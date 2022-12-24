Ngày lễ, mẹ đơn thân 11h đêm mới trở về nhà, vừa mở cửa ra, cô bất ngờ với cảnh tượng cùng người trao quà cho mình

Tâm sự 24/12/2022 21:20

Làm mẹ đơn thân, dù sao tôi cũng thiệt thòi và khá bận rộn trong công việc. Tôi cũng quyết định ở vậy để chăm sóc con khôn lớn và thuê một chị giúp mình.

Tôi hốt hoảng về nhà nhưng vừa mở cửa nhà đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Vì làm mẹ đơn thân nên cuộc sống của tôi rất bận rộn. Không muốn gửi con đi nhà trẻ quá sớm, tôi quyết định thuê người giúp việc để vừa chăm nom con trai vừa giúp tôi chuyện cơm nước, nhà cửa.

Khi gặp chị Tâm, tôi đã ưng bụng ngay. Chị ấy cũng là một người mẹ đơn thân như tôi nên rất thấu hiểu tâm trạng và những khó khăn mà tôi phải trải qua. Có lẽ do đồng điệu hoàn cảnh, tuổi tác cũng không chênh lệch quá lớn nên mối quan hệ giữa tôi và chị Tâm rất tốt. Thậm chí, tôi còn không nghĩ chị ấy là người giúp việc của nhà mình mà là chị gái.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi quan sát qua camera và đều thấy chị giúp việc làm đủ thứ. Khi thì bế cháu, khi thì lau nhà, có khi vừa bế con tôi trên tay vừa ăn cơm trong vội vàng. Càng nhìn càng thương. Con trai tôi cũng thích chị lắm nên hay gọi chị là mẹ hai.

Ngày lễ, mẹ đơn thân 11h đêm mới trở về nhà, vừa mở cửa ra, cô bất ngờ với cảnh tượng cùng người trao quà cho mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, tôi vẫn ở lại tăng ca đêm, tới 11 giờ mới về đến nhà. Mệt mỏi vô cùng nhưng khi mở cửa ra, bật đèn lên, tôi bất ngờ và vỡ hòa hạnh phúc khi thấy chị Tâm và con trai đang đứng bên cạnh một cái bánh kem, hát to bài chúc mừng sinh nhật. Chị còn bảo tôi mải lo công việc thì cũng nên dành thời gian cho bản thân mình. Cuộc đời còn dài, không thể cứ chìm trong công việc đến mức quên đi ngày sinh nhật của chính mình. Bỏ bê bản thân là một thiệt thòi và bất công. Chị còn chu đáo chuẩn bị một mâm cơm với những món tôi thích.

Nhìn dòng chữ "Chúc mừng tình yêu mẹ Bơ", rồi nhìn chiếc bánh, bóng bay với bình hoa hồng, mắt tôi cay xè. Tôi ôm chầm lấy chị và con trai mà rơi nước mắt.

Có lẽ đến bây giờ, tôi đã tìm được một người đồng điệu và thương yêu tôi. Tìm được người như chị Tâm, tôi thật may mắn quá. Hay tôi bàn với chị Tâm, kết nghĩa chị em và để mẹ con chị dọn đến ở cùng 2 mẹ con, nương tựa vào nhau mà sống không?

 

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