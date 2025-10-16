Kỳ lạ bầu 7 tháng vẫn không lộ bụng, chồng choáng váng khi bác sĩ khuyên thẳng thừng 'hãy ly hôn đi'

Khi đến bệnh viện khám, Lưu Dũng nói lại tình hình cho chị gái nghe, chị gái Lưu Dũng nhờ một bác sĩ cùng khoa khám cho vợ Lưu Dũng.

Lưu Dũng luôn biết sức khỏe của vợ không tốt nên anh không hối thúc chuyện con cái sau bao năm chung sống. Lưu Dũng còn giúp vợ chịu mọi áp lực từ bố mẹ mình, anh chỉ mong hai đứa được hạnh phúc mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy. Một ngày, vợ nói với Lưu Dũng rằng cô có thai, Lưu Dũng vô cùng vui mừng, anh như nạp được nguồn năng lượng vô tận. Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù vợ anh đã mang thai được 7 tháng nhưng Lưu Dũng vẫn chưa thấy lộ bụng, điều này làm anh vô cùng bối rối.

Vì có chị gái làm bác sĩ khoa sản nên Lưu Dũng đã đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra. Anh lo lắng cho vợ và lo sợ có điều gì đó không hay xảy ra với vợ mình. Khi đến bệnh viện khám, Lưu Dũng nói lại tình hình cho chị gái nghe, chị gái Lưu Dũng nhờ một bác sĩ cùng khoa khám cho vợ Lưu Dũng. Sau khi khám xong, chị gái Lưu Dũng vô cùng tức giận nói với anh: “Em ơi, ly hôn đi, suốt thời gian qua cô ấy đều lừa dối em, cô ấy không có thai đâu”. Ảnh minh họa: Internet Lưu Dũng nghe xong những lời này của chị gái vô cùng tức giận, anh vốn dĩ không quan tâm đến việc sinh con nhưng điều khiến anh thất vọng nhất đó chính là sự lừa dối của người vợ. Lưu Dũng hỏi vợ vì sao lại đối xử với anh như thế nhưng người vợ lại tỏ thái độ với anh. Không thể kiểm soát cơn giận, Lưu Dũng đề nghị ly hôn ngay lập tức.

Một năm sau, chị gái Lưu Dũng đột nhiên nói với anh rằng, hồi đó vợ anh không nói dối, đúng là cô ấy đã có thai nhưng lúc đó cô ấy còn phát hiện bị bệnh máu trắng nên không thể giữ đứa con. Vì không muốn trở thành gánh nặng, vợ Lưu Dũng muốn chị gái anh cùng phối hợp để diễn một vở kịch cho Lưu Dũng xem, mục đích cuối cùng là khiến Lưu Dũng ghét bỏ cô. Vợ Lưu Dũng không cho chị gái anh nói ra sự thật, cho đến khi cô ấy qua đời chị Lưu Dũng mới nói chuyện này với anh. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lưu Dũng hoàn toàn suy sụp, một năm qua anh luôn sống trong sự trách móc, anh tìm đủ mọi lý do nhưng vẫn không biết tại sao vợ lại lừa mình. Đến khi biết sự thật anh lại càng trách bản thân nhiều hơn, tình yêu anh dành cho vợ không đủ lớn để có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Bụng vợ bầu 7 tháng vẫn 'phẳng lì', chồng đưa đi khám, bác sĩ bất ngờ buông lời 'hãy ly hôn đi'

