Kỳ lạ bầu 7 tháng vẫn không lộ bụng, chồng choáng váng khi bác sĩ khuyên thẳng thừng 'hãy ly hôn đi'

Tâm sự 16/10/2025 23:36

Khi đến bệnh viện khám, Lưu Dũng nói lại tình hình cho chị gái nghe, chị gái Lưu Dũng nhờ một bác sĩ cùng khoa khám cho vợ Lưu Dũng.

Lưu Dũng luôn biết sức khỏe của vợ không tốt nên anh không hối thúc chuyện con cái sau bao năm chung sống. Lưu Dũng còn giúp vợ chịu mọi áp lực từ bố mẹ mình, anh chỉ mong hai đứa được hạnh phúc mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy.

Một ngày, vợ nói với Lưu Dũng rằng cô có thai, Lưu Dũng vô cùng vui mừng, anh như nạp được nguồn năng lượng vô tận. Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù vợ anh đã mang thai được 7 tháng nhưng Lưu Dũng vẫn chưa thấy lộ bụng, điều này làm anh vô cùng bối rối.

Vì có chị gái làm bác sĩ khoa sản nên Lưu Dũng đã đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra. Anh lo lắng cho vợ và lo sợ có điều gì đó không hay xảy ra với vợ mình. Khi đến bệnh viện khám, Lưu Dũng nói lại tình hình cho chị gái nghe, chị gái Lưu Dũng nhờ một bác sĩ cùng khoa khám cho vợ Lưu Dũng. Sau khi khám xong, chị gái Lưu Dũng vô cùng tức giận nói với anh: “Em ơi, ly hôn đi, suốt thời gian qua cô ấy đều lừa dối em, cô ấy không có thai đâu”. 

Kỳ lạ bầu 7 tháng vẫn không lộ bụng, chồng choáng váng khi bác sĩ khuyên thẳng thừng 'hãy ly hôn đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu Dũng nghe xong những lời này của chị gái vô cùng tức giận, anh vốn dĩ không quan tâm đến việc sinh con nhưng điều khiến anh thất vọng nhất đó chính là sự lừa dối của người vợ. Lưu Dũng hỏi vợ vì sao lại đối xử với anh như thế nhưng người vợ lại tỏ thái độ với anh. Không thể kiểm soát cơn giận, Lưu Dũng đề nghị ly hôn ngay lập tức.

Một năm sau, chị gái Lưu Dũng đột nhiên nói với anh rằng, hồi đó vợ anh không nói dối, đúng là cô ấy đã có thai nhưng lúc đó cô ấy còn phát hiện bị bệnh máu trắng nên không thể giữ đứa con. Vì không muốn trở thành gánh nặng, vợ Lưu Dũng muốn chị gái anh cùng phối hợp để diễn một vở kịch cho Lưu Dũng xem, mục đích cuối cùng là khiến Lưu Dũng ghét bỏ cô.

Vợ Lưu Dũng không cho chị gái anh nói ra sự thật, cho đến khi cô ấy qua đời chị Lưu Dũng mới nói chuyện này với anh. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lưu Dũng hoàn toàn suy sụp, một năm qua anh luôn sống trong sự trách móc, anh tìm đủ mọi lý do nhưng vẫn không biết tại sao vợ lại lừa mình. Đến khi biết sự thật anh lại càng trách bản thân nhiều hơn, tình yêu anh dành cho vợ không đủ lớn để có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Bụng vợ bầu 7 tháng vẫn 'phẳng lì', chồng đưa đi khám, bác sĩ bất ngờ buông lời 'hãy ly hôn đi'

Bụng vợ bầu 7 tháng vẫn 'phẳng lì', chồng đưa đi khám, bác sĩ bất ngờ buông lời 'hãy ly hôn đi'

Một ngày, vợ nói với Lưu Dũng rằng cô có thai, Lưu Dũng vô cùng vui mừng, anh như nạp được nguồn năng lượng vô tận. Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Tâm sự 34 phút trước
Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Tâm sự 38 phút trước
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Tâm sự 41 phút trước
Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn

Tâm sự 42 phút trước
Sau ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Tâm sự 42 phút trước
Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi, anh hàng xóm xông vào làm một việc khiến tôi sốc không thể tin nổi

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi, anh hàng xóm xông vào làm một việc khiến tôi sốc không thể tin nổi

Tâm sự 48 phút trước
Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Tâm sự 52 phút trước
Đêm cuối cùng trước ngày ly hôn tôi nhận ra hôn nhân không phải là tất cả

Đêm cuối cùng trước ngày ly hôn tôi nhận ra hôn nhân không phải là tất cả

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ đánh chồng mình

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ đánh chồng mình

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn

Sau ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi, anh hàng xóm xông vào làm một việc khiến tôi sốc không thể tin nổi

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi, anh hàng xóm xông vào làm một việc khiến tôi sốc không thể tin nổi

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re