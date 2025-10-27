Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Tâm sự 27/10/2025 00:30

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè.

Nghĩ lại mà em thấy sợ quá các chị ạ. Trước khi kết hôn, em đã được hội chị em bạn bè dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Mẹ chồng em là người nhanh miệng. Ngày cưới, thấy mẹ em thương con gái nên khóc. Bà liền đến động viên: "Chị yên tâm, tôi không có con gái. Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột". Nghe những lời nói đó, ai rồi cũng mát lòng mát ruột. Thế nhưng mọi người đều không biết, mẹ chồng em khó tính vô cùng. Ai đời con dâu đứng rửa bát, xong cái nào là mẹ chồng phải kiểm tra. Thành ra lúc nào em cũng cảm thấy áp lực.

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè. Thậm chí có lần bạn thân của em đến chơi, mẹ chồng còn hỏi dò để biết trước đây, em từng yêu mấy người đàn ông.

 

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hôm trước, bà đột nhiên hỏi em thích điện thoại có màu gì để mua tặng. Sau đó, mẹ chồng đưa em đến siêu thị điện máy, mua hẳn chiếc điện thoại hơn 30 triệu các chị ạ. Thú thật lúc đó em vui lắm, còn hí hửng nhắn tin khoe chồng. Lúc về, em có hỏi mẹ chồng mua điện thoại cho mình làm gì. Bà bảo máy của bà hỏng rồi, bà mua cái mới cho em, còn cái cũ của em thì để bà dùng.

Lúc đổi máy, em định thoát icloud nhưng mẹ chồng bảo bà chẳng biết sử dụng, chỉ nghe gọi là chính. Vì thế, em đưa nguyên máy của mình cho bà. Chuyện tưởng thế là xong, không ngờ hôm vừa rồi, chồng em đi công tác về. Chưa kịp hỏi vợ câu nào, anh đã tát em cháy má. Thì ra mẹ chồng đã đọc các tin nhắn của em, trong đó có cả thư của người yêu cũ gửi qua mail của em trong đúng ngày tổ chức đám cưới. Mặc dù em không trả lời nhưng mẹ và chồng vẫn không tin, còn cho rằng em vẫn thậm thụt với người cũ. Em không ngờ mẹ chồng của mình lại đáng sợ như vậy, bây giờ em đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này cũng chưa biết nên giải quyết thế nào, các chị cho em lời khuyên với ạ.

