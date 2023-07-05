Mỗi lần đến thăm chồng ở tù, vợ đều nhổ một sợ tóc, sau khi ra tù người chồng bật khóc khi phát hiện ra sự thật

Tâm sự 05/07/2023 09:45

Trong nháy mắt, cả hai đã yêu nhau được 3 năm, khi đó điều kiện tài chính khá ổn, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân dưới sự chúc phúc của bạn bè.

Tiểu Khôn sống ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học anh không vào làm trong công ty mà lựa chọn một con đường vô cùng khó khăn đó chính là khởi nghiệp. Vậy nhưng giữa lúc gian khổ nhất, Tiểu Khôn đã gặp được người con gái mà anh muốn sống cùng trọn cuộc đời này, người ấy là Tiểu Hồ.

Hai người quen nhau trong một buổi gặp gỡ, cả hai đều làm trong ngành xây dựng. Vì có chung sở thích nên Tiểu Khôn và Tiểu Hồ thường xuyên liên lạc, dần dần tình cảm phát triển, hai người chính thức hẹn hò. Tiểu Hồ cũng từ bỏ công việc ban đầu của mình để cùng khởi nghiệp với Tiểu Khôn.

Trong nháy mắt, cả hai đã yêu nhau được 3 năm, khi đó điều kiện tài chính khá ổn, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân dưới sự chúc phúc của bạn bè. Một thời gian sau hai vợ chồng chào đón đứa con đầu lòng, gia đình vô cùng hạnh phúc. Lúc này, áp lực kinh tế ngày một lớn, Tiểu Khôn không ngừng mở rộng sự nghiệp vì muốn tạo dựng một tương lai thật tốt cho con. Vậy nhưng chính điều này đã đẩy anh vào tù.

Tiểu Khôn cung cấp vật liệu xây dựng, trước đây do làm nhỏ lẻ nên anh có thể tự mình kiểm giám sát toàn bộ quá trình. Vậy nhưng khi mở rộng kinh doanh, Tiểu Khôn không có đủ thời gian để tự mình làm tất cả mọi chuyện, anh nhờ một vài người khác giám sát vật liệu xây dựng. Một lần tai nạn kỹ thuật đã xảy ra, nguyên nhân được cho là đến từ vật liệu do Tiểu Khôn cung cấp. Vì chuyện này, Tiểu Khôn vướng vòng lao lý, anh bị kết án tù 3 năm.

Những ngày trong tù, Tiểu Khôn rất nhớ vợ con, mỗi khi vợ đến thăm, anh ngồi nói chuyện với vợ rất lâu. Vậy nhưng có một điều mà anh không thể giải thích, Tiểu Hồ có một hành động bí ẩn mỗi khi đến thăm chồng. Tiểu Hồ luôn nhổ một sợi tóc của cô trước mặt Tiểu Khôn mỗi khi rời đi. Lần nào Tiểu Khôn cũng muốn hỏi nhưng lại quên mỗi khi gặp vợ.

Thấm thoát 3 năm ở tù cũng đã trôi qua, Tiểu Khôn mãn hạn tù, về đến nhà nhìn thấy con và vợ, anh nhận thấy đây chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Khi bước vào phòng ngủ, Tiểu Khôn mở ngăn kéo tủ, cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông bật khóc. Thì ra mỗi khi vào tù thăm Tiểu Khôn, Tiểu Hồ đều nhổ một sợi tóc của mình rồi để tất cả vào một cái lọ thủy tinh trong ngăn kéo tủ.

Có lẽ mọi tâm tư, tình cảm của Tiểu Hồ trong suốt 3 năm qua đều gửi gắm vào chiếc lọ thủy tinh này. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho Tiểu Khôn, giúp anh làm việc chăm chỉ để duy trì mái ấm hạnh phúc mình đang có. Tiểu Khôn âm thầm đặt lại lọ thủy tinh vào chỗ cũ, anh thấy mình thật may mắn khi có một người vợ như Tiểu Hồ. 

Bắt quả tang chị dâu đỡ anh hàng xóm đang say xỉn vào nhà, tôi bàng hoàng với hành động 'nóng mắt' ngay sau đó

Bắt quả tang chị dâu đỡ anh hàng xóm đang say xỉn vào nhà, tôi bàng hoàng với hành động 'nóng mắt' ngay sau đó

Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, tôi nghe giọng đàn ông gọi hai tiếng “em yêu”. Sau đó, tôi điếng người thấy cảnh tượng bất ngờ. Chị dâu tôi đang đỡ anh hàng xóm vào phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 11 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng