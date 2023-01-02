Mới cưới 1 tháng, tôi đã muốn ly hôn vì yêu cầu vô lý của chồng, sắc mặt dửng dưng của anh ấy càng khiến tôi chướng mắt

Tôi không chấp nhận nổi yêu cầu vô lý từ chồng mình. Nhưng anh thì lại trách ngược tôi là tính toán, bất hiếu.

Yêu nhau 4 tháng, tôi và Nhân đã tổ chức đám cưới. Tôi 33 tuổi rồi, cũng muốn có một gia đình ổn định để còn phát triển sự nghiệp. Nên khi biết có thai, tôi đã thông báo và Nhân đồng ý ngay chuyện cưới hỏi. Nhân nhỏ hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ hơn 8 triệu. Bù lại, anh có thời gian rảnh rỗi, có thể phụ tôi bán hàng hoặc ship hàng cho khách.

Nói về kinh tế, tôi có mức thu nhập khoảng 42-45 triệu/tháng. Thế nên tháng nào tôi cũng gửi cho bố mẹ 10 triệu gọi là báo hiếu ông bà. Lúc yêu, chồng tôi cũng biết điều này và còn khen tôi là một người con gái hiếu thảo.

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Thế mà sau khi cưới 1 tháng tôi đã muốn ly hôn. Chồng tôi yêu cầu tôi phải giảm tiền cho bố mẹ vợ hoặc phải cho đều hai bên. Nghĩa là nếu tôi biếu bố mẹ mình 10 triệu thì cũng phải biếu bố mẹ chồng số tiền tương đương. Tôi thấy không hợp lý. Thứ nhất, bố mẹ chồng đang sống cùng anh chồng, vợ chồng tôi ở riêng tại nhà của tôi đã xây trước hôn nhân. Thứ hai, tôi làm ra tiền nhiều hơn thì biếu bố mẹ mình nhiều hơn cũng là chuyện bình thường, hợp lý.

Tôi không đồng tình với cách tính toán của Nhân nhưng vẫn bảo mỗi tháng sẽ gửi bố mẹ chồng 2 triệu. Nếu ông bà thích ăn gì, tôi sẽ mua về, dù món đó đắt đỏ đến đâu, tôi vẫn sẽ mua. Vậy mà chồng tôi nổi giận, dọn đồ bỏ về nhà bố mẹ chồng ở. Anh nói tôi là con dâu mà không biết lễ nghĩa, không hiếu thảo, coi trọng cha mẹ ruột hơn cha mẹ chồng.

Hành động của anh khiến tôi bất ngờ và hụt hẫng. Thật không ngờ, chồng tôi lại là kẻ tính toán và so đo với cả bố mẹ vợ. Trong khi mức lương của anh chỉ bằng 1/4 so với tôi mà lại đòi hỏi quá nhiều. Giờ tôi chẳng biết nên ly hôn cho nhẹ nợ hay chấp nhận với yêu cầu của chồng mình đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-cuoi-1-thang-toi-da-muon-ly-hon-vi-yeu-cau-vo-ly-cua-chong-sac-mat-dung-dung-cua-anh-ay-cang-khien-toi-chuong-mat-541702.html