Trong suốt 10 năm qua, cô Lành và chồng chung sống hòa thuận nhưng thực tế, cả 4 đứa con, không đứa nào là con ruột của anh Tâm.

Hai tháng trước, anh Tâm không may qua đời rất đột ngột, không kịp để lại di thư phân chia tài sản cho gia đình, vợ con.

Theo thông tin cho hay, cô Lành đã kết hôn với anh Tâm được hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng chung sống khá hòa thuận, êm ấm. Hai người có với nhau tới 4 người con, tất cả đều sống chung với gia đình.

Vốn nhìn con dâu không thuận mắt, lại vô cùng bực tức khi thấy rằng, chồng mới chết chưa ấm đất, cô Lành đã qua lại với người hàng xóm vô cùng thân thiết, công khai. Gia đình anh Tâm nghi ngờ cô Lành không chung thủy, có nhiều bí mật, không tôn trọng người đã khuất. Hai bên cũng bởi vậy mà phát sinh tranh chấp dữ dội.

Cuối cùng, để trả thù gia đình nhà chồng, cô Lành quyết định bất chấp tất cả, công khai toàn bộ sự thật, tiết lộ rằng, anh Tâm chồng cô bị vô sinh.

Cảm thấy bị sỉ nhục, gia đình anh Tâm kéo tới nhà trưởng xóm đòi phân xử, cũng kiện cô Lành ra tòa để đòi lại công lý. Thế nhưng, trước mặt tất cả mọi người, cô Lành tỏ ra không hề e sợ, thản nhiên thừa nhận mọi chuyện mình đã làm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cô Lành, trong suốt 10 năm qua, cô và chồng chung sống hòa thuận nhưng thực tế, cả 4 đứa con, không đứa nào là con ruột của anh Tâm, tất cả đều là con của người hàng xóm.

Tại tòa án, cô Lành cũng cho biết thêm, cô và chồng có phát sinh quan hệ, thế nhưng không lần nào thành công, vì anh Tâm bị rối loạn cương dương. Mặc cảm vì bản thân, anh cũng để cho vợ muốn làm gì thì làm. Thậm chí biết bản thân vô sinh, biết con cái không phải cốt nhục máu mủ của mình, thế nhưng anh cũng không làm to chuyện. Thực tế, mọi chuyện anh Tâm đều biết, chỉ không xác định được, cha ruột của những đứa trẻ là ai.

Được biết, Tâm và anh kia vừa là bạn bè thân thiết vừa là hàng xóm của nhau. Không ai ngờ rằng, chính người bạn thân của anh Tâm lại là cha ruột của những đứa con anh.

Cuối cùng, trải qua điều giải, người hàng xóm phải đền bù cho gia đình một khoản tiền, mọi chuyện chấm dứt từ đấy.

Tôi năm nay 33 tuổi, cưới vợ được 10 năm, và có hai cháu, một gái, một trai. Vợ tôi kém tôi ba tuổi. Cô ấy rất hiền lành và quan tâm gia đình. Công việc của tôi thường xuyên xa nhà, có khi vài ba tháng mới về. Cứ tưởng rằng cuộc sống êm đẹp....

Cho đến một ngày, chị hàng xóm gửi cho tôi ảnh nóng của vợ tôi, và bảo vợ tôi đang ngoại tình với chồng của chị.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không tin và nói đấy là ảnh vợ tôi có chụp và gửi cho tôi. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối nên đã đưa ảnh và cuộc nói chuyện cho vợ biết. Vợ tôi chối không nhận, và tôi tin vợ.

Cho đến ngày hôm sau, tôi thấy máy vợ có tin nhắn. Tôi đọc thì thấy là tin của chồng chị hàng xóm. Hắn ta cũng chơi với tôi. Thỉnh thoảng anh em bạn bè vẫn hay nhậu cùng nhau.

Thì ra vợ tôi và hắn ta hay liên lạc qua Zalo và ẩn tin nhắn, rồi đặt mật khẩu. Chị hàng xóm phải thuê người mới mở được máy của chồng chị ấy.

Và rồi bao nhiêu tin nhắn và cuộc hẹn đều được chị ấy chụp lại. Cũng có mấy lần, tôi thấy vợ có biểu hiện lạ. Cô ấy hay cầm máy vào nhà vệ sinh rất lâu. Tôi hỏi thì vợ bảo là chỉ xem phim. Tôi tin vợ và không nghĩ ngợi gì.

Rồi đến tối hôm sau, chị hàng xóm điện cho tôi, bảo chở vợ tôi lên nhà để cho tôi biết mọi việc. Vợ tôi lúc đầu không đi, nhưng chị kia bảo không lên thì chị sẽ xuống nhà.

Vợ tôi đành phải đồng ý, vì nhà tôi còn có bố mẹ vợ. Lên đến nơi, chồng chị kia không dám đối mặt với tôi. Bằng chứng đưa ra khiến vợ tôi không nói được gì.

Lúc đấy tôi như sụp đổ hoàn toàn, vì trong mơ tôi cũng không nghĩ vợ mình như vậy. Cô ấy thú nhận đã quan hệ với chồng chị kia hơn một năm nay, và họ đã làm chuyện ấy khoảng 10 lần.

Lý do vợ tôi đưa ra là vì tôi đi làm xa khiến cô ấy cảm thấy cô đơn. Hắn ta đã an ủi, nhắn tin động viên, nên vợ tôi đã sa ngã.

Vợ tôi bảo đã nhiều lần muốn dừng lại, nhưng hắn ta vẫn nhắn tin và rồi chuyện đó lại tiếp diễn. Vợ tôi quỳ xuống cầu xin tôi cho cơ hội sửa sai. Tôi rất căm hận vợ, nhưng tôi cũng rất yêu cô ấy.

Cô ấy thề là không còn nghĩ đến hắn ta nữa. Chỉ là một phút nhất thời, nhưng hơn một năm có phải là quá dài không?

Tôi luôn dày vò bản thân, không biết có nên tha thứ cho người vợ phản bội mình không?