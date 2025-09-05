Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Tâm sự 05/09/2025 23:00

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay.

Trước khi lấy chồng tôi đã biết chị chồng mượn tiền của chồng tôi. Lúc trước tôi nghe chị ấy bị bệnh nặng, chồng tôi gửi tiền hỏi thăm tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng sau khi khỏe lại, chị ấy vẫn mượn tiền của chồng tôi. Sau khi tôi lấy chồng, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ biết điều mà không thường xuyên vay tiền của anh trai nữa. Và nếu chị chồng có vay có trả thì tôi cũng thấy không sao, đằng này chẳng lần nào chị ấy hoàn lại cho chồng tôi. Cứ vậy mà mấy năm không thay đổi.

Quả thật tài chính của vợ chồng tôi khá eo hẹp. Từ sau khi tôi sinh con đầu lòng thì tiền bạc càng không đủ. Chúng tôi phải đi làm nuôi con, gửi tiền cho hai bên gia đình, chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng gia đình chị chồng thì rất khá giả, vậy mà thường xuyên vay mượn tiền của chồng tôi. Có lúc thì vài trăm, rồi vài triệu, thậm chí có lúc còn hỏi vay mấy chục triệu.

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà chồng tôi lần nào cũng đồng ý, làm tôi rất bực mình. Lần gần nhất, chị chồng mượn tiền chồng để mua cho con cái giường mới. Tôi điên người lên trách chồng thì anh bực tức nói tôi không biết nghĩ cho chị gái trong nhà. Tôi quá thất vọng, không muốn nói gì nữa.

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay. Sau khi thấy tin nhắn chị chồng trả lời lại, tôi rụng rời chết lặng:

“Suốt hai năm nay chị nuôi con cho em mà giờ em lại từ chối chị sao? Em nghĩ mấy lần em cho chị tiền là có thể bù đắp hết vất vả, cực khổ khi chị nuôi thằng bé sao? Giờ vợ chồng chị xây nhà mới cũng là để con em có chỗ ở thoải mái hơn. Em nghĩ lại đi em làm vậy có được không?”.

Tôi nhớ lại chị chồng có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi và chồng đã lấy nhau 4 năm, đứa trẻ này là con riêng của anh!

Chồng tôi sau đó đã thừa nhận có con riêng với nhân tình. Anh chỉ muốn chơi qua đường, không ngờ lại để lại hậu quả. Vì sợ tôi phát hiện nên anh đã nhờ chị gái nuôi đứa trẻ giúp, rồi cho cô nhân tình kia một số tiền. Để che giấu điều này, anh luôn phải đưa tiền cho chị gái.

Tôi choáng váng, cõi lòng tan nát vì bị chồng lừa dối. Giờ tôi phải làm sao với chồng, chị chồng và con riêng của chồng đây?

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

“Anh cho em 50 triệu nhé, anh tin chắc đó là con trai của anh. Vài hôm nữa anh đến thăm thì mình đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn. Vợ anh không sinh được con trai nên giờ có rồi anh mừng lắm, nếu đúng thì cảm ơn em nhé”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (6/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cuối ngày hôm nay (6/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy lời trách móc của chị ấy

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Sau ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước
Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Mẹ chồng đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, bà òa khóc nức nở

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng đi công tác khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Chồng đi công tác, tôi bất ngờ về thăm ba mẹ chồng rồi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Chồng đi công tác, tôi bất ngờ về thăm ba mẹ chồng rồi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Mở quán trà sữa kinh doanh, ngày nào cũng có đơn chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Mở quán trà sữa kinh doanh, ngày nào cũng có đơn chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Về ra mắt nhà bạn trai khi vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng

Về ra mắt nhà bạn trai khi vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt