Giữa đêm chồng đuổi vợ ra đường, hành động của anh hàng xóm ngay sau đó gây sốc toàn tập

Tâm sự 16/10/2025 21:17

Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý. 

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Giữa đêm chồng đuổi vợ ra đường, hành động của anh hàng xóm ngay sau đó gây sốc toàn tập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.  

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

12h đêm bắt gặp osi mặc đồ sexy ra ngoài, tôi lén theo dõi và choáng váng khi người đàn ông đó

12h đêm bắt gặp osi mặc đồ sexy ra ngoài, tôi lén theo dõi và choáng váng khi người đàn ông đó

Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Giận dỗi chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng rục rịch từ dưới gầm giường

Giận dỗi chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng rục rịch từ dưới gầm giường

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sợ con dâu đồi hỏi cao, mẹ chồng lén lút rình mò và cái kết 'á khẩu' không thể tin nổi

Sợ con dâu đồi hỏi cao, mẹ chồng lén lút rình mò và cái kết 'á khẩu' không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Mừng bạn thân sinh con đầu lòng tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Mừng bạn thân sinh con đầu lòng tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Vợ mang thai, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Vợ mang thai, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng bồ, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng bồ, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biết chồng có nhân tình, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Biết chồng có nhân tình, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng ra ngoài, tôi lén theo dõi và 'kinh ngạc' trước căn phòng bí mật bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng ra ngoài, tôi lén theo dõi và 'kinh ngạc' trước căn phòng bí mật bà bước vào

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ sống, chồng tôi còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi đang mang thai chịu nóng

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ sống, chồng tôi còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi đang mang thai chịu nóng

Lần nào chị hàng xóm nhờ trông con, chồng tôi cũng nhiệt tình không từ chối

Lần nào chị hàng xóm nhờ trông con, chồng tôi cũng nhiệt tình không từ chối

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo điều động trời này

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo điều động trời này

'Hóa đá' khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc ngất

'Hóa đá' khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc ngất