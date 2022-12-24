Nửa đêm nghe cuộc điện thoại chồng kêu cứu khẩn cấp bên đầu dây, tôi lần theo địa chỉ đến nơi thì sốc nặng trước cảnh tượng ấy

Tâm sự 24/12/2022 14:52

Tôi luôn tự hào về anh, một lòng tin tưởng nhưng sự việc đến làm tôi vô cùng bất ngờ. Ngay trong tối nay, điều khủng khiếp đến với tôi.

Yêu nhau 3 năm mới làm đám cưới, chồng là người tôi tin yêu tuyệt đối. Trong mắt tôi và mọi người, anh là một người chuẩn mực, thành đạt. Anh giỏi giang, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Về nhà anh cũng là người chồng tốt, yêu vợ thương con... Tôi luôn thấy tự hào về anh... Vậy mà anh ngoại tình, với cô thư ký bấy lâu nay mà tôi không hề biết.

Anh chẳng có biểu hiện gì đáng ngờ, cũng không vô tâm, vô tứ với vợ con... vẫn yêu thương, chiều chuộng vợ... Tôi không hề hay biết anh bồ bịch cho đến một hôm, anh nói với tôi phải đi công tác 2 ngày. Những chuyến đi của anh cũng nhiều nên tôi cũng không thấy lạ. Vậy mà khoảng gần 12 giờ đêm, khi tôi đã ngủ say thì thấy điện thoại đổ chuông, là số của chồng. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia hổn hển khiến tôi tỉnh hẳn:

- Vợ, vợ ơi, cứu chồng với!

- Anh à, anh sao đấy? Anh đang ở đâu?

- Anh đang gần công ty, anh gửi địa chỉ, em qua ngay.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tắt phụt, ngay sau đó là tin nhắn gửi địa chỉ. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng, hoang mang cực độ, trong đầu nghĩ hay chồng bị cướp.

Thế nhưng đi theo địa chỉ, tôi lặng người khi thấy đó là khách sạn. Theo chỉ dẫn, tôi lên phòng. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt ngất. Trên giường, chồng tôi và cô thư ký ngồi nép vào trong, đầu tóc, mặt mũi cả hai đều bầm dập... Một đám đàn ông đang đi lại trong phòng. Tôi sợ quá ngã giật lùi lại phía sau. Tiếng người đàn ông kia dữ dằn:

Nửa đêm nghe cuộc điện thoại chồng kêu cứu khẩn cấp bên đầu dây, tôi lần theo địa chỉ đến nơi thì sốc nặng trước cảnh tượng ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Cô vào đây đưa chồng về đi. Giữ chồng cho cẩn thận, để "nó" ăn nằm với vợ tôi bao lâu nay mà không biết. Lần sau còn để tôi gặp lại, đừng hỏi vì sao tôi không nương tay.

Dìu chồng ra khỏi chỗ đó, nước mắt tôi chảy đầm đìa, vừa choáng váng, vừa nhục nhã. Trả tiền phòng xong vẫy xe đưa anh đi bệnh viện mà tôi đau như đứt từng khúc ruột.

Suốt chặng đường đi, anh rên rỉ, thều thào xin lỗi, còn tôi vừa thương vừa hận.

Mấy hôm chồng nằm viện, mình tôi xoay đủ thứ việc trên đời, cảm giác không còn chút sức lực nào mà gắng gượng. Tôi bảo anh khỏe nhanh rồi nói chuyện, chồng thì cứ cầu xin tôi cho anh cơ hội, anh chừa rồi, từ giờ không dám nữa.

Tôi thì rối như tơ vò, trong đầu nghĩ ra đủ thứ. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

Nửa đêm đi qua phòng bên cạnh, tôi điếng người khi nghe âm thanh ấy từ phòng ngủ ô sin còn chồng thì biến mất dạng

Nửa đêm đi qua phòng bên cạnh, tôi điếng người khi nghe âm thanh ấy từ phòng ngủ ô sin còn chồng thì biến mất dạng

Tôi mới kết hôn với chồng 3 tuần nay, dù ngày nào cũng mệt nên ngủ sớm, nhưng hôm nay lại vô tình tỉnh giấc không ngờ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai