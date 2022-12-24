Chồng ngoại tình phụ nữ lớn tuổi, nghe lý do phía sau đó, tôi cay đắng hối hận tột cùng

Tâm sự 24/12/2022 23:00

Chồng tôi... ngoại tình với sếp. Tôi không dám tin rằng ngày ấy nghe anh thú nhận... từng lời đau thấu tim can tôi. Chẳng phải chị ta đẹp hơn tôi mà là...

Long không ngần ngại thừa nhận với tôi chuyện đang ngoại tình với sếp. Thế nhưng, tôi buộc lòng phải chấp nhận điều này vì mọi nguyên nhân cũng từ tôi mà ra...

Cưới nhau được 7 tháng, tôi chuẩn bị sinh con trai đầu lòng. Từ lúc mới về chung một nhà, tôi nằng nặc đòi Long sẽ nghỉ việc công ty và chỉ ở nhà chăm con sau sinh. Ban đầu, Long cũng bối rối lắm, ra sức thuyết phục tôi đi làm. Anh đưa ra đủ lý do nào là tôi sẽ bị chán, nào là phí tấm bằng đại học, nào là kinh tế chưa đủ mạnh… Nhưng tôi mặc kệ, nhõng nhẽo không được thì giận dỗi:

- Chúng bạn của em chẳng xinh bằng em mà lấy chồng xong là ở nhà chăm con. Chúng còn chẳng phải lo lắng gì cơm áo gạo tiền, thế mà em bục mặt đi làm sao? Mà anh nghĩ xem, mình còn nhỏ, không gửi nhà trẻ được, thuê người giữ còn đắt đỏ hơn. Chưa kể còn không yên tâm nữa. Tóm lại em muốn ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe trước khi sinh con. Anh không đồng ý nuôi em thì em sẽ bảo mẹ gửi tiền.

- Thôi được rồi. Anh sẽ cố gắng.

Thế rồi tôi ở nhà, dọn dẹp và ngày nấu 3 bữa cơm. Nhưng nhà thì cũng chỉ có 2 phòng ngủ, bếp và phòng khách thì ngày nào cũng dọn rồi, bụi bẩn vào đâu nữa. Được vài ngày, tôi rảnh rỗi quá nên bắt đầu mày mò học làm bánh, nấu cái này cái kia thật lạ, thật ngon cho chồng về thưởng thức. Tôi vẫn tự hào nghĩ: "Mình đảm đang như này cơ mà, chồng thì thích, mình lại vui."

Vậy mà chưa được 1 tháng, tiền Long đưa cho tôi đã hết. Tôi ngỏ ý muốn anh đưa thêm thì anh cáu:

- Em tiêu pha kiểu gì vậy? 80% lương anh đưa cả cho em chi tiêu trong gia đình. Thế mà chưa hết tháng em đã đòi thêm, lại còn chưa bỏ ra khoản nào tiết kiệm nữa.

Bỗng dưng bị chồng mắng, tôi rất ấm ức, tức tối nói lại:

Chồng ngoại tình phụ nữ lớn tuổi, nghe lý do phía sau đó, tôi cay đắng hối hận tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh tưởng tôi mang tiền cho bố mẹ à mà nghi ngờ? Tôi cũng chỉ vun vén cho gia đình này. Mỗi bữa cơm anh ăn toàn sơn hào hải vị như thế sao không hỏi hết bao nhiêu?

- Thôi, anh xin em. Lương anh cũng chỉ có thế thôi. Em chi tiêu làm sao cho hợp túi tiền, anh không cố được nữa.

- Đàn ông con trai không nuôi nổi vợ con thì vứt đi.

 Tôi nói xong câu ấy rồi bỏ vào phòng, đánh rầm cánh cửa lại. Long đứng phía sau thở dài ngao ngán.

Không lâu sau, tôi mang thai rồi bầu bí. Mấy tháng này quả thật tiền chi ra như rác nào là khám bệnh, siêu âm, tiêu phòng, mua sắm đồ sơ sinh...

Mỗi lúc tôi túng thiếu quá, thay vì hạn chế các khoản lại thì tôi quay sang trách Long:

- Chồng nhà người ta nuôi năm, nuôi bảy vẫn xong. Nhà mình một vợ một con mà chật vật quá trời.

- Thôi, anh biết rồi, em đừng nói nữa. Anh đang cố gắng làm thêm đây, em không thấy tháng này anh đưa nhiều hơn tháng trước mấy triệu rồi à?

- Em chỉ nói thế thôi, anh liệu mà làm ăn. Chứ tới lúc con sinh càng tốn đấy.

- Vâng, bà xã.

Long đầy mệt mỏi, leo lên giường ngủ trước. Tôi thì nhếch mép nghĩ rằng mình là người phụ nữ đầy quyền uy, nói 1 chồng cấm có dám nói 2.

Chồng ngoại tình phụ nữ lớn tuổi, nghe lý do phía sau đó, tôi cay đắng hối hận tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng từ khi tôi sinh con, tôi khá nhạy cảm và cần sự chăm sóc, tôi mới nhận ra Long rất hờ hững với mình. Ngẫm nghĩ lại, tôi giật mình: "Hình như đâu phải mới đây? Anh đã như thế này với tôi từ rất lâu rồi."

Rồi tôi bắt đầu theo dõi điện thoại, lịch trình của Long. Một buổi tối nọ, khi tôi đang cho con ăn thì thấy anh ở ngoài thì thầm nhỏ to. Tôi lén bước ra ngoài thì thấy anh đang ngọt ngào dỗ dành 1 ai đó. Nhưng chỉ nghe giọng điệu, tôi biết thừa đó là con gái.

Tôi tức lắm, lớn tiếng tra khảo rồi mắng chửi Long không ra gì. Nào ngờ, anh lật bài ngửa luôn:

- Tới giờ em mới biết à? Chồng ngoại tình gần 2 năm mà em không phát hiện sao? Là em quá vô tâm hay em vốn chỉ quan tâm tới tiền? Anh nói cho em hay, anh đang cặp với sếp của mình. Dù bà ta già hơn anh nhưng chẳng hề gì, nhờ thế mà chồng em mới có tiền nuôi cả cái nhà này đó.

Tôi điếng người, tôi hét lên vì không dám tin vào những gì nghe thấy nhưng Long tiếp tục bắt tôi xem ảnh. Anh còn trách móc:

- Là em, chính em đã đẩy anh tới con đường này. Giờ thì em hãy im lặng và ngoan ngoãn chấp nhận.

Đêm hôm ấy, hai vợ chồng tôi mỗi người nằm mỗi phòng. Tôi thì bật khóc nức nở nhưng chẳng thể cãi một câu nào. Mọi chuyện ra nông nỗi này chẳng phải tại tôi sĩ diện hão, thích được như người ta nên chọn ở nhà sao? Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa...

 

Đêm nào cũng nghe tiếng khóc sụt sịt ở phòng mẹ chồng, nghe được bí mật phía sau, tôi bàng hoàng trước câu nói khó tin

Đêm nào cũng nghe tiếng khóc sụt sịt ở phòng mẹ chồng, nghe được bí mật phía sau, tôi bàng hoàng trước câu nói khó tin

Lúc nào cũng nghe âm thanh phát ra như vậy, tôi bán tín bán nghi nên cố gắng tìm hiểu thật kĩ, nào ngờ bí mật ấy...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sư eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 42 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng