Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Tâm sự 05/09/2025 23:14

Mỗi ngày, bà kiếm cớ để tranh cãi với tôi, bắt bẻ tôi. Đến một sáng khi chồng tôi không có ở nhà, mẹ chồng kiếm chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi có chồng được hơn một năm. Quả thật cuộc hôn nhân này đến với tôi khá chóng váng. Đến tuổi lấy chồng, tôi gặp chồng mình. Tìm hiểu được nửa năm thì anh ngỏ lời lấy tôi. Tôi không kén chọn, chồng tôi lại tài giỏi, ưa nhìn thì tôi chẳng có lý do gì từ chối.

Nhưng từ ngày về làm dâu, tôi luôn bị mẹ chồng hối thúc chuyện có con. Sau 3 tháng kết hôn, mẹ chồng luôn nói bóng gió con dâu khó có con, còn so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Tôi nghe đến mức mệt mỏi, thậm chí thấy rất tổn thương.

6 tháng sau khi kết hôn mà tôi vẫn chưa có con, mẹ chồng bắt hai vợ chồng tôi phải đi khám. Kết quả cho thấy chúng tôi chẳng có bệnh gì, rõ ràng là do mẹ chồng cứ hối thúc vô lý. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hiểu, bà bắt đầu chì chiết, mắng nhiếc tôi không có con. Thậm chí bà còn nói bóng gió mong chồng tôi cưới vợ mới. Vì đã quá quen, tôi chẳng màng để tâm nữa.

Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nay đã là một năm rưỡi sau ngày kết hôn, mẹ chồng đã không thể chờ được nữa. Bà không tin vào kết quả của bệnh viện, vẫn khăng khăng rằng đó là lỗi của tôi. Mỗi ngày, bà kiếm cớ để tranh cãi với tôi, bắt bẻ tôi. Đến một sáng khi chồng tôi không có ở nhà, mẹ chồng kiếm chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu, không thể im lặng được nữa. Tôi bỏ mặc bà đang đứng giữa nhà hùng hổ la mắng. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, lấy trong túi xách ra một xấp ảnh. Tôi đi ra, nhẹ nhàng quăng chúng trước mặt mẹ chồng. Khi mẹ chồng tôi thấy những tấm ảnh đó, khuôn mặt dữ tợn của bà bị chấn động. Bà kinh ngạc rồi quỵ xuống khóc nức nở. Sau đó bà van xin tôi đừng đi.

Mẹ chồng hạ mình giữ đứa con dâu như tôi ở lại chỉ vì biết con trai của mình là người đồng tính. Bà sợ tôi sẽ đi rêu rao với người khác, bà sẽ mãi mãi không thể có cháu nội. Nhưng bà cũng chẳng biết được là dù tôi có ở đây bao lâu đi chăng nữa thì cũng không thể có thai. Chồng tôi đã không muốn thì sao tôi có thể?

Việc phát hiện chồng là người đồng tính đã là cú sốc lớn với tôi. Nhưng sau đó tôi đã tỉnh ngộ, tôi không muốn sống cuộc đời thế này nữa. Tôi muốn ly hôn để tìm hạnh phúc khác cho mình. Tôi viết đơn ly hôn để lại cho chồng rồi rời đi ngay sau đó.

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (6/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cuối ngày hôm nay (6/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Sau ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước
Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Chồng đi công tác, tôi bất ngờ về thăm ba mẹ chồng rồi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Chồng đi công tác, tôi bất ngờ về thăm ba mẹ chồng rồi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Mở quán trà sữa kinh doanh, ngày nào cũng có đơn chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Mở quán trà sữa kinh doanh, ngày nào cũng có đơn chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Về ra mắt nhà bạn trai khi vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng

Về ra mắt nhà bạn trai khi vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt