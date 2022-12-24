Suốt 3 ngày liền chồng chịu đựng điều ‘khó nói’ của vợ, anh xuống nước năn nỉ hết lời, ai ngờ đêm hôm ấy…

Vợ mới chả con, biết thế này còn lâu em mới cưới. Cũng chỉ tại vì em thấy vợ xinh quá nên mê như điếu đổ, quen với cả yêu mới đầy 2 tháng đã bắt bố mẹ sang hỏi cưới rồi. Cứ như vợ bỏ bùa mình vậy, nhưng thực ra là em trúng phải &’bả’ của vợ, ai bảo tại vợ xinh quá cơ. Chồng người ta đi làm về cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, còn mình thì… Giờ mới thấy mình ngu…

Em đi làm về đã 6 giờ tối mà thấy bếp vẫn lạnh tanh thì làu bàu: “Vợ ơi… vợ giờ này mà vẫn còn ngủ không cơm nước gì cho người ta ăn à, đói sắp c.hết rồi đây này”. Nhưng vẫn chẳng thấy cái giọng trầm đục quen thuộc của con vợ em vợ vang lên như mọi ngày. Em thề lúc em yêu và cưới vợ là em chỉ có ngắm mặt vợ thôi chứ tai em lúc ấy điếc tạm thời. Đoán chắc con vợ em đi làm về trước vợ lại lăn ra ngủ quên cả nấu cơm đây mà, mà có khi vợ tị với em cũng nên, giả vờ ngủ để phần nấu cơm cho em. Vợ biết thừa là em không quen ăn cơm bụi hay mì tôm, đói quá thì phải tự lăn vào bếp thôi.

Em hùng hổ lao vào trong tư thế sẽ cho vợ 1 trận tơi bời, ai ngờ vừa mới bước tới giường thì giật b.ắn mình khi nghe tiếng kêu thất thanh. Em cuống cuồng nhảy thốc lên giường và trở thành con người khác hẳn với mấy giây trước đó. Quên luôn việc định tẩn cho vợ 1 trận vì cái tội lười.

Nhưng mà em cũng không vừa các bác ạ, các cụ xưa chả dạy: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” đó sao. Em là em cũng phải học theo các cụ mới được. Em quyết định không vào bếp ngay mà mò lên phòng ngủ, ngó qua cửa, y như rằng con vợ em vợ đang ôm gối nằm trên giường ngủ. Phen này c.hết với ông, mới cưới mà đã lười thế này…

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn con vợ nhăn nhó em cũng thương lắm, tháng nào vợ cũng bị hành thế này thì khổ thật. Tự nhiên em thấy thật may mắn khi mà bố mẹ sinh mình ra là thân con trai. Cứ nghĩ nằm xoa cho vợ chừng mươi, mười lăm phút là vợ đỡ vợ sẽ ngủ thiếp đi. Ai ngờ hơn 1 tiếng đồng hồ, xoa lưng xoa bụng trẹo cả tay mà vẫn chưa thấy vợ xi nhê gì. Mắt cứ nhắm mấy giây lại mở mấy phút rồi nhăn nhó rên la làm em bụng đói cồn cào mà không dám bỏ vợ đứng dậy đi nấu cơm.

Mãi khi thấy tiếng thở của vợ đều đều rồi em mới dám nhè nhẹ bước xuống giường. Đi được mấy bước lại khẽ khàng quay người lại xem vợ đã ngủ say chưa, có còn yêu cầu đấm bóp gì nữa không. Cơm nước tắm rửa xong lên gọi vợ dậy thì vợ ngủ như c.hết kiên quyết không dậy. Mắt nhắm chặt mà miệng thì lẩm bẩm: “Anh ăn đi, em không ăn đâu. Để em ngủ”.

Em thề là lúc ấy em phải bình tĩnh lắm đấy, nghĩ lại lúc trước vợ đau đớn như thế chứ không có em tẩn cho 1 trận rồi. Ngồi ăn cơm 1 mình mà 2 hàng nước mắt tuôn rơi ai không biết lại tưởng em khóc vì bị vợ đối xử tệ nhưng thực ra là em nghẹn vì cơm em cho ít nước vợ khô. Từ hồi lấy vợ hôm nay mới nấu bữa đầu nên có biết gạo này vợ ưa nước đâu.

Ảnh minh họa: Internet

3 ngày trời vợ h.ành h.ạ em đều như vắt chanh như thế các bác ạ nhưng ngày thứ 2 thì vợ không bỏ bữa nữa mà ngồi ăn với em, chắc vợ cũng đói không nhịn nổi. Nhưng ăn xong là lại lên giường ngáy khò khò. Mấy ngày bị vợ bắt kiêng chuyện đó mà em như bị vật. Ai đời bắt chồng xoa lưng, xoa bụng thậm chí là xoa cả ngực cho xong bắt quay mặt vào tường ngủ chay thì ai mà chịu được cơ chứ??

Thế là đến ngày thứ 4 em kiên quyết không thỏa hiệp nữa. Sau khi xoa bóp đủ mọi chỗ cho vợ xong em quyết định ra yêu sách:

- Vợ ơi, hết đèn đỏ chưa??

- Vợ chưa chồng à, cả tuần mới hết cơ??

Lúc ấy cái mặt em còn diễn luôn cái vẻ đau khổ nữa cơ các bác ạ, thế là con vợ em vợ cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, chắc cười cái vẻ đáng thương đau khổ của em đây mà. Ai ngờ sau đó thì vợ cũng xuống nước luôn.

Em chỉ cờ có thế thôi lao vào ngay lập tức. Em biết con vợ em ngủ thì ngủ say có sấm nổ bên cạnh cũng không biết gì đâu, thế là em lại lên kế hoạch giả vờ ngủ trước vợ để vợ tưởng em sẽ chả làm gì cả. Đợi cho đến lúc vợ gáy đều đều rồi, cái tay của em mới lần mò xuống phía dưới.