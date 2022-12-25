Mẹ lên thăm con mà không báo trước, bước đến cửa, vừa nhìn thấy bộ ga giường, bà quay lưng khóc thầm bỏ đi không nói một câu

Tâm sự 25/12/2022 23:16

Bà vừa đến nhưng lại vội vàng đi khiến tôi ngơ ngác cố gắng nài nỉ mẹ ở lại, nào ngờ câu nói ấy tiết lộ.

Mẹ lau nước mắt rồi bà xách hành lý lên, nói rằng sẽ về quê luôn, không ở chơi với chúng tôi nữa. Tôi vội vàng đuổi theo bà nhưng không biết phải nói gì.

Tôi mới lấy vợ cách đây 4 tháng. Vợ chồng tôi thuê nhà, làm việc trên thành phố, còn bố mẹ hai bên đều ở quê. Bố tôi mất rồi, mẹ đang sống một mình, sau này bà già yếu tôi sẽ đón mẹ lên sống cùng hai vợ chồng.

Hôm vừa rồi mẹ tôi lên chơi với các con, xem hai vợ chồng ăn ở thế nào. Mẹ tôi tâm lý và là người mẹ yêu con. Dù đã hơn 60 tuổi không có thu nhập ổn định nhưng mẹ không có ý định yêu cầu chúng tôi chu cấp. Bà bảo mình vẫn còn sức khỏe, hàng ngày vẫn tự đi làm lo cho bản thân. Mẹ cũng chẳng bao giờ săm soi bắt bẻ con dâu hay chỉ đạo chúng tôi từ xa. Tôi nghĩ sau này bà lên sống cùng thì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ không có gì căng thẳng.

Mẹ lên thăm con mà không báo trước, bước đến cửa, vừa nhìn thấy bộ ga giường, bà quay lưng khóc thầm bỏ đi không nói một câu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi lên chơi không báo trước với các con. Khi bà lên tới nơi,vợ chồng tôi đang đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn. Tôi để vợ ở lại, mình về trước mở cửa cho bà.

Đưa mẹ vào nhà, tôi bảo bà ngồi nghỉ còn mình dọn dẹp qua căn phòng dành cho khách để mẹ ở. Khi tôi trở ra thấy mẹ đang ngồi bần thần dưới sàn nhà. Bà chỉ vào chiếc thùng giấy to đựng lỉnh kỉnh đám đồ hôm qua vợ tôi dọn ra, định mang vứt đi. Toàn đồ cũ không dùng đến nữa, giữ lại chỉ chật nhà. Bà hỏi đó là đồ gì và tôi trả lời như vậy.

Ai ngờ vừa nghe xong mẹ tôi bỗng bật khóc. Tôi hốt hoảng hỏi, mẹ mới gạt mấy món đồ bên trên, lộ ra một thứ bên dưới khiến tôi giật nảy mình. Đó chính là bộ chăn ga gối cưới của vợ chồng tôi. Tại sao vợ lại bỏ vào thùng rác đó cùng với đám đồ vứt đi? Chắc chắn không thể nhầm lẫn được khi mà bộ chăn ga to như thế!

Đây là bộ chăn ga mẹ tự tay mua cho các con. Bà nói mình không có nhiều tiền, chỉ tặng chúng tôi vài món đồ trong phòng tân hôn thôi. Mẹ đã lựa chọn bộ chăn ga rất kỹ lưỡng với mong muốn các con luôn hạnh phúc êm ấm. Bà tự bỏ tiền túi của mình ra tặng con.

Sau đám cưới mấy ngày, biết rõ là quà của mẹ chồng nhưng vợ tôi vẫn giận dỗi muốn đổi bộ chăn ga mới đắt tiền hơn. Cô ấy chê bộ mẹ mua rẻ tiền, chất vải không đẹp, màu sắc và hoa văn quê mùa. Tôi đành chiều theo vợ, bảo cô ấy cất bộ cũ đi, để hai bộ dùng song song thay đổi nhau. Không thể tưởng tượng được vợ lại ném nó vào thùng rác với đám đồ bỏ đi!

Mẹ lau nước mắt rồi bà xách hành lý lên, nói rằng sẽ về quê luôn, không ở chơi với chúng tôi nữa. Tôi vội vàng đuổi theo bà nhưng không biết phải nói gì. Bằng chứng rành rành, tôi biện minh thế nào? Tôi đành đưa mẹ ra bến xe.

Mẹ lên thăm con mà không báo trước, bước đến cửa, vừa nhìn thấy bộ ga giường, bà quay lưng khóc thầm bỏ đi không nói một câu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc vợ về, tôi mang bộ chăn ga ra chất vấn cô ấy. Vợ chột dạ nhìn tôi sau đó lại già mồm cãi: “Em đâu cần mẹ tặng, thà đừng tặng gì còn hơn, mình tự mua cũng được. Bà càng đỡ tốn tiền. Người dùng là mình mà bà mua không đúng ý con cái gì hết. Em có định vứt đi đâu, để đó xem có ai cần thì cho họ dùng đỡ phí mà!”.

Tôi thật sự rất thất vọng về vợ, không ngờ người phụ nữ mình chọn kết hôn lại là người hời hợt thế này. Cứ cho là bộ chăn ga không đúng ý cô ấy nhưng đó là tấm lòng của mẹ chồng, cô ấy nỡ lòng nào đối xử với nó như thế?

Tôi thấy buồn quá. Nghĩ đến cảnh mẹ bật khóc về quê mà xót xa thương mẹ và có lỗi với bà. Lại nghĩ đến vợ, người phụ nữ không biết trân trọng tình cảm ấy có thể cùng tôi đồng hành cả chặng đường dài phía trước không?

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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