Mắt thấy tai nghe mới tin, nhiều người từng chịu cảnh bị phản bội trong hôn nhân phải tận mắt chứng kiến mới chịu chấp nhận. Nhưng bởi thế mà đau, dẫn đến càng tức giận, càng khó điều khiển, khống chế cảm xúc.

Trong nhiều vụ án hôn nhân, ngoại tình có lẽ là động cơ gây án thuộc hàng phổ biến nhất. Bị nửa kia phản bội, không ít người không còn giữ nổi bình tĩnh để giải quyết vấn đề theo pháp luật.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ rất yên tĩnh. Sau một thời gian phải hạn chế gặp gỡ người tình, hôm nay Thu rất vui vì cuối cùng chồng cũng đi công tác tỉnh. Căn phòng nhỏ trong khu trọ dành cho công nhân hôm nay chỉ có mỗi mình cô. Bóng tối như đồng lõa với kẻ vụng trộm. Hồng ngồi trước tấm gương của bàn trang điểm , sửa soạn bản thân. Cô thấy mình cũng rất đỗi xinh đẹp.

Tài phát hiện ra vợ mình ngoại tình từ một số manh mối, xáo trộn nho nhỏ trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng. Nhưng anh đã lựa chọn phải "bắt tận tay" cho vợ không còn đường chối cãi. Người chồng bất hạnh trốn trong tủ suốt nhiều tiếng đồng hồ để rình vợ đưa nhân tình về nhà. Sự việc diễn ra đúng như Tài dự đoán, duy chỉ có cảm xúc, lý trí của anh là không còn kiểm soát nổi trước những điều mắt thấy tai nghe.

Tài đã ra khỏi nhà từ sáng, cô như con chim nhỏ được sổ lồng. Sau giờ tan làm, rời xí nghiệp, cô tạt qua chợ tự mua thức ăn ngon tự chiêu đãi mình. Còn lúc này, khi đã về khuya, cô đang ngồi đây, chờ một người đặc biệt đến.

Vừa thoa chút son dưỡng thơm mùi dâu tây lên môi, cô đã nghe tiếng chuông cửa. Thu đứng bật dậy, hồ hởi ra mở. Lát sau, cô quay trở vào cùng với một người đàn ông. Hai người họ không thể chờ đợi thêm để lao vào nhau bày tỏ sự thân thiết khiến một người đàn ông nữa đang quan sát từ trong khe cửa tủ nghe máu nóng rần rần dồn lên khắp mặt.

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Nán chờ đến cao trào, Tài bật tung cửa lao ra, bắt tại trận vợ và nhân tình áo quần đã xộc xệch vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Anh tức giận vung nắm đấm vào thẳng mặt kẻ đang tận hưởng khoái lạc với vợ mình, giữa lúc hắn còn chưa hết kinh ngạc.

Quay sang thấy vợ hoảng hốt lo cho nhân tình, máu điên trong Tài càng dâng trào.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai rằng từ xưa đến nay luôn yêu vợ. Những năm tháng anh ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, vợ làm công nhân vẫn thay anh chăm sóc gia đình. Mỗi lần về nhà, anh đều cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Vợ con cũng chưa bao giờ trách móc anh, anh tưởng rằng họ cũng hiểu những khó khăn của anh.

Vậy nhưng gần đây vợ anh có nhiều thay đổi lạ. Cô ấy chăm chút đến diện mạo bản thân hơn. Ban đầu anh tưởng cô ấy làm đẹp để đón chồng về nhà sau những chuyến công tác, nhưng không phải, chuyện gối chăn với chồng cô ấy rất thờ ơ. Anh lại phát hiện trong nhà có dao cạo râu của đàn ông, cả quần lót lạ của đàn ông đã được giặt sạch cất trong tủ quần áo nữa.

Những điều bất thường như vậy đương nhiên khiến Tài nghi ngờ. Vì vậy, anh định kiểm tra vợ lần cuối, sáng giả vờ phải đi công trình một tuần, nhưng thực chất buổi trưa đã trở về trốn trong tủ quần áo để rình vợ. Sự việc sau đó vượt ngoài tầm kiểm soát.