn tình thế nhưng cách cư xử của chồng khiến cô hoàn toàn thất vọng.

Cô Hồng và chồng Chú Tuấn kết hôn hơn 20 năm, con gái lớn của hai người năm nay 22 tuổi, đang đi du học. Con gái út học cấp 3, ở lại trường nội trú tuần mới về nhà 1-2 lần.

Lúc còn trẻ đã mất bao nhiêu năm ồn ào, giờ bước vào tuổi trung niên, không có chủ đề chung để nói với nhau, thường thì hai người ở nhà và làm những việc riêng không ai phiền ai cả.

Hình ảnh thường thấy nhất của hai người khi ngồi trong phòng khách là vợ xem phim chồng xem điện thoại. Rõ ràng là đang ngồi cùng nhau nhưng họ không có gì để nói với nhau.

Cô Hồng đi ngủ rất sớm mỗi ngày, nhưng Chú Tuấn lại đi ngủ rất muộn. Mỗi ngày, anh đều như vậy, thức khuya chơi điện thoại bật tiếng ầm ĩ. Cô Hồng cảm thấy không vui, nhưng Chú Tuấn vẫn làm như anh ấy vẫn làm.

Ảnh minh họa: Internet

Hai người đã cãi nhau nhiều lần về vấn đề này, cuối cùng Chú Tuấn sang ngủ phòng khác. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn khác nhau, hai bên đều không thích cãi vã nên ở riêng cũng thoải mái hơn.

Chú Tuấn ngủ trong phòng của con gái nhỏ và chuyển TV sang phòng đó. Sau một thời gian dài, mối quan hệ giữa họ trở nên tốt hơn rất nhiều. Chồng cũng đưa Cô Hồng đi chơi và đi ăn tối khi cô được nghỉ làm. Tuy nhiên, trạng thái tốt đẹp này kéo dài chưa được bao lâu thì một chuyện đã xảy ra.

Phát hiện chồng ngoại tình

Chú Tuấn ban đầu lái taxi, nhưng sau đó trở thành tài xế xe tải qua sự giới thiệu của bạn bè và quản lý việc giao hàng mỗi ngày. Gần đây, Cô Hồng phát hiện chồng hay chat và gọi điện với một người phụ nữ, lần nào hỏi anh cũng nói đó là sếp, rồi giải thích những chuyện liên quan đến công việc.

Cô Hồng nhìn vẻ mặt của Chú Tuấn và thấy rằng người phụ nữ này chắc chắn không phải là sếp. Cô bắt đầu đặc biệt quan tâm đến những chuyện gần đây của chồng. Một ngày nọ, khi Wang Jiang đi tỉnh, có số lạ gọi cho Cô Hồng. Lúc đầu, Cô Hồng không nhận điện thoại, nhưng khi cuộc gọi đến lần nữa, Cô Hồng đã trả lời.

"Tôi là Thanh, Chú Tuấn có nói với cô về chúng tôi không? Hôm nay chúng ta hãy gặp nhau. Tôi sẽ đến nhà tìm cô". Nói xong cô ta liền cúp máy không đợi Cô Hồng đáp lời.

Sau khi cúp máy, Cô Hồng cảm thấy rất bất an. Người phụ nữ này là ai, chồng cô và cô ta có mối quan hệ gì?

Sau khi tan sở, Cô Hồng vội vàng trở về. Một người phụ nữ đã đứng ở dưới nhà. Hai người tìm một quán cà phê và ngồi xuống. Người phụ nữ vào vấn đề: "Khi nào thì hai người ly hôn? Tôi sẽ đợi. Cô nghĩ dạo này anh ấy không về nhà là vì công việc sao? Anh ấy đang ở với tôi".

Câu nói khiến Cô Hồng bị sặc. Cô không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Cô Hồng hất cốc nước vào người phụ nữ và bỏ đi.

Ảnh minh họa: Internet

Biết chồng lừa dối, Cô Hồng cố nén giận và gọi điện cho chồng. Lúc này, chồng cô vẫn nói dối rằng anh ta đang đi tỉnh. Người phụ nữ vừa rồi đã cho cô xem lịch sử trò chuyện thân mật của hai người họ. Cô Hồng chỉ cảm thấy buồn nôn, và thất vọng về cuộc hôn nhân này. Sau bao nhiêu năm chung sống, cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng khiến chồng cô cảm thấy mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu ngủ phòng riêng, giữa hai người đã có khoảng cách rồi. Thời gian trôi qua, khoảng trống ngày càng lớn và dần biến thành một cái hố.

Sa ngã

Cô Hồng không định làm ầm ĩ chuyện chồng có nhân tình. Bây giờ con gái thứ hai của cô đang trong giai đoạn cần tập trung thi đại học, cô không được phân tâm bởi vấn đề này.

Nhưng sự phản bội của chồng khiến Cô Hồng không thể chịu đựng được trong lòng. Vì bị chồng lừa dối nên cô cũng muốn cho anh ta trải nghiệm cảm giác bị phản bội.

