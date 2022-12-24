‘Tình nhiều đêm’ với chị giúp việc bốc lửa, vợ về đến nơi, tôi sững người trước loạt ‘ảnh nóng’ để rồi hai tháng sau phải hối hận vì điều này

Ngân là bạn thân của một cô bạn tôi từng đem lòng thích. Thực ra cô bạn kia học cùng tôi cấp 2 và đó chỉ là tình cảm thời gà bông thôi, còn tình yêu tôi dành cho Ngân là mãi sau này khi cả hai đã học đại học.

Tôi phải tự nhận là mình may mắn khi lấy được người phụ nữ khiến cánh mày râu phải khao khát. Ngân, vợ tôi là mẫu người không bao giờ cho phép mình được xấu.

Chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và người thân. Chẳng dám vỗ ngực tự hào nhưng tôi cũng có thể khẳng định mình là người sống biết điều, biết đâu là ranh giới và biết dừng đúng lúc. Chỉ là tôi không ngờ có ngày mình lại rơi vào bẫy do chính người mình luôn tin tưởng đặt ra.

Nói ra có lẽ nhiều người không tin khi yêu nhau đến cả hơn 4 năm, chúng tôi mới "vượt rào" ngay trước cưới. Như núi lửa phun trào, nhiều cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu nay được bộc lộ ra mạnh mẽ. Tình cảm ngày càng thêm bền chặt, tôi đã cùng bạn gái đi rất nhiều nơi để chụp bộ ảnh cưới như trong mơ của cô ấy: bộ ảnh cưới có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vợ luôn thích làm đẹp nên tôi cũng không quá bất ngờ khi vợ lột xác sau khi trở lại với công việc. Phần vì con sinh non sức đề kháng yếu, phần vì chưa tìm được công việc phù hợp nên ở nhà hơn 2 năm vợ tôi mới đi làm lại. Đó là công việc phiên dịch tiếng Hàn Quốc trong một công ty chuyên về thiết bị công trình.

Thấy vợ háo hức với công việc mới, tôi cũng mừng. Thu nhập cao thì tốt song đó không phải điều tôi quan trọng nhất. Tôi chỉ cần cô ấy cảm thấy thoải mái mỗi khi đi làm.

Thế nhưng công việc đó thật sự quá bận rộn so với một người mẹ như vợ tôi. Cô ấy đi miết, lúc nào cũng rời nhà từ sớm để lại tôi cho con đi học rồi chiều muộn mới về. Cũng may con bé nhà tôi ngoan ngoãn, đi học mẫu giáo trộm vía không ốm đau gì nên tôi mới kham được.

Đợt đó, công việc của tôi bận đột xuất, không thể sáng đi muộn rồi chiều về sớm được nên tôi báo vợ để thu xếp công việc chăm sóc con. Sau đúng tuần đó, vợ tôi bỗng lăn ra ốm, chỉ nằm một chỗ. Không sốt hay có dấu hiệu nào khác nhưng nhìn mặt cô ấy, tôi đoán vợ bị suy nhược cơ thể.

"Em nghĩ mình cần phải tìm osin thôi chứ hai vợ chồng cứ cố thế này không ổn. Em muốn có sự nghiệp của mình".

Dù không thích có người lạ sống cùng nhà nhưng tôi cũng muốn tôn trọng vợ, muốn cô ấy được phát triển sự nghiệp của mình. Chỉ là tôi không ngờ vợ mình lại thuê một chị osin đẹp như vậy.

Chị ấy hơn tôi chỉ 4 tuổi nhưng trông rất trẻ. Tôi thấy vợ nói chị ấy chưa lập gia đình và là con người họ hàng xa với cô ấy. Thú thật, tôi không khỏi đỏ mặt trước lối ăn mặc thoải mái của chị. Có lẽ vì là người quen nên vợ tôi mới "liều" đi thuê osin bốc lửa như vậy.

Thế rồi từ khi chị Nga xuất hiện, vợ tôi trở nên như một khách trọ trong nhà. Có những tuần, thậm chí con gái không nhìn thấy mặt mẹ. Vợ tôi đi miết, đi đến đêm muộn mới về, hôm thì là họp đột xuất, hôm phải đi tỉnh 2-3 hôm mới về.

Vợ lặn mất tăm, mọi việc trong nhà đều do chị Nga quán xuyến. Chị ấy lại rất táo bạo, nhà có 2 người mà tối tắm xong chị chẳng bao giờ mặc áo lót cả. Sự cô đơn trong mối quan hệ lạnh nhạt với vợ cộng sự mời gọi từ chị osin đã khiến tôi chẳng thể kiềm chế nổi mình.

Bản năng đàn ông trong tôi đã thắng. Tôi rơi vào mối quan hệ với chị giúp việc trong một đêm vợ vắng nhà, chị nhờ tôi sang phòng sửa chiếc quạt. Mối quan hệ ấy không dừng lại ở một đêm mà kéo dài khá thường xuyên sau đó. Vợ tôi thì tuyệt nhiên chẳng hề quan tâm, thậm chí khi vắng nhà còn gợi ý chị Nga cùng tôi đưa con đi chơi, xem phim.

Ảnh minh họa: Internet

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Đúng 2 tháng sau khi vướng vào mối quan hệ tội lỗi đó, tôi bị vợ phát hiện. Cô ấy đặt lên bàn một đống ảnh giường chiếu của tôi và Nga. Không biết vì sao cô ấy lại có được những bức ảnh đó, tôi cũng không dám hỏi vì biết tất cả đều là lỗi lầm của mình.

Tôi xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của Ngân. Tôi biết mình sai nhưng cũng muốn vợ biết đều là vì sự thờ ơ lạnh nhạt của vợ mà chị osin thì lại quá gọi mời. Thế nhưng vợ tôi không những không đồng ý mà còn làm lu loa hết chuyện ở hai bên nội ngoại, thậm chí còn dọa nếu không ly hôn sẽ lên cả công ty tôi. Sau tất cả, chúng tôi ly hôn, cô ấy cho tôi quyền nuôi đứa bé.

Tôi như rơi vào trạng thái khủng hoảng, nhiều lúc tưởng chừng nếu không có những nụ cười của con thì tôi đã kết thúc cuộc sống của mình. Con bé còn quá nhỏ nhưng nhiều lúc như hiểu chuyện nên rất quan, không khi nào quấy tôi hay mè nheo hỏi mẹ.

Một ngày, chị Nga chợt xuất hiện trước nhà tôi nói lời xin lỗi. Nghe những lời chị nói mà tôi thấy sởn cả gai gốc. Chị nói tất cả đều là kế hoạch của vợ cũ tôi. Nga đã tìm được "mỏ vàng" sau khi đi làm và muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này một cách đường đường chính chính. Cô ấy đã thuê chị Nga về làm osin cùng lời hứa chuyển 500 triệu nếu quyến rũ được tôi. Đó chính là lý do cô ấy có tất cả ảnh giường chiếu trong những đêm tội lỗi đó. Vì sau khi chúng tôi ly hôn, Ngân lại lật kèo không chuyển đủ cho chị Nga số tiền đã hứa nên chị mới quyết định nói ra tất cả.

Quá cay đắng, tôi không ngờ mình lại rơi vào bẫy của chính người mình từng yêu thương. Nếu hôm nay không gặp chị Nga, có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ sống trong tội lỗi đã gây ra với vợ.