Kể từ đó, Cô Hồng không ở nhà mỗi ngày mà dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các lớp học yoga và đến phòng gym rèn luyện sức khỏe. Trong một vài tháng, cô giảm đến 10 kg, trở nên trẻ đẹp hơn dù chỉ cô mới hiểu được những vất vả để có được thân hình đó. Cô bỏ bữa tối mỗi ngày, chỉ ăn một chút vào bữa sáng và bỏ cả bữa trưa, để có thể nhanh chóng giảm cân trong vài tháng.

Trong thời gian tập gym, Cô Hồng phải lòng một chàng trai sinh năm 1995 tên Tuấn Zhiyuan và cả hai đã liên lạc với nhau qua chat, trò chuyện hàng ngày. Không mất nhiều thời gian để Cô Hồng bày tỏ ý định của mình với anh chàng này.

Tuấn tỏ thái độ do dự, anh không muốn cùng Cô Hồng. Anh ta mới chỉ bắt đầu đi làm cách đây không lâu, nếu có chuyện gì, anh ta sẽ mất nghiệp. "Sự nghiệp của tôi mới chỉ bắt đầu, không giống như em đã thành công. Chúng ta không hợp đâu" - nghe câu này từ chàng trai trẻ, Cô Hồng như bị ma nhập, lập tức chi cho Tuấn cả trăm triệu. Thấy số tiền đó, thái độ của Tuấn thay đổi ngay lập tức.

Hai người bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng. Họ ra ngoài hàng ngày để hẹn hò, ăn tối, và dành thời gian gặp gỡ bạn bè trẻ tuổi. Cô Hồng cảm thấy trẻ hơn nhiều, rạng rỡ hẳn lên.

Hôm đó, Tuấn đưa Cô Hồng đi xem nhà và nói muốn mua một căn. "Tiền của anh hiện tại không đủ mua căn nhà, nhưng nó là một căn nhà tốt nếu không mua sẽ lỡ mất. Em đặt trước nhé, khi nào kiếm được tiền anh sẽ trả lại cho em", Tuấn nói. Cô Hồng sững sờ một hồi, nhưng những lời nói hùng hồn của Tuấn sau đó về tình yêu đã khiến Cô Hồng lên cơn phấn khích, và đồng ý mua căn nhà.

Tuấn sau đó đưa Cô Hồng đến một nhà hàng cao cấp để ăn tối, uống rượu. Cô Hồng đã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống với Tuấn trong tương lai.

Hai người kéo dài như vậy được hai năm. Cô Hồng không muốn lén lút nữa, cô muốn kết hôn với Tuấn. Nhưng Tuấn thường lảng tránh. Khi bị thúc giục nhiều lần, Tuấn bắt đầu nói: "Đã vậy, em ly hôn trước đi. Sinh nhật anh chúng ta sẽ tổ chức đám cưới!".

Cô Hồng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó cô đã có một cuộc đối đầu với chồng, yêu cầu ly hôn. Chồng của cô rất sốc trước sự phản bội của vợ, nhưng cô nói: "Đây là cách đối xử anh đáng được nhận khi đã đối xử như vậy trước với tôi".

Ảnh minh họa: Internet

Cả hai nhanh chóng đệ đơn ly hôn mà các con của họ không hề hay biết.

Cú lừa

Cô Hồng hạnh phúc chờ đến sinh nhật Tuấn để kết hôn với anh ta. Thật không ngờ, anh ta sớm đã không còn liên lạc được. Cô gọi đến công ty không ai trả lời, tìm đến nhà cũng không gặp. Ổ khóa nhà đã bị thay thế. Cô Hồng sững sờ, có lẽ cô đã bị lừa. Cô hốt hoảng gọi điện cho một người bạn thân và bật khóc: "Chồng của mình lừa dối vợ, mình đã cắm sừng anh ta nhưng giờ lại bị thằng ranh con đó lừa rồi".

Thật sự rất mê muội và tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu, Cô Hồng đã không ngờ rằng mình đã gặp vực thẳm. Cô không tiếc gì người tình, đầu tư tiền vào công ty anh ta, mua nhà cho anh ta, đợi chờ một đám cưới để hai người có thể sống chung.

Mất tiền, mất nhà, Cô Hồng khốn đốn. Chỉ có thể nói rằng cô đã đưa ra lựa chọn sai, bây giờ không có cách nào cứu vãn mớ hỗn độn này, bởi chính tay cô đã làm tất cả, một cách tự nguyện.

Vợ chồng Cô Hồng đều lừa dối trong cuộc hôn nhân của họ, và đó là kết cục có thể nhìn thấy trước. Sự cám dỗ bên ngoài đôi khi quá hấp dẫn, nhưng đừng quên rằng cái gì quá lộng lẫy thì thường rất độc, bạn có thể hối hận suốt đời sau khi nếm thử, hoặc có thể bị hủy hoại sau này.

Không nên lừa dối trong hôn nhân, cũng không nên lừa dối vì bạn đang muốn cân bằng tâm lý. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là tìm ra gốc rễ của nó, để bình tĩnh giải quyết. Cáu giận thường mất khôn